HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Những ai được ưu tiên mua nhà ở xã hội 2026?

Bằng Lăng
|

Chính sách nhà ở xã hội năm 2026 được mở rộng, tạo điều kiện cho nhiều nhóm đối tượng có thu nhập thấp và gặp khó khăn về chỗ ở được tiếp cận nhà ở với giá ưu đãi.

Theo Điều 76 Luật Nhà ở 2023, hiện nay có 12 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2026, pháp luật bổ sung thêm đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Dân số 2025 là người có từ 02 con đẻ trở lên.

13 nhóm đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội 2026. (Ảnh minh họa: Thy Huệ)

Như vậy, từ 1/7/2026, có 13 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, bao gồm:

Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn.

Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác.

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 Luật Nhà ở 2023, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật Nhà ở 2023.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.

Người có từ 2 con đẻ trở lên.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công ty nợ tiền khiến không chốt được sổ bảo hiểm xã hội: Người lao động cần làm gì?

Công ty nợ tiền khiến không chốt được sổ bảo hiểm xã hội: Người lao động cần làm gì?

01:13
Không phải Honda, Yamaha mới là cái tên gây bất ngờ với mẫu xe ga siêu tiết kiệm xăng vừa ra mắt

Không phải Honda, Yamaha mới là cái tên gây bất ngờ với mẫu xe ga siêu tiết kiệm xăng vừa ra mắt

01:13
Đầu tiên tại Việt Nam: Hà Nội vừa có trung tâm chăm sóc người cao tuổi sáng đưa đi, chiều đón về

Đầu tiên tại Việt Nam: Hà Nội vừa có trung tâm chăm sóc người cao tuổi sáng đưa đi, chiều đón về

01:10
Honda ra mắt ô tô điện giá rẻ mới: Có nút tăng tốc đặc biệt, chạy 320km/lần sạc

Honda ra mắt ô tô điện giá rẻ mới: Có nút tăng tốc đặc biệt, chạy 320km/lần sạc

01:33
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
Choáng ngợp số tiền mặt, sổ đỏ, ô tô... thu giữ trong vụ án mua bán kỳ nghỉ

Choáng ngợp số tiền mặt, sổ đỏ, ô tô... thu giữ trong vụ án mua bán kỳ nghỉ

01:06
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại