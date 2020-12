Những diễn biến trái chiều trong vụ nhà khoa học hạt nhân Iran bị sát hại: Đâu là sự thật?

Một quan chức an ninh cấp cao Iran cáo buộc rằng Israel đã ám sát ông Mohsen Fakhrizadeh, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran, bằng công nghệ điều khiển từ xa.

"Thật không may, chiến dịch [ám sát] rất phức tạp và sử dụng tới thiết bị điện tử. Do đó không có [hung thủ] nào xuất hiện tại hiện trường," Ali Shamkhani, thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, trả lời phóng viên tại tang lễ của ông Fakhrizadeh.

Ông Shamkhani nói không có gì nghi ngờ về việc Israel và cơ quan tình báo nước này (Mossad) đứng đằng sau vụ việc.

Theo vị quan chức, Israel đã muốn tiêu diệt ông Fakhrizadeh trong 20 năm qua, và lần này, "kẻ thù đã sử dụng phương pháp hoàn toàn mới, rất chuyên nghiệp và phức tạp để đạt được mục đích".

Ông Shamkhani cáo buộc tổ chức Mujahedin-e Khalq (MEK) - một nhóm muốn "thay đổi chế độ" ở Iran có trụ sở tại nước ngoài - có dính líu tới vụ tấn công, tuy nhiên ông không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Theo Al Jazeera, Iran coi MEK là một tổ chức khủng bố và cáo buộc một số nước châu Âu đã "dung túng" cho thành viên của nhóm này.

Ông Fakhrizadeh, nhà khoa học quân sự và hạt nhân hàng đầu Iran, đã tử vong sau một vụ nổ và cuộc tấn công từ súng tự động gần Tehran.

Bình luận của ông Shamkhani đã thay đổi hoàn toàn những thông tin ban đầu về vụ sát hại ông Fakhrizadeh.

Ban đầu, các báo cáo cho biết một chiếc xe bán tải đỗ ở lề đường đã phát nổ. Sau đó, nhiều tay súng bắt đầu xả đạn về xe chở ông Fakhrizadeh, làm ông và một số vệ sĩ bị thương.

Tuy nhiên, thông tin từ truyền thông Iran đã cho thấy một câu chuyện khác. Trang tin Fars News cho biết một súng máy được điều khiển từ xa đã được gắn trên một chiếc xe bán tải.

Ban đầu, súng máy tự động bắn khiến ông Fakhrizadeh phải rời khỏi xe chống đạn của mình vì lo ngại rằng xe gặp trục trặc. Sau đó, nhà khoa học Iran trúng nhiều phát đạn dẫn tới tử vong.

Ngày 30/11, kênh Press TV thông báo một số vũ khí thu được từ hiện trường có "logo và dấu hiệu của ngành công nghiệp vũ khí Israel".

Al-Alam, một kênh truyền hình tiếng Ả Rập, cho rằng vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công đã được "điều khiển bằng vệ tinh".

Tất cả các kênh thông tin đều dẫn nguồn không nêu tên và chưa đưa ra bằng chứng cụ thể.

Iran đã thề sẽ trả thù vụ ám sát ông Fakhrizadeh và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án "hành vi khủng bố".

Israel và tình báo phương Tây từ lâu đã coi ông Fakhrizadeh là người đứng đầu chương trình hạt nhân bí mật của Iran.

Năm 2018, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu đích danh ông Fakhridazeh trong một bài diễn thuyết, nhắc nhở mọi người "hãy nhớ lấy tên ông Fakhrizadeh".