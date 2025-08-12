Đằng sau màn ‘nhá hàng’ DF-100 của Trung Quốc: Cơn ác mộng mới cho tàu sân bay Mỹ ở Thái Bình Dương?

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 12/8 đưa tin, Trung Quốc vừa công bố những cảnh quay hiếm hoi về tên lửa hành trình siêu thanh DF-100 bí ẩn của mình đang hoạt động, làm sáng tỏ thêm thông số kỹ thuật và khả năng cơ động của mẫu tên lửa được cho là vũ khí răn đe chính đối với các tàu chiến và căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Những cảnh quay này là một trong những lần hãn hữu mà tên lửa DF-100 xuất hiện trước công chúng kể từ khi ra mắt vào năm 2019. Trong những lần trước, nó được che kín trên bệ phóng, gây khó khăn cho các nhà quan sát trong việc phân tích thông số kỹ thuật và khả năng hoạt động.

Đoạn phim chính thức duy nhất trước đây về DF-100 đang hoạt động, chỉ dài 2 giây, được Lực lượng Tên lửa thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) công bố vào năm 2019 và sau đó đã bị xóa.

Những cảnh quay mới nhất đến từ tập thứ năm “Quyết tâm đạt được thành công” và cũng là tập cuối cùng của bộ phim tài liệu “Đột phá - Quyết tâm củng cố quân đội và phấn đấu trở thành hàng đầu” về PLA phát sóng trên kênh CCTV1 của Đài truyền hình Trung Quốc hôm 5/8.

(Một số cảnh quay hiếm hoi về tên lửa hành trình siêu thanh DF-100 trong tập thứ năm “Quyết tâm đạt được thành công” của bộ phim tài liệu “Đột phá - Quyết tâm củng cố quân đội và phấn đấu trở thành hàng đầu” về PLA phát sóng trên kênh CCTV1 của Đài truyền hình Trung Quốc hôm 5/8)

Theo SCMP, chương trình truyền hình này nằm trong số các hoạt động kỷ niệm 98 năm thành lập PLA.

Những cảnh quay cho thấy một lữ đoàn tên lửa đang tiến hành một cuộc tập trận liên lạc bằng cáp, bao gồm một kịch bản trong đó lực lượng đối phương cố gắng gây nhiễu toàn phổ.

"Chúng tôi đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong thời gian dài", Trung tá Trương Quốc Đông - phó tư lệnh lữ đoàn - nói trong bộ phim tài liệu, đồng thời cho biết thêm rằng "đôi khi chúng tôi không thể ngủ ngon trong nhiều ngày".

"Mục tiêu của chúng tôi là di động, và các vị trí của chúng tôi cũng vậy", Trương nói.

Tàu sân bay và căn cứ Mỹ trong khu vực vào tầm ngắm

Theo SCMP, DF-100 ra mắt lần đầu vào năm 2019 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc, nhưng phát thanh viên gọi nó là "CJ-100" mặc dù có ký hiệu "DF-100" trên ống phóng. Tiền tố DF (tức là “Đông Phong”) thường được dùng cho tên lửa đạn đạo, trong khi CJ (tức là “Trường Kiếm”) dùng để chỉ tên lửa hành trình tấn công mặt đất.

Tên lửa này đã xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2024, nơi các thông số kỹ thuật của nó được công bố: tầm bắn 3.000-4.000 km, tốc độ bay Mach 4 (khoảng 4,939 km/h), khả năng xuyên phá mạnh, độ chính xác khi tấn công cao và thời gian phản ứng nhanh.

Theo SCMP, tầm bắn tối đa của DF-100 cho phép tấn công vượt xa vùng ngoại vi trực tiếp của Trung Quốc đại lục, trải dài trên cả chuỗi đảo thứ nhất (bắt đầu tại quần đảo Kuril/Chishima, kết thúc ở Borneo và phần phía bắc của Philippines) và chuỗi đảo thứ hai (từ quần đảo Bonin của Nhật Bản đến quần đảo Mariana, được xem là lãnh thổ Mỹ, nằm ở phía đông của Philippines).

Điều này đặt các căn cứ quân sự quan trọng và các trung tâm hậu cần lớn ở đảo Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng với các căn cứ của Mỹ ở Okinawa và Guam vào tầm ngắm của DF-100; đe dọa khu vực tập kết chính của Mỹ và các tàu sân bay của nước này ở Thái Bình Dương, và có khả năng làm suy yếu khả năng triển khai sức mạnh của Mỹ ở phía tây chuỗi đảo thứ hai.

Phó giáo sư James Char tại Chương trình Trung Quốc của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược thuộc Đại học Công nghệ Nam Dương (NTU) ở Singapore cho biết DF-100 "có nền tảng kép và có thể được triển khai bằng xe phóng tên lửa trên bộ, hoặc từ máy bay ném bom H-6N nếu triển khai trên không", giúp mở rộng tầm tấn công thêm 6.000 km.

DF-100 ra mắt lần đầu vào năm 2019 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. Ảnh: SCMP

DF-100 có tốc độ và khả năng cơ động cao

SCMP đưa tin, tập phim tài liệu trên CCTV1 cho thấy bối cảnh đô thị trước khi phóng DF-100, một sự thay đổi hiếm hoi so với các địa điểm sa mạc xa xôi thường được sử dụng cho các vụ thử tên lửa.

Cựu Tùy viên quân sự Mỹ tại Bắc Kinh và Hồng Kông (Trung Quốc), Trung tá Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Dennis Blasko cho biết địa điểm này giống với vị trí của Lữ đoàn 656 PLA ở Căn cứ 65. Một báo cáo của nhóm chuyên gia Không quân Mỹ và đánh giá hình ảnh vệ tinh của chính ông Blasko cho thấy những nhà kho màu cam đặc trưng và một nhà chứa máy bay huấn luyện ở khu ngoại ô Lai Vu, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

“Nhìn vào hình ảnh Google Earth về khu vực huấn luyện duyệt binh Yangfang ở Bắc Kinh, tôi có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ sớm thấy DF-100 xuất hiện trở lại trong lễ duyệt binh tháng 9”, Blasko – người có 23 năm kinh nghiệm làm sĩ quan tình báo quân sự - cho biết.

Theo SMCP, PLA sẽ giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong quá trình hiện đại hóa quân đội tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng vào ngày 3/9 tới đây để kỷ niệm 80 năm ngày Trung Quốc đánh bại cuộc xâm lược của phát xít Nhật Bản và thắng lợi trước chủ nghĩa phát xít trên phạm vi toàn cầu.

Yun Sun - nhà nghiên cứu cao cấp, Giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson (Mỹ) - cho biết bối cảnh đô thị “rõ ràng nhằm mục đích minh họa tính linh hoạt và cơ động trong quá trình phóng DF-100. Nếu tên lửa được phóng gần khu vực đô thị, đối phương sẽ khó định vị, nhận dạng, nhắm mục tiêu và tiêu diệt nó hơn.”

Từ tập phim tài liệu, DF-100 dường như có đầu đạn hình nón sắc nhọn để hỗ trợ khả năng xuyên phá siêu thanh và cánh đuôi lớn hơn nhiều so với các tên lửa tương tự, cho thấy nó có tốc độ và khả năng cơ động cao.

Tập phim cũng xác nhận các chi tiết từng được trình chiếu vào năm 2019: tên lửa sử dụng động cơ phản lực đốt cháy siêu thanh để bay liên tục trong không gian gần, và một động cơ đẩy tầm cao để tăng tốc ở giai đoạn cuối. Thiết kế của nó bao gồm một đầu đạn chuyên dụng cho các cuộc tấn công né tránh.

Nhà nghiên cứu Yang Zi tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam thuộc NTU cho biết việc PLA công bố DF-100 nhằm mục đích "thể hiện sức mạnh trong thời điểm toàn cầu ngày càng bất ổn... để thể hiện sức mạnh quân sự với các đối thủ".