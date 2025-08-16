Những món ăn Việt Nam nghe tên là thấy 'nặng mùi' nhưng ăn rồi lại "nghiện"

Ẩm thực Việt Nam vốn nổi tiếng phong phú, đa dạng và đôi khi… đầy thử thách. Không chỉ bởi hương vị đậm đà hay nguyên liệu lạ lùng, nhiều món ăn còn gây "choáng" ngay từ tên gọi. Với những ai lần đầu nghe đến, cảm giác e dè, thậm chí muốn… lùi bước ngay lập tức là điều dễ hiểu. Thế nhưng, khi vượt qua rào cản mùi hương và định kiến ban đầu, rất nhiều người đã bị chinh phục hoàn toàn.

Dưới đây là vài món "nặng mùi" nổi tiếng khắp các địa phương tại Việt Nam, vừa khiến người mới dè chừng vừa khiến dân sành ăn mê tít.

Da trâu thối

Nghe cái tên này thôi là đủ khiến không ít người "rùng mình". Ai chưa từng thử sẽ nghĩ đây là món cực khó ăn, nhưng với người dân tộc Thái vùng Tây Bắc, đây lại là một đặc sản quý.

Da trâu còn nguyên lông được bọc lá chuối, ủ khoảng 2 ngày cho lên men và… bốc mùi đặc trưng. Lúc này, lông sẽ tự rụng, da được rửa sạch rồi mang phơi khô. Khi ăn, da trâu thường được nấu cùng canh bon, hoa chuối hoặc nướng trên than hồng. Hương vị thì đúng là thử thách, nhưng nếu quen rồi, nhiều người lại thấy thơm ngậy, giòn sần sật và nhớ mãi.

Rau bò khai (bồ khai)

Tên gọi đã "bật mí" phần nào hương đặc trưng của loại rau này. Rau bò khai là đặc sản của vùng núi phía Bắc, có thân tròn mập, lá xanh đậm, thường được hái phần ngọn non để chế biến.

Dù mới nấu hay đã chín, rau bò khai đều có mùi ngai ngái và hơi… khai thật, khiến nhiều người ngần ngại. Nhưng chỉ cần xào nhanh với tỏi, trứng hoặc thịt bò, vị rau ngọt giòn, hơi bùi sẽ khiến bạn khó quên. Với người đã quen, mùi đặc trưng ấy lại chính là hương vị quê hương không thể thiếu.

Cá ủ chua

Cá ủ chay hay còn gọi là cá thính, đây là món gắn liền với vùng Lập Thạch (Phú Thọ). Người dân thường làm vào vụ cấy lúa chiêm, khi ao đầm cạn nước và cá được bắt về chế biến.

Cá tươi được làm sạch, trộn muối và thính gạo, sau đó ủ trong chum vại cho lên men. Khi mở nắp, mùi nồng xộc thẳng mũi, khiến người mới dễ… chạy mất. Nhưng với dân sành, hương ấy lại là dấu hiệu của cá đạt chuẩn, thịt săn, vị chua dịu hòa cùng mùi thơm bùi của thính. Cá ủ chua rán giòn hoặc ăn kèm rau sống, chấm mắm ớt, rất hao cơm.

(Ảnh: Đặc sản cá thính Lập Thạch)

Ẩm thực Việt Nam không chỉ là phở, bún chả hay bánh mì. Ẩn sâu trong từng vùng miền là những món ăn "nặng mùi" nhưng giàu bản sắc, mang trong mình câu chuyện văn hoá và thói quen ẩm thực của người địa phương. Chúng có thể khiến bạn e ngại ban đầu, nhưng nếu dám thử, biết đâu bạn sẽ tìm thấy một hương vị mới khiến mình lưu luyến mãi không quên.

