Những khu vực từng “dậy sóng” vì sốt đất, giá đất hiện giờ ra sao?

Tại Hải Phòng: Theo báo cáo từ Hội môi giới BĐS Việt Nam, địa phương này có giao dịch tốt trong quý 2, chủ yếu ở dự án của Hoàng Huy được chào bán trong quý. Tiêu thụ khoảng 300 căn hộ nhà ở xã hội, 100 căn chung cư. Riêng đất nền không có dự án mới.

Thay vì "nhấp nhổm" như hồi sau Tết nguyên đán thì hiện giá BĐS TP này đã ổn định trở lại. Trong trung tâm thành phố từ 40 - 60 triệu đồng/m2, các dự án ven đô có giá khoảng 15 triệu đồng/m2.

Vào quý 1/2021 đây là địa phương có dấu hiệu của cơn sốt đất, mặt bằng giá tăng dựng đứng. Cụ thể, tại các vùng ven thành phố, hoạt động mua bán đất trong dân diễn ra sôi động. Giá dao động 8-15 triệu đồng/m2. So với cuối năm 2020, giá trung bình tăng 60- 70%. Mức giá này giữ nguyên trong quý 2, khi mà cơn sốt đất đi qua.

Tại Quảng Ninh: Tiêu điểm thị trưởng Quảng Ninh quý 2/2021 là dự án của Tập đoàn Sun Group với khoảng 3.000 sản phẩm căn hộ cao cấp được đưa ra thị trường. Chỉ trong hơn 1 tháng đã hấp thụ gần 1.500 sản phẩm.

Trong khi đó, tại các dự án khác, do lượng hàng tồn không còn nhiều, cũng không có sản phẩm mới chào bán nên giao dịch chậm. Thị trường nhìn chung có sự ổn định, không có biến động như quý 1/2021.

Tại Nghệ An: Trong 6 tháng đầu năm 2021 có 9 dự án đủ điều kiện bán hàng ra thị trường với780 sản phẩm. Tuy nhiên, tỉ lệ hấp thụ không cao do ảnh hưởng của dịch bệnh. Giábán không có biến động.

Trước đó, đây cũng là địa phương có sự biến động giá BĐS khá lớn, nhất là sau Tết nguyên đán. Những lô đất đấu giá khởi điểm chỉ 1,1 tỷ đồng, tăng đến 1,5 tỷ đồng/lô nên rất dễ trúng giá. Sau khi trúng đấu giá, hầu hết các lô đất đều bán lại với mức chênh lệch từ 70-100 triệu đồng/lô.

Trước đó, các khu đất do các huyện làm hạ tầng đưa ra bán mà các khu đất ven Tp.Vinh và các huyện lân cận Tp.Vinh như Nghi Lộc, Hưng Nguyên đều có sự tham gia của các nhà đầu tư lớn vào các phiên đấu giá đất làm mặt bằng giá đất chung tăng từ 30-50%.

Tại khu vực thuộc địa bàn xã Nghi Ân (giáp Quốc lộ 46), bình thường giá đất khu vực này chỉ 4-5 triệu đồng/m2 đã bị đẩy lên 8-9 triệu đồng/m2, hoặc từ 15-16 triệu đồng/m2 tăng lên 19-20 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này giá đất Nghệ An không có sự biến động.

Tại Thanh Hóa: Quý 2, thị trương khu vực này đã "bình lặng" trở lại sau thời gian sốt nóng. Nhiều địa phương đã tắt giao dịch, có hiện tượng nhà đầu tư bán giảm giá ở một số sản phẩm.

Theo Hội môi giới BĐS Việt Nam, một số dự án chất lượng, tiềm năng của các Chủ đầu tư lớn vào đầu tư tại Thanh Hóa, thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cả nước như: Sun Group, Vin Group, Eurowindow, FLC,… Giao dịch không cao nhưng ngay từ đầu quý 2/2021 vẫn có hàng trăm giao dịch. Hoạt động đấu giá đất tại Thanh Hóa chững lại vì dịch Covid.

Trước đó, sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu, giá đất tại hầu khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều tăng giá đột biến, đặc biệt là đất nền tại các khu vực lân cận TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn và các khu vực đang quy hoạch các dự án lớn.

Từ đầu tháng 3, giá đất nền tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã tăng với mức chóng mặt, trung bình khoảng 50 – 60% so với cuối năm 2020. Thậm chí, những lô đất tại khu vực xấu, hạ tầng kém, đất trong ngõ nhỏ xưa nay vốn không ai hỏi cũng bỗng dưng tăng giá, được nhiều người tìm mua.

Giá đất tại các mặt bằng đô thị, ven biển Thanh Hóa đều dao động 12- 15 triệu đồng/m2, có nơi trên 20 triệu đồng/m2, cao gấp 2-3 lần so với giá thị trường cùng kì năm trước, và cao gấp nhiều lần so với giá đất quy định của nhà nước.

Tại Đà Nẵng: Không có dự án mới nào được chào hàng trong quý 2/2201. Giao dịch chủ yếu ở thị trường thứcấp. Đối với sản phẩm đất nền, giá đất hiện đã ổn định lại, giá bán tại các dự án bấtđộng sản dao động từ 12 – 15 triệu đồng/m2. Một số khu đô thị đồng bộ về hạ tầng như FPT City, Hoà Xuân có mức giá từ 30-35 triệu đồng/m2, nhích lên nhẹ so với cuối 2020.

Tại Quảng Nam, Quảng Ngãi: Hiện tại, tình trạng mua bán, giao dịch diễn ra chậmTại Hội An, nhiều dự án mới chào hàng như tại: Dự án Hội An City, Bắc HộiAn, Nam Hội An, Cồn Bắp… Tạo nguồn cung mới hàng ngàn sản phẩm, nhưng tiêuthụ thấp.

Tại Khánh Hòa:Trong quý 2/2021 thị trường Khánh Hòa ghi nhận những tín hiệu lạc quan.Theo ghi nhận tỉnh Khánh Hòa thu hút được gần 20 dự án Đất nền và nhà liền kề, giádao động từ 35-40 triệu đồng/m2.

Nhiều dự án bất động sản được tái khởi động, dự kiến sắpcung cấp sản phẩm mới cho thị thường như : dự án Khu đô thị VCN Phước Long 2,Căn hộ cao cấp Imperium Town …với tổng số lượng gần 1.000 sản phẩm hứa hẹn sẽhâm nóng cho thị trường bất động sản Khánh Hòa giai đoạn 6 tháng cuối năm.

Về cơ bản các chỉ số chung của thị trường bất động sản Khánh Hòa như: Lượng giao dịch, lượng vốn đầu tư, tín dụng và hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vẫn duy trì sự ổn định.

Trong các chỉ số của thị trường thì chỉ số nguồn cung và giá bất động sản hiện có nhiều sự biến động, nguồn cung đang bị gián đoạn và giá cả một số phân khúc bất động sản đã giảm nhẹ do ảnh hưởng chung của nền kinh tế và giới đầu cơ thoát hàng để thanh khoản tài chính do trước đây ôm quá nhiều, việc này đã giúp đưa thị trường dần trở về giá trị thật, ổn định, riêng ở một số khu vực tiềm năng như trục đô thị phía Tây Nha Trang, Nhà phố - Khách sạn - Villa, Shophouse giá cả tuy ổn định nhưng chưa phát triển đúng tiềm năng, như tại một số dự án: KĐT Mỹ Gia, An Bình Tân, Nam Vĩnh Hải, VCN … giá giao dịch có phân khu từ hơn 25 triệu đồng/m2 nằm trong bán kính TP. Nha Trang khoảng 3 km.

Theo Hội môi giới BĐS Việt Nam, do bị ảnh hưởng mạnh từ dịch Covid nên thị trường BĐS trong quý 2 sụt giảm, giao dịch từ các dự án bất động sản cũng giảm mạnh. Một số tỉnh thành điển hình như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh phúc. Các tỉnh còn lại cũng ghi nhận nhỉnh hơn đôi chút. Giao dịch phần lớn đạt được là từ các dự án đấu giá đất.