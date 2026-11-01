Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2026

Từ tháng 11, nhiều chính sách mới có hiệu lực, đáng chú ý là quy định về xe công cho lãnh đạo, cấm hội phụ huynh thu quỹ và xử phạt vi phạm trong kinh doanh xổ số.

5 chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước được phục vụ ô tô khi nghỉ công tác

Có hiệu lực từ ngày 16/11, Nghị định 379/2026 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định 72/2023 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và Nghị định 153/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2023.

Dàn xe đặc chủng tái hiện đoàn hộ tống nguyên thủ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo quy định mới, 5 chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác (trừ trường hợp có quy định, quyết định khác của cấp có thẩm quyền), không quy định mức giá, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư.

So với Nghị định 72/2023, quy định mới bổ sung Thường trực Ban Bí thư vào nhóm chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá. Hiện chức danh Thường trực Ban Bí thư được sử dụng thường xuyên một ô tô không quy định mức giá trong thời gian công tác, nhưng chưa áp dụng chế độ này sau khi nghỉ công tác.

Chính phủ quy định nhóm chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá, gồm: Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng VKSND Tối cao.

Hội phụ huynh bị cấm thu quỹ, nhận tiền hỗ trợ

Nội dung trên được nêu trong Thông tư về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 15/11.

Theo đó, ban đại diện cha mẹ học sinh (thường gọi là hội phụ huynh) được thành lập theo từng lớp hoặc trường; có nhiệm vụ phối hợp với trường để thực hiện một số hoạt động; đại diện phụ huynh đối thoại, trao đổi, kiến nghị...với giáo viên, ban giám hiệu về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và giáo dục.

Hội phụ huynh không được can thiệp vào bộ máy quản trị, điều hành và hoạt động chuyên môn của trường; không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, thời hạn nộp tiền; gây áp lực hoặc phân biệt đối xử với người không đóng góp.

Hội này cũng bị cấm thu, tiếp nhận, quản lý các khoản hỗ trợ; sử dụng danh nghĩa tập thể để vận động tài trợ cho trường; thu thập, cung cấp, sử dụng hoặc công khai thông tin về người trong trường trái quy định.

Nếu có các hoạt động cần hỗ trợ, trên tinh thần tự nguyện, phụ huynh của lớp, trường có thể góp bằng hàng hóa, dịch vụ cần thiết; hoặc thanh toán trực tiếp cho bên cung cấp. Khi kết thúc hoạt động, họ phải công khai kết quả để phụ huynh được tiếp cận đầy đủ.

Việc hỗ trợ của ban phụ huynh không được sử dụng trong xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng; hoạt động quản trị, quản lý, điều hành, chuyên môn; chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lý, nhà giáo…

Trẻ 5-6 tuổi được miễn, giảm, hỗ trợ học phí phổ cập giáo dục

Nghị định 353/2026 của Chính phủ quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5-6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực từ ngày 1/11.

Trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi được miễn, giảm, hỗ trợ học phí.

Theo Nghị định, đối tượng phổ cập giáo dục mầm non là trẻ từ 5-6 tuổi chưa hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Việc phổ cập được thực hiện theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tại các cơ sở giáo dục theo quy định.

Nhà nước ưu tiên đầu tư, bảo đảm điều kiện thực hiện phổ cập. Trẻ em thuộc diện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5-6 tuổi được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí; hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục, trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan.

Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người được giao hoặc huy động tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5-6 tuổi được hưởng chế độ, chính sách phù hợp với vị trí, nhiệm vụ và địa bàn công tác theo quy định của pháp luật về nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động và pháp luật có liên quan.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức quốc tế, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư, tài trợ, viện trợ hoặc hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 -6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ được áp dụng chính sách khuyến khích, ưu đãi theo quy định của pháp luật về giáo dục, đầu tư, thuế, đất đai, tài trợ, viện trợ và pháp luật có liên quan.

Làm lộ thông tin người trúng số có thể bị phạt đến 60 triệu đồng

Theo Nghị định 389/2026 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 30/11), nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số sẽ bị xử phạt với mức tiền khác nhau, tùy tính chất và mức độ vi phạm.

Đáng chú ý, Nghị định quy định mức phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm bí mật thông tin trả thưởng của khách hàng trúng thưởng xổ số.

Đối với các vi phạm khác liên quan đến hoạt động trả thưởng, tổ chức cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng có thể bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi tổ chức tiêu hủy vé xổ số trúng thưởng đã trả thưởng nhưng lưu trữ chưa đủ thời gian quy định.

Nghị định cũng quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến vé xổ số. Cụ thể, cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt từ 60-100 triệu đồng.

Đối với cá nhân làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng, mức phạt từ 80-100 triệu đồng. Cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số nhưng vẫn mua vé để dự thưởng có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền 10-15 triệu đồng theo quy định.

Nghị định quy định mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm. Cụ thể, mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tối đa là 100 triệu đồng, đối với tổ chức tối đa là 200 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn, tịch thu tang vật và phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Giải quyết trợ cấp mai táng cho cựu chiến binh trong 12 ngày

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định 1257 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công, trong đó có thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh (có hiệu lực từ ngày 10/11).

Cựu chiến binh lặng theo dõi tổng duyệt diễu binh mừng Quốc khánh 2/9.

Theo quy định mới, khi cựu chiến binh qua đời, cá nhân hoặc tổ chức đứng ra lo việc mai táng có trách nhiệm chuẩn bị một bộ hồ sơ để đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng.

Hồ sơ gồm 3 loại giấy tờ: Bản khai đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng theo Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư 21/2026/TT-BNV; bản sao chứng thực giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử; một trong các giấy tờ chứng minh người qua đời là cựu chiến binh theo quy định.

Người làm thủ tục có thể lựa chọn một trong ba cách nộp hồ sơ: trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã; gửi qua dịch vụ bưu chính; nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, UBND cấp xã có 5 ngày làm việc để kiểm tra, xác nhận bản khai và chuyển hồ sơ đến Sở Nội vụ.

Trong 7 ngày làm việc tiếp theo, kể từ khi nhận đủ hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến, Sở Nội vụ kiểm tra và ban hành quyết định giải quyết chế độ trợ cấp mai táng.

Căn cứ quyết định của Sở Nội vụ, UBND cấp xã tổ chức chi trả tiền trợ cấp mai táng theo quy định.

Như vậy, tổng thời hạn giải quyết thủ tục là 12 ngày làm việc, tính từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình này được thực hiện qua hai cấp là UBND cấp xã và Sở Nội vụ. Người làm thủ tục chỉ cần nộp một bộ hồ sơ tại cấp xã hoặc qua hình thức trực tuyến, bưu chính, không phải trực tiếp chuyển hồ sơ lên Sở Nội vụ.