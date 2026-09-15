Những mẫu xe 5 chỗ gầm cao dưới 500 triệu đồng đáng mua nhất hiện nay

Với ngân sách khoảng 500 triệu đồng, người mua ô tô tại Việt Nam hiện có nhiều lựa chọn xe 5 chỗ gầm cao, từ SUV đô thị chạy xăng đến xe điện.

Trong khoảng tài chính dưới 500 triệu đồng, nhóm xe 5 chỗ gầm cao ngày càng được người tiêu dùng quan tâm nhờ thiết kế hiện đại, khoảng sáng gầm tốt và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Thị trường hiện có nhiều lựa chọn đáng chú ý, từ SUV đô thị sử dụng động cơ xăng đến các mẫu xe điện. Mỗi mẫu xe có ưu thế riêng về thiết kế, trang bị, khả năng vận hành và chi phí sử dụng.

Dưới đây là những mẫu xe 5 chỗ gầm cao dưới 500 triệu đồng đáng cân nhắc trong năm 2026.

Kia Sonet: từ 450 triệu đồng

Trong tháng 9/2026, Kia Sonet là một trong những mẫu SUV đô thị đáng chú ý nhất khi có tới hai phiên bản nằm dưới mốc 500 triệu đồng, gồm bản 1.5L AT giá 450 triệu và 1.5L Deluxe giá 489 triệu đồng.

Kia Sonet sở hữu kiểu dáng thể thao đậm chất SUV. (Ảnh: KiaVietnam)

Kia Sonet sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mang phong cách thể thao, cá tính và đậm chất SUV đô thị. Khoang nội thất trong xe thiết kế hiện đại, các chất liệu cao cấp tạo không gian sang trọng, nhiều trang bị tiện ích hỗ trợ hành khách.

Xe sử dụng động cơ Smartstream thế hệ mới, ứng dụng các công nghệ hiện đại đáp ứng khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra, Kia Sonet còn trang bị nhiều tính năng hiện đại như cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC...

Hyundai Venue bản tiêu chuẩn: 499 triệu đồng

Hyundai Venue hiện có phiên bản tiêu chuẩn được niêm yết với giá 499 triệu đồng.

Thuộc phân khúc A, Hyundai Venue cạnh tranh với đối thủ Kia Sonet và Toyota Raize. Mẫu xe gầm cao của Hyundai được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn pha LED đặt thấp, đèn ban ngày LED bao quanh đèn pha tạo điểm nhấn nhận diện.

Hyundai Venue. (Ảnh: Vn-hyundai)

Hyundai Venue sở hữu nội thất phong cách hiện đại với ghế bọc da pha nỉ, vô-lăng đặc trưng Hyundai. Bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng giải trí kích thước 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Venue là động cơ tăng áp 1.0L, công suất 120 mã lực, mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Xe có 3 chế độ lái, gồm Normal, Eco, Sport.

VinFast VF 5: 496 triệu đồng

VinFast VF 5 ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 ở Las Vegas (Mỹ). Tháng 12 cùng năm, VinFast chính thức mở bán VF 5 tại Việt Nam với duy nhất 1 phiên bản.

VinFast VF 5 có 16 lựa chọn màu ngoại thất, trong đó 10 mẫu sơn ngoại thất hai tông màu. Nội thất xe cũng có 3 tùy chọn là đen, đen pha xanh, đen pha cam.

VinFast VF 5 sở hữu ngoại hình nhỏ gọn, trẻ trung. (Ảnh: VinFast Kim Giang)

VinFast VF 5 có dáng nhỏ gọn, trẻ trung, thiết kế linh hoạt. Bên trong, khoang cabin của VF 5 được trang bị 2 màn hình điện tử, trong đó, màn hình hiển thị tốc độ và các thông tin hỗ trợ lái phía sau vô-lăng là LCD kích thước 7 inch. Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng, kích thước 8 inch, có hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói kết hợp hệ thống âm thanh 4 loa.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ điện công suất tối đa 100 kW, tương đương 134 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh trên VF 5 giúp xe di chuyển quãng đường tối đa hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy.

VinFast VF 5 hiện có giá niêm yết 496 triệu đồng, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý.

Geely Coolray: 469 triệu đồng

Trong tháng 9/2026, Geely và nhà phân phối Tasco Auto triển khai chương trình khuyến mãi cho toàn bộ dải sản phẩm tại thị trường Việt Nam, bao gồm Coolray 2026 từ 469 triệu đồng.

Geely Coolray sở hữu thiết kế ngoại thất mang phong cách thể thao, năng động và đậm chất SUV đô thị hiện đại. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt sơn đen bóng.

Geely Coolray mang phong cách thể thao. (Ảnh: Geely)

Khoang lái mang tông màu đen chủ đạo kết hợp các đường chỉ khâu màu đỏ. Màn hình trung tâm kích thước lớn lên tới 14,6 inch tùy phiên bản. Geely Coolray được trang bị động cơ xăng 1.5L Turbo (tăng áp), hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp (7DCT).

Động cơ 1.5L Turbo 4 xy-lanh mang đến hiệu suất mạnh mẽ với công suất tối đa 174 PS và mô-men xoắn 290 Nm, đảm bảo khả năng tăng tốc linh hoạt và vận hành ổn định.