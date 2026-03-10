Một khoảnh khắc đời thường giữa đêm khuya, một bạn shipper trẻ ngồi co ro trong hành lang, mũ bảo hiểm vẫn đội, tay cầm chai nước, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và trống rỗng với một dòng caption ngắn ngủi:

"Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao…".

Câu hỏi ấy như chạm thẳng vào nỗi lòng của nhiều người trẻ đang vật lộn với áp lực, với sự so sánh, với cảm giác lạc lõng giữa dòng đời hối hả.

Rồi Vlogger Khoai Lang Thang (tên thật là Đinh Võ Hoài Phương) xuất hiện trong phần bình luận, không phải với những lời khuyên sáo rỗng hay hô hào "phải cháy hết mình", mà là một lời nhắn chân thành, gần gũi như người anh lớn:

"Em!

Anh biết ngàn lời khuyên không rực rỡ cũng không sao đã được gửi đến em, anh hiểu những lời khuyên đó rất khó tiếp nhận. Nếu em đang mệt, đang rối… không sao cả. Cuộc đời này, không phải mình muốn có là sẽ có. Hãy cứ đi chậm thôi! Miễn là em còn cố gắng, em sẽ tốt hơn em ngày hôm qua.

Một ngày nào đó đủ trải nghiệm cuộc đời này, em sẽ tự hiểu mình có cần rực rỡ như 'hoa' kia không, hay mình sẽ cần mạnh mẽ lặng lẽ như 'bách' như 'tùng'!" (Khoai Lang Thang).

Lời đáp ấy nhanh chóng lan tỏa, vì nó không ép buộc ai phải "thành công vang dội", mà nhẹ nhàng cho phép bản thân được mệt mỏi, được chậm lại, được sống theo cách riêng – vững chãi và âm thầm.

Giữa muôn vàn tiếng ồn ào trên mạng xã hội, Vlogger Khoai Lang Thang đã chọn cách nói chuyện như một người bạn, như một lời nhắc nhở rằng rực rỡ không phải đích đến duy nhất, và cuộc đời vẫn đáng sống, như cây tùng, cây bách lặng yên và vững chãi giữa núi đồi.

Bạn ơi... đừng vội sợ hãi

Khi cuộc đời dường như bế tắc, khi những ngày dài chỉ toàn mệt mỏi, rối ren, và câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao…", thì bạn ơi đừng vội sợ hãi.

Cuộc sống đôi khi không bắt buộc phải rực rỡ như những đóa hoa, không nhất thiết phải đẫm sắc màu để thu hút ong bướm. Bởi còn có những con đường khác, lặng lẽ hơn, bền bỉ hơn, và đôi khi chính sự lặng lẽ ấy lại mang đến bình yên sâu thẳm nhất.

Hãy nhìn những cây tùng, cây bách trên núi cao. Chúng mọc giữa đá sỏi khô cằn, gió lạnh cắt da, bão tố quật ngã bao lần. Không hoa rực rỡ, không lá sum suê bốn mùa, chỉ toàn lá kim cứng cáp, thân thẳng tắp, rễ bám sâu vào khe đá. Chúng không cần ai ngắm nhìn, không cần like hay lời khen. Chúng vẫn xanh, vẫn đứng đó, năm này qua năm khác, chứng kiến bao mùa thay đổi mà vẫn bền bỉ với đời.

Đời người cũng vậy. Khi mọi thứ xung quanh dường như đang chạy đua, khi bạn bè khoe thành công, khoe những chuyến đi xa xỉ, khoe những bức ảnh lung linh... nhìn lại, thấy mình cứ mãi lẹt đẹt, không lối ra, không biết bản thân chưa đúng ở đâu – thì hãy dừng lại một chút.

Đừng để hoàn cảnh làm mình méo mó

Đừng vội đổ lỗi hết cho bản thân. Đời là hỗn hợp của vô vàn thứ may mắn, thời cơ, hoàn cảnh, và cả những điều ngoài tầm kiểm soát. Không phải lúc nào cố gắng cũng mang lại kết quả ngay lập tức, không phải lúc nào nỗ lực cũng được công nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là vô ích.

Hãy chọn sống như tùng, vững chãi trước giông bão. Khi thất bại ập đến, khi tình cảm tan vỡ, khi công việc không như ý, đừng gục ngã. Hãy bám chặt vào những giá trị cốt lõi, kiên trì từng ngày, chân thành với chính mình và người khác, giữ lấy sức mạnh nội tại dù bên ngoài có vẻ yếu ớt.

Một cây tùng (thuộc họ Thông) có thật tại Vườn quốc gia Yosemite, Mỹ. Ảnh: Stocksy



Tùng không thay đổi màu sắc theo mùa, nó vẫn xanh giữa tuyết trắng, giữa nắng cháy. Cuộc sống cũng thế – hãy giữ lấy bản thân, đừng để hoàn cảnh làm mình méo mó.

Mỗi ngày chỉ cần làm tốt hơn một chút như dậy sớm đọc vài trang sách, tập thể dục dù chỉ 15 phút, chăm sóc sức khỏe, lắng nghe cơ thể và tâm hồn. Những việc nhỏ ấy tích tụ dần, sẽ tạo nên nền tảng vững chắc, giúp đứng vững khi gió lớn thổi qua.

Còn cây bách thì dạy ta về sự âm thầm vững chãi. Bách cao lớn, tán rộng, che chở cho muông thú dưới tán, lọc không khí, và tồn tại hàng trăm năm. Gỗ bách bền và thơm tinh tế đến mức được người xưa dùng làm đồ mỹ nghệ phong thủy và nội thất cao cấp thời nay. Bách không ồn ào, không rực rỡ, nhưng giá trị của nó nằm ở sự trường tồn.

Cây bách có thật trên thế giới, đứng sừng sững trên sườn đồi ở Pebble Beach, California, Mỹ. Người ta gọi nó là Cây Bách Đơn Độc (hay Bách Monterey). Cây bách này đã 250 năm tuổi, bộ rễ vững chãi đã giữ nó đứng vững trước gió biển hàng trăm năm. Ảnh: Natural Atlas

Cuộc đời không phải cuộc đua tốc độ, mà là hành trình dài chiêm nghiệm từng phút, từng giây. Có những giai đoạn chỉ toàn mệt mỏi, vô hướng, cảm giác như lạc trong mê cung không lối thoát.

Lúc ấy, cứ nghỉ ngơi. Cứ khóc nếu cần khóc. Cứ viết ra những suy nghĩ lộn xộn. Rồi từ từ đứng dậy, bước từng bước nhỏ. Không cần phải rực rỡ ngay hôm nay, không cần phải tỏa sáng để chứng minh giá trị. Giá trị thực sự nằm ở khả năng đứng vững, ở sự kiên cường âm thầm, ở việc vẫn tiếp tục dù không ai vỗ tay, tán thưởng.

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, khi nhìn lại, để thấy mình giống như tùng như bách, đã vượt qua bao giông bão, đã đứng đó lặng lẽ nhưng không hề đổ gãy.

Bình yên không phải là không có sóng gió, mà là khả năng giữ được sự cân bằng giữa sóng gió. Rực rỡ có thể là ánh sáng chói lòa một khoảnh khắc, nhưng vững chãi là ánh sáng bền bỉ suốt đời.







