Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc gặp 3 bên lịch sử bên lề APEC.

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Ý nghĩa lịch sử của cuộc gặp 3 bên

Chủ tịch Tập Cận Bình gọi hội nghị thượng đỉnh 3 bên đầu tiên trong lịch sử giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ là một sự kiện mang tính bước ngoặt. Theo ông, trong lịch sử của mình, nhân loại đã trải qua hơn 10.000 cuộc chiến tranh, và ở thời điểm hiện tại, trên thế giới vẫn còn tồn tại hơn 60 cuộc xung đột cục bộ.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh quan hệ mang tính xây dựng giữa các cường quốc lớn góp phần củng cố an ninh quốc tế, trong khi sự đối đầu giữa họ sẽ dẫn đến hỗn loạn. Ông cũng nhắc lại cuộc đấu tranh chung của 3 quốc gia chống lại chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến thứ 2 và chỉ ra sự cần thiết phải gìn giữ ký ức lịch sử.

Ông Tập Cận Bình phát biểu: "Sự tương tác tốt đẹp giữa các cường quốc thế giới không phải là một trong những phương án khả dĩ, mà là một lựa chọn không có sự thay thế".

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump tuyên bố các nhà lãnh đạo của Nga, Trung Quốc và Mỹ đang làm nên lịch sử. Ông nhấn mạnh, 3 quốc gia có trách nhiệm duy trì một cuộc đối thoại cởi mở và hiệu quả, điều mà cuộc sống của không chỉ công dân các nước này mà cả toàn thể nhân loại trên thế giới đều phụ thuộc vào.

Nga, Trung Quốc và Mỹ vì an ninh quốc tế

Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn phía Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán. Ông lưu ý 3 quốc gia không chỉ gắn kết bởi vị thế là những nước chiến thắng trong Thế chiến thứ 2, mà còn bởi trách nhiệm chung đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Tổng thống Nga nói: "Chúng ta đã đứng ở điểm khởi nguồn của việc thành lập Liên Hợp Quốc (LHQ), do đó đặt lên vai chúng ta là nhiệm vụ bảo vệ và củng cố hệ thống luật pháp quốc tế gắn liền với sự hình thành của tổ chức toàn cầu này, gồm Hiến chương LHQ và các nguyên tắc được ghi nhận trong đó".

Nhà lãnh đạo Nga cũng đề xuất thảo luận các vấn đề về quan hệ kinh tế toàn cầu và khu vực, an ninh lương thực và năng lượng. Trong số các lĩnh vực hợp tác khác, ông nhấn mạnh cuộc chiến chống khủng bố quốc tế và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Nga, Trung Quốc và Mỹ với tư cách là các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ cần nêu gương cho các quốc gia khác, cùng nhau ứng phó với các thách thức toàn cầu và đóng góp vào việc củng cố sự ổn định trên thế giới.

Giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine

Tổng thống Putin cho biết Nga, Trung Quốc và Mỹ có những lợi ích bổ trợ cho nhau trong việc giải quyết các cuộc xung đột khu vực, gồm cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông nhắc lại, chủ đề này đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán song phương bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC.

Nhà lãnh đạo Nga chia sẻ: "Chúng tôi đã trao đổi về vấn đề này ngày hôm qua với Chủ tịch Trung Quốc, và hôm nay, theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ, chúng tôi đã dành nhiều sự quan tâm cho vấn đề này tại cuộc gặp song phương".

Tổng thống Trump cũng lưu ý, trong cuộc hội đàm với ông Putin, một cuộc thảo luận kéo dài về cuộc xung đột Ukraine đã diễn ra. Theo Tổng thống Mỹ, các bên đang đi đúng hướng.

Người đứng đầu Nhà Trắng bày tỏ hy vọng về sự quan tâm của giới lãnh đạo Nga và phía Ukraine trong việc chấm dứt cuộc xung đột. Ông cũng thông báo ý định tiếp tục thảo luận về vấn đề này theo định dạng tam giác.

Cắt giảm vũ khí hạt nhân

Một trong những chủ đề của cuộc đàm phán ba bên là cắt giảm các kho vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump đã ủng hộ việc thảo luận về khả năng cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới.

Tổng thống Mỹ phát biểu: "Chúng ta là 3 cường quốc hạt nhân lớn nhất: Mỹ, Nga và Trung Quốc. Chúng ta có thể thảo luận về cách thức cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới."

Theo ông, hậu quả của việc sử dụng những loại vũ khí như vậy là vô cùng đáng sợ khi tưởng tượng tới. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận việc từ bỏ các loại vũ khí hiện có hoặc cắt giảm số lượng đầu đạn hạt nhân là một nhiệm vụ khó khăn đối với các quốc gia.

Mặc dù vậy, ông Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác cùng nhau để giảm thiểu rủi ro phổ biến vũ khí hạt nhân.

Chỉ trích Tòa án Hình sự Quốc tế

Một hướng hợp tác khả thi khác giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ được ông Trump nhắc tới là bảo vệ các quốc gia khỏi hoạt động của các tổ chức quốc tế thiếu trách nhiệm giải trình. Lấy ví dụ, nhà lãnh đạo Mỹ đã dẫn ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Người đứng đầu Nhà Trắng nói: "Tôi tin rằng cơ quan này đã hoàn toàn đi chệch khỏi thẩm quyền tài phán của mình".

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ thừa nhận sự tồn tại của những khác biệt giữa 3 quốc gia, song lưu ý rằng việc tìm kiếm các cách tiếp cận mới và tiếp tục hợp tác chung sẽ giúp tìm ra giải pháp cho các vấn đề hiện hữu.

Triển vọng hợp tác giữa 3 cường quốc

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc luôn nhất quán củng cố mối quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược với Nga, đồng thời nỗ lực xây dựng mối quan hệ ổn định và mang tính xây dựng với Mỹ.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, việc hình thành một hệ thống quan hệ giữa các cường quốc lớn dựa trên sự chung sống hòa bình và phát triển cân bằng là vì lợi ích của không chỉ ba quốc gia, mà còn của toàn thể cộng đồng quốc tế.

Về phần mình, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng Nga, Trung Quốc và Mỹ có khả năng đóng góp đáng kể vào việc đảm bảo an ninh và ổn định toàn cầu, với điều kiện là quan hệ đối tác mang tính xây dựng, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cân bằng lợi ích.

Theo IZ



