Những 'khối sắt biết đi' của Trung Quốc âm thầm phủ sóng 150 quốc gia: Hơn 10 triệu sản phẩm đã xuất ngoại chỉ trong 5 tháng, thu về gần 3 tỷ USD

Với hệ sinh thái công nghiệp hoàn thiện, Trung Quốc đang vươn lên vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, đưa hàng triệu sản phẩm từ máy hút bụi đến robot hình người sang hơn 150 thị trường.

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, kim ngạch xuất khẩu robot của Trung Quốc đã chạm mức gần 20 tỷ NDT (tương đương khoảng 2,98 tỷ USD), một minh chứng rõ nét cho sức mạnh quốc tế của ngành công nghệ cao nước này.

Theo tờ Global Times, trích dẫn dữ liệu hải quan và báo cáo từ Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc, nước này đã xuất khẩu tổng cộng 10,377 triệu robot các loại trong 5 tháng đầu năm. Dòng chảy công nghệ này đã vươn tới hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, với sự tập trung đặc biệt vào hai thị trường trọng điểm là Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN.

Điểm sáng lớn nhất trong bức tranh xuất khẩu là phân khúc robot lau dọn, đóng góp 14 tỷ NDT, chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này.

Sự bứt phá của phân khúc này đến từ việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như định vị tự hành, thu gom bụi tự động và tái chế nước thải thông minh. Những giải pháp này giúp sản phẩm Trung Quốc dễ dàng thích ứng với nhiều không gian sống khác nhau trên thế giới, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa mức giá hợp lý, công nghệ hiện đại và năng lực sản xuất quy mô lớn đã giúp các nhà sản xuất Trung Quốc nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần từng thuộc về các thương hiệu truyền thống.

Robot của Trung Quốc sở hữu nhiều tính năng ưu việt.

Không chỉ dừng lại ở thị trường tiêu dùng, ngành công nghiệp robot Trung Quốc cũng đang mở rộng mạnh mẽ sự hiện diện ra thế giới. Từ tháng 1 đến tháng 5, khoảng 70.000 robot công nghiệp đã được xuất khẩu, phục vụ các công trình hạ tầng, dự án giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp nhẹ và dây chuyền tự động.

Các dòng robot nâng hạ được trang bị thuật toán thông minh và khả năng nhận diện hình ảnh đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các dự án quốc tế lớn. Trong khi đó, robot hàn với tính năng quét và mô hình hóa tự động cho phép tính toán thông số tối ưu theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, các dòng robot cộng tác (cobot), robot sinh học và robot hình người cũng đang ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng.

Cobot ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong chế biến thực phẩm, dược phẩm và sản xuất hóa chất, giúp tăng cường hiệu suất và độ an toàn khi làm việc cùng con người. Ở các lĩnh vực đòi hỏi công nghệ cao hơn như kiểm định thiết bị, nghiên cứu khoa học hay giáo dục, lượng xuất khẩu robot sinh học thông minh đã vượt mốc 8.000 chiếc.

Sự bành trướng của ngành robot Trung Quốc được nâng đỡ bởi một chuỗi cung ứng nội địa tích hợp cao, bao trùm từ khâu nghiên cứu, sản xuất linh kiện, phát triển phần mềm đến thương mại hóa trong cùng một hệ sinh thái.

Robot hình người đã được đưa vào trong nhà máy để hỗ trợ một số hoạt động vận hành.

Theo báo cáo từ Cục Quản lý Dữ liệu Quốc gia công bố hồi đầu tháng 6, xuất khẩu robot công nghiệp của Trung Quốc trong năm 2025 đã ghi nhận mức tăng trưởng 48,7%. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Trung Quốc vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu ròng trong lĩnh vực robot công nghiệp.

Cũng theo dữ liệu từ báo cáo, tính đến năm 2025, Trung Quốc sở hữu hơn 140 nhà sản xuất robot hoàn chỉnh, với hơn 330 mẫu robot hình người đã được tung ra thị trường. Sản lượng robot công nghiệp tăng 28% so với năm trước đó, trong khi sản lượng robot dịch vụ đạt 18,581 triệu chiếc, tăng 16,1%. Hiện có khoảng 1 triệu doanh nghiệp liên quan đến robot đang hoạt động tại quốc gia này.

Chỉ tính riêng đến cuối năm 2025, Trung Quốc đã ghi nhận 744 thương vụ đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhúng và robot, thu hút tổng số vốn lên tới 73,54 tỷ NDT. Qua những bước tiến này, Trung Quốc đang củng cố vững chắc một giai đoạn mới trong chiến lược công nghệ vĩ mô của mình.