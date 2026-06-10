Những lỗi khiến thí sinh mất 1 phần điểm cho đến toàn bộ điểm trong bài thi tốt nghiệp THPT

Những lỗi quan trọng nhưng nhiều thí sinh lại chủ quan.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đang đến gần, với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên cả nước. Đây là kỳ thi quan trọng, không chỉ dùng để xét công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ tuyển sinh của nhiều trường đại học.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh vi phạm quy chế có thể bị xử lý ở nhiều mức, từ khiển trách, cảnh cáo, trừ điểm, chấm 0 điểm đến đình chỉ thi hoặc hủy kết quả toàn bộ kỳ thi. Vì vậy, bên cạnh việc ôn tập, thí sinh cần đọc kỹ quy định để tránh những lỗi đáng tiếc trong phòng thi.

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Lỗi có thể bị trừ 25-50% điểm

Theo VnExpress dẫn quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh bị khiển trách khi nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác một lần trong buổi thi. Hình thức kỷ luật này đi kèm mức trừ 25% số điểm của bài thi đó.

Nếu đã bị khiển trách một lần nhưng tiếp tục nhìn bài, trao đổi bài làm hoặc giấy nháp, chép bài của thí sinh khác, hoặc để thí sinh khác chép bài của mình, thí sinh sẽ bị cảnh cáo và bị trừ 50% điểm bài thi.

Đây là nhóm lỗi nhiều thí sinh dễ chủ quan, nhất là trong các tình huống hỏi nhỏ bạn, xem bài bạn bên cạnh hoặc trao đổi giấy nháp. Tuy nhiên, quy chế đã quy định rõ mức xử lý, đồng nghĩa chỉ một hành vi thiếu cẩn trọng cũng có thể khiến điểm số bị ảnh hưởng trực tiếp.

Ngoài ra, trong quá trình chấm thi, nếu giáo viên phát hiện bài thi có dấu hiệu đánh dấu, thí sinh cũng bị trừ 50% điểm toàn bài. Vì vậy, thí sinh cần trình bày bài đúng quy định, không dùng ký hiệu lạ, không viết thêm nội dung ngoài yêu cầu đề.

Lỗi nặng có thể khiến thí sinh bị đình chỉ, hủy kết quả

Mức xử lý nghiêm trọng hơn là đình chỉ thi. Theo quy chế, thí sinh bị đình chỉ nếu đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Ngoài ra, một số hành vi khác cũng có thể khiến thí sinh bị đình chỉ ngay.

Các lỗi này gồm mang vật dụng trái phép vào phòng thi như tài liệu, thiết bị truyền hoặc chứa thông tin; đưa đề thi ra ngoài; nhận bài giải từ ngoài vào; viết, vẽ vào giấy làm bài nội dung không liên quan đến bài thi; gây gổ, đe dọa thí sinh khác hoặc người làm nhiệm vụ trong kỳ thi.

Khi bị đình chỉ, thí sinh phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi. Đáng chú ý, thí sinh sẽ bị hủy kết quả toàn bộ bài thi, đồng nghĩa không được công nhận tốt nghiệp THPT.

Theo VnExpress, trong kỳ thi năm 2025, có 41 thí sinh bị đình chỉ do sử dụng điện thoại và tài liệu trong phòng thi. Đây là lời cảnh báo rõ ràng với thí sinh: điện thoại, đồng hồ thông minh, tài liệu hoặc bất kỳ thiết bị có khả năng lưu trữ, truyền nhận thông tin nào đều không nên mang vào khu vực thi.

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Không chỉ bị đình chỉ, thí sinh còn có thể bị chấm 0 điểm nếu bài làm chép từ tài liệu trái phép, có từ hai bài làm trở lên ở cùng một môn, bài thi có chữ viết của nhiều người, hoặc phần bài làm viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định. Nếu có từ hai bài thi trở lên bị 0 điểm vì các lỗi này, thí sinh sẽ bị hủy kết quả toàn bộ kỳ thi.

Với các hành vi nghiêm trọng hơn như giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, dùng văn bằng/chứng chỉ không hợp pháp, nhờ người khác thi hộ, gây rối, phá hoại kỳ thi hoặc hành hung người khác, thí sinh có thể bị chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Cần làm gì để tránh mất điểm đáng tiếc?

Trước ngày thi, thí sinh nên kiểm tra kỹ giấy báo dự thi, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, đồng thời chuẩn bị sẵn các dụng cụ được phép mang vào phòng thi như bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, compa và máy tính cầm tay đúng quy định.

Thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại, tài liệu, tai nghe, đồng hồ thông minh, thiết bị thu phát thông tin hoặc các vật dụng không được phép vào phòng thi. Nếu lỡ mang theo, cần gửi ở khu vực quy định trước khi vào phòng.

Khi làm bài, thí sinh cần đọc kỹ đề, ghi đúng thông tin cá nhân, số báo danh, mã đề, phân bổ thời gian hợp lý. Với bài trắc nghiệm, nên làm trước những câu chắc chắn, đánh dấu câu khó để quay lại sau. Với bài tự luận, cần bám sát yêu cầu đề, trình bày rõ ràng, tránh viết lan man hoặc viết nội dung không liên quan.

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Sau mỗi buổi thi, thí sinh không nên quá sa đà vào việc dò đáp án hay tiếc nuối bài đã làm. Việc giữ tâm lý ổn định cho môn thi tiếp theo cũng quan trọng không kém quá trình ôn tập.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là cột mốc quan trọng, đòi hỏi thí sinh không chỉ có kiến thức mà còn cần sự cẩn trọng, bình tĩnh và hiểu rõ quy chế. Một vài phút chủ quan có thể khiến công sức nhiều năm học tập bị ảnh hưởng, vì vậy chuẩn bị kỹ từ kiến thức đến giấy tờ, dụng cụ và tâm lý là điều không thể xem nhẹ.