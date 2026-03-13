Những người nghỉ hưu khiến ai cũng nể phục: Bởi họ âm thầm làm 10 điều này mỗi ngày

Nửa đời đầu, ta lao tâm khổ tứ vì gia đình, vì sự nghiệp mà bươn chải. Nửa đời sau, nếu biết bình thản quay về với chính mình, ta mới thực sự sống hiểu đời. Bởi nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một kiểu “tu luyện” khác.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Người thực sự giỏi không phải ở chỗ hào nhoáng, mà là ở khả năng sống dịu dàng, an nhiên, vẫn sáng lên giữa những ngày bình dị. Họ phần lớn đều lặng lẽ làm tốt 10 việc này:

01. Chấp nhận bản thân, chấp nhận sự không hoàn hảo

Có người nói: “Trên đời chỉ có một kiểu anh hùng, đó là nhìn rõ bản chất cuộc sống mà vẫn yêu đời.”

Chấp nhận mình bình thường, không còn ép mình phải hoàn hảo, cho phép bản thân được nghỉ ngơi, thư giãn. Khi ta không còn tự hạ thấp chính mình nữa, ta sẽ sống thoải mái hơn, ôm lấy cuộc đời thật sự.

Tuổi tác có thể lấy đi nhan sắc, nhưng không lấy được lòng yêu đời.

2. Ăn uống lành mạnh

Thời trẻ bận rộn mưu sinh, ta ăn uống qua loa cho xong. Sau nghỉ hưu, lại có thời gian để nhìn nhận lại chuyện “ăn” – chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ.

Tự tay nấu một bữa, chọn nguyên liệu sạch, nấu chậm rãi, ăn từ tốn thưởng thức. Câu nói "Ăn nhạt mà sống lâu, ăn có tâm thì lòng cũng nhẹ nhàng" chính là đề cao lối sống lành mạnh, trân trọng sức khỏe thể chất thông qua ăn uống thanh đạm, đồng thời rèn luyện tâm tính thiện lương để đạt được sự an yên, bình thản trong tâm hồn.

3. Ngủ sớm, dậy sớm, đồng điệu với thiên nhiên - cách dưỡng sinh tốt nhất

Giờ giấc đều đặn chính là cách dưỡng sinh tốt nhất. Ngủ sớm dậy sớm không chỉ tốt cho sức khoẻ, mà còn là trí tuệ của sự tự giác.

Buổi sáng dạo bộ dưới nắng mai, duỗi người; buổi tối ngồi yên đọc sách trong gió chiều. Nhịp sống giản đơn như vậy giúp con người trở về với trạng thái nguyên sơ nhất của sự sống. Khi bạn đồng điệu với thiên nhiên, cuộc đời tự nhiên trôi chảy và bình an.

4. Kiểm soát cảm xúc

Đời người khó tránh phong ba, cảm xúc không vững thì cuộc sống tất loạn. Người quản được cảm xúc mới là người mạnh mẽ thực sự.

Vui không phô trương, giận không trút lên người, buồn không để rối loạn tâm can. Nếu ta giữ được bản thân không bị cảm xúc bên ngoài kéo theo, không quan tâm ánh mắt người đời, thì mới bình tâm tĩnh khí mà sống tốt mỗi ngày.

5. Chiều chuộng bản thân

Sau nghỉ hưu, cuộc sống không còn xoay quanh người khác nữa. Làm mình vui/chiều chuộng bản thân bằng những sở thích lành mạnh không phải là ích kỷ, mà là biết yêu thương bản thân.

Nghe bản nhạc ta thích, đọc cuốn sách ta yêu, đi đến nơi ta muốn đi, dạo bộ, ngắm hoa cỏ… Hãy làm những gì bản thân muốn bởi đời người hiếm hoi được vui, sao không đối xử dịu dàng với chính mình một chút?

6. Giữ tiền dưỡng già

Tiền không phải tất cả, nhưng là chỗ dựa cho tuổi già. Đừng dễ dãi cho vay, cũng đừng đầu tư mạo hiểm. Điều quan trọng là phải chăm lo cho bản thân trước. Trong túi còn dư dả, lòng mới vững vàng.

Giữ tiền dưỡng già không phải keo kiệt, mà là biết chịu trách nhiệm với bản thân.

7. Thưởng thức sự tĩnh lặng

Đến tuổi xế chiều, thứ hiếm nhất không phải náo nhiệt, mà là sự tĩnh lặng trong lòng. Ở một mình cũng là một niềm hạnh phúc hiếm có.

Khi ấy, ta không cần chiều lòng ai, không cần tất bật mà có thể yên tâm đọc sách, viết lách, pha trà, suy tư.

Khi biết "trò chuyện" với chính mình, thì cô đơn cũng trở thành người bạn dịu dàng.

8. Nuôi dưỡng những niềm vui nhỏ, động lực cho mỗi sớm mai thức giấc

Sau nghỉ hưu, cái đáng sợ nhất không phải thiếu tiền, mà là không có việc này việc kia để làm. Người có sở thích thì trong lòng luôn có ánh sáng.

Dù là trồng hoa, nuôi cá, viết lách, nấu ăn, tập dưỡng sinh… những niềm vui nhỏ ấy chính là "gia vị" khiến cho mỗi ngày đều đáng mong đợi, ngày tháng tự nhiên tươi mới thơm tho.

9. Kiên trì vận động để thân thể theo kịp tâm hồn

Sức khoẻ là gốc rễ của mọi hạnh phúc. Đừng đợi ốm mới biết trân quý.

Không thuốc lá, không rượu chè, ăn nhạt, giờ giấc đều – dù chỉ tản bộ nửa tiếng mỗi ngày, cũng hơn trăm lần ngồi một chỗ. Vận động không phải gánh nặng, mà là "liều thuốc bổ" miễn phí và dễ có nhất trên đời.

10. Biết giới hạn, bớt xen vào chuyện con cháu

“Con cháu tự có phúc con cháu”, đến tuổi nghỉ hưu, hãy học cách rút lui khỏi cuộc sống của con cái, cháu chắt một cách vừa đủ.

Nhiệm vụ của bạn là chăm sóc tốt bản thân, để lại cho đời sau tấm gương và lời chúc phúc an yên, chứ không phải can thiệp quá sâu để rồi trách mắng, nặng lời. Có như thế, ngôi nhà cũng tự nhiên ấm áp, vui vầy.