Những người nghỉ hưu hạnh phúc thường sở hữu 2 "bảo bối", tuổi già nhờ thế không cô đơn, buồn chán

Bà Lưu, 62 tuổi, ở Trung Quốc, đã nghỉ hưu được vài năm. Sau quãng thời gian toàn tâm dành cho gia đình, bà chia sẻ những điều bà thấm thía nhất khi bước sang tuổi già.

Khi còn trẻ, tôi cứ nghĩ tuổi già là chuyện xa xôi lắm. Làm việc quần quật, lo cơm áo gạo tiền, lo con cái học hành, lo đủ thứ. Tiền bạc, chức vụ, nhà cửa – tôi nghĩ những thứ ấy sẽ quyết định cuộc sống sau này có sung sướng hay không. Ai ngờ, đến khi chính thức nghỉ hưu, mọi thứ chậm lại, tôi mới nhìn rõ: Tiền bạc không phải thứ quyết định tuổi già. Nó chỉ là một phần, chứ không phải tất cả.

Những người nghỉ hưu hạnh phúc thường có hai "bảo bối": Một khoản tiền đủ dùng (không cần giàu sụ, chỉ cần không lo thiếu thốn), và thực hiện những sở thích riêng – đọc sách, trồng cây, đi dạo, tập thể dục, tham gia câu lạc bộ. Những việc ấy giữ cho tâm hồn không buồn chán, không lo lắng.

Ảnh minh họa.

Tiền bạc quan trọng, nhưng nếu chỉ có tiền mà thiếu sức khỏe, thiếu tình cảm, thiếu niềm vui nhỏ bé hàng ngày, thì tuổi già vẫn khổ. Ngược lại, tiền vừa đủ, mà có người thân yêu thương, có bạn bè ghé chơi, có sức khỏe để tự chăm sóc bản thân, thì cuộc sống nhẹ nhàng, đẹp đẽ biết bao.

Nghỉ hưu giống như chương cuối của một cuốn sách dài

Có người kết thúc trong bình yên, được yêu thương, được kính trọng. Có người kết thúc trong tiếc nuối, cô đơn. Sự khác biệt không phải số phận, mà là những hạt giống mình gieo từ ngày còn trẻ.

Cuộc đời giống như một phép tính dài. Mỗi việc mình làm, mỗi lời mình nói, mỗi cách mình đối xử với người thân – tất cả đều âm thầm tích lũy. Đến tuổi nghỉ hưu, kết quả hiện ra rõ mồn một, không trốn tránh được.

Trước hết là chuyện vợ chồng. Lúc còn đi làm, hai vợ chồng bận rộn, ngày nào cũng cãi nhau chuyện nhỏ nhặt, quên mất phải ôm nhau, nói lời yêu thương. Đến khi nghỉ hưu, con cái lớn hết, nhà chỉ còn hai ông bà. Lúc ấy mới thấy, người ở bên mình mỗi ngày chính là người bạn đời.

Nếu từ trẻ đã biết trân trọng, biết nhường nhịn, biết cùng nhau chia sẻ, thì tuổi già sẽ bình yên lắm. Còn nếu ngày xưa chỉ lo tiền bạc, bỏ qua tình cảm, thì giờ đây dễ cô đơn, dễ buồn. Hôn nhân không phải lời hứa lúc trẻ, mà là hàng ngàn ngày cùng nhau chịu đựng, cùng nhau yêu thương.

Rồi đến chuyện con cái. Nhiều người nghỉ hưu mới giật mình, sao con mình ít về thăm, ít gọi điện? Nhưng nghĩ lại, ngày xưa mình có dành thời gian lắng nghe con không? Có ôm con khi nó buồn, có khen con khi nó cố gắng không?

Con cái hiếu thảo không phải tự nhiên mà có. Nó là tấm gương phản chiếu cách mình nuôi dạy. Mình yêu thương, quan tâm con từ nhỏ, thì sau này con sẽ quay về bên mình. Còn nếu ngày xưa chỉ lo cho con tiền bạc, mà thiếu tình cảm, thì tuổi già dễ cảm thấy cô đơn.

Bạn bè, họ hàng cũng vậy. Lúc còn làm việc, ai cũng thân thiết vì công việc. Nhưng nghỉ hưu rồi, chỉ những người thật lòng mới còn giữ liên lạc. Ai hay giúp đỡ người khác, hay lắng nghe, hay chân thành – thì tuổi già sẽ có người ghé thăm, hỏi han. Còn ai sống khép kín, ích kỷ, thì dễ thấy trống trải. Quan hệ giống như tiết kiệm dài hạn, phải tích góp từ sớm, chứ đến lúc cần mới chạy theo thì muộn.

Và quan trọng nhất phải học cách sống một mình mà vẫn vui. Vợ chồng có thể không ở bên nhau mãi, con cái có cuộc sống riêng, bạn bè cũng dần xa. Cuối cùng, người ở bên mình lâu nhất chính là bản thân.