Những ký hiệu trên nhãn quần áo dễ bị hiểu sai

Những ký hiệu nhỏ trên nhãn quần áo trông đơn giản nhưng nhiều người hiểu sai, dẫn đến giặt, sấy không đúng cách; cùng học cách đọc và hiểu đúng nhé.

Nhãn quần áo thường có một hàng biểu tượng hướng dẫn chăm sóc, đôi khi đi kèm các dòng chữ giải thích. Theo tiêu chuẩn ISO 3758:2023, những ký hiệu này cung cấp thông tin về cách giặt , tẩy trắng, làm khô, là ủi và chăm sóc chuyên nghiệp, giúp người dùng lựa chọn phương pháp phù hợp để hạn chế hư hỏng trang phục.

Những ký hiệu trên quần áo dễ bị hiểu sai. (Nguồn: The Cultivation of Cozy)

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng ý nghĩa của các biểu tượng này. Việc chỉ nhìn hình dáng bên ngoài hoặc làm theo thói quen giặt giũ có thể khiến quần áo bị phai màu, co rút hoặc biến dạng. Dưới đây là những ký hiệu quan trọng cần lưu ý khi chăm sóc quần áo tại nhà.

Dưới đây là 5 nhóm ký hiệu trên nhãn quần áo dễ gây nhầm lẫn

Con số trên chậu nước: Nhiệt độ tối đa, không phải mức bắt buộc

Biểu tượng chậu nước có số 30, 40 hoặc 60 thể hiện nhiệt độ giặt tối đa, tính bằng độ C, không phải mức nhiệt bắt buộc phải sử dụng. Chẳng hạn, nhãn ghi 30°C nghĩa là không nên giặt vượt quá mức nhiệt này.

Ký hiệu hướng dẫn giặt quần áo phù hợp với từng loại vải. (Nguồn: Coolmate)

Một chi tiết khác dễ bị bỏ qua là đường gạch bên dưới chậu nước. Một đường gạch biểu thị chu trình giặt nhẹ hơn, còn hai đường gạch yêu cầu chu trình rất nhẹ, giảm tác động cơ học lên vải.

Vì vậy, khi chọn chế độ giặt, người dùng cần chú ý cả con số lẫn các đường gạch. Với trang phục có chất liệu nhạy cảm, nên chọn chương trình phù hợp thay vì chỉ quan tâm đến nhiệt độ nước.

Hình tam giác: Không phải loại chất tẩy nào cũng sử dụng được

Hình tam giác trên nhãn liên quan đến việc tẩy trắng. Tam giác trống cho phép sử dụng chất tẩy khi cần thiết theo hướng dẫn; tam giác có hai đường chéo chỉ cho phép dùng chất tẩy trắng gốc oxy, không dùng chất tẩy chứa clo. Nếu tam giác bị gạch chéo thì quần áo sẽ không được tẩy trắng.

Ký hiệu hướng dẫn dùng chất tẩy rửa. (Nguồn: Coolmate)

Điều cần lưu ý là chất tẩy không đồng nghĩa với mọi sản phẩm giặt tẩy. Một số loại bột giặt hoặc nước giặt có thành phần làm sạch khác nhau, vì vậy người dùng cần đọc hướng dẫn trên bao bì thay vì tự suy đoán.

Không phải cứ có hình vuông là được sấy máy

Hình vuông biểu thị quá trình làm khô. Khi có vòng tròn bên trong, biểu tượng này cho phép quần áo được sấy bằng máy sấy khô; các chấm bên trong vòng tròn thể hiện mức nhiệt sấy. Dấu gạch chéo trên biểu tượng có nghĩa là không được sấy bằng máy.

Ký hiệu hướng dẫn sấy khô quần áo. (Nguồn: Insidemen)

Trong khi đó, hình vuông có các đường thẳng bên trong thường hướng dẫn cách phơi tự nhiên. Đường thẳng đứng hoặc nằm ngang biểu thị những cách phơi khác nhau; đường chéo ở góc cho biết cần phơi trong bóng râm.

Ký hiệu hướng dẫn phơi quần áo. (Nguồn: Goni)

Trước khi cho quần áo vào máy sấy, người dùng nên kiểm tra đúng biểu tượng để tránh chọn phương pháp làm khô không phù hợp với trang phục.

Các chấm trên hình bàn là: Biểu thị mức nhiệt, không phải số lần được là

Biểu tượng bàn là cho biết hướng dẫn là ủi. Số chấm càng nhiều thì mức nhiệt tối đa cho phép càng cao. Vì thế, một chấm không có nghĩa là chỉ được là quần áo một lần, mà thể hiện yêu cầu sử dụng mức nhiệt thấp.

Ký hiệu hướng dẫn ủi/là quần áo. (Nguồn: Goni)

Khi là trang phục có hình in, chi tiết trang trí hoặc chất liệu nhạy cảm, người dùng cũng cần chú ý đến hướng dẫn riêng của sản phẩm. Không nên tự động chọn mức nhiệt cao chỉ vì quần áo có nhiều nếp nhăn.

Hình tròn có chữ P hoặc F: Hướng dẫn chăm sóc chuyên nghiệp

Hình tròn có chữ cái bên trong thường liên quan đến phương pháp làm sạch chuyên nghiệp. Các chữ cái như P hoặc F cung cấp thông tin về loại dung môi được phép sử dụng trong quá trình giặt khô; các đường gạch bên dưới có thể biểu thị yêu cầu xử lý nhẹ hơn. Đây không phải mã chế độ giặt thông thường trên máy giặt gia đình.

Kí hiệu hướng dẫn giặt khô quần áo. (Nguồn: Goni)

Nếu gặp những ký hiệu này trên áo khoác, vest hoặc trang phục có cấu trúc phức tạp, người dùng nên hỏi cơ sở giặt là chuyên nghiệp thay vì tự chọn cách giặt tại nhà.

Cách đọc nhãn quần áo để tránh làm hỏng trang phục

Các biểu tượng trên nhãn cần được đọc theo thứ tự, không nên chỉ nhìn ký hiệu giặt rồi bỏ qua những hướng dẫn còn lại. Theo hệ thống ISO 3758, thứ tự cơ bản gồm giặt, tẩy trắng, làm khô, là ủi và chăm sóc chuyên nghiệp. Để hạn chế nhầm lẫn, người dùng có thể áp dụng ba lưu ý:

- Đọc toàn bộ hàng ký hiệu: Mỗi biểu tượng hướng dẫn một công đoạn riêng, không thể thay thế cho nhau.

- Chú ý các chi tiết nhỏ: Số, chấm, đường gạch và dấu gạch chéo có thể làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của biểu tượng.

- Ưu tiên hướng dẫn trên nhãn: Không nên chỉ dựa vào cảm giác về độ dày hoặc chất liệu của vải để quyết định cách giặt, sấy hay là.

Cần lưu ý rằng nhãn chăm sóc giúp lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp, nhưng không bảo đảm mọi vết bẩn đều được loại bỏ hoàn toàn.

Những ký hiệu trên nhãn quần áo có thể khó nhớ khi mới làm quen. Tuy nhiên, dành vài giây kiểm tra trước khi giặt sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn cách chăm sóc trang phục, hạn chế những sai sót không đáng có và giữ quần áo bền lâu hơn.