Những ai được hưởng phụ cấp 300% lương theo đề xuất mới nhất?

Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 179 về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Điểm đáng chú ý là hàng loạt cơ chế mới mang tính đột phá về tuyển dụng, đãi ngộ, sử dụng nhân tài, trong đó có đề xuất phụ cấp tăng thêm tới 300% mức lương hiện hưởng.

Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi Nghị định 179 nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng về thu hút, trọng dụng nhân tài, đồng thời bảo đảm đồng bộ với Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Luật Viên chức năm 2025.

Dự thảo Nghị định được xây dựng trong bối cảnh nhiều cơ chế mới về tuyển dụng, bố trí, sử dụng và đãi ngộ cán bộ đã được Bộ Chính trị xác định tại Kết luận số 205-KL/TW, trong đó nhấn mạnh yêu cầu có chính sách đột phá để thu hút nguồn nhân lực xuất sắc, nhất là trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm.

Bổ sung và làm rõ nhóm đối tượng được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng

Một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo.

Theo đó, ngoài cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, còn có nhóm đối tượng là chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực là người Việt Nam hoặc là người nước ngoài.

Cụ thể gồm: Nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược trọng điểm, quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp đã và đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu Việt Nam và quốc tế; chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi.

So với Nghị định 179 hiện hành, dự thảo lần này sửa đổi mạnh các tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng chính sách với các nhóm đối tượng theo hướng thực chất hơn.

Đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, dự thảo Nghị định làm rõ đối tượng được áp dụng chính sách bao gồm sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi trở lên tại cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới; lược bỏ đối tượng nhà khoa học trẻ là người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học tại cơ sở giáo dục trong nước thuộc nhóm đối tượng này.

Đối với nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, quan trọng, dự thảo bổ sung các điều kiện về giải thưởng, công trình nghiên cứu, thành tích công tác, phát minh, sáng chế,... phù hợp với Kết luận số 205-KL/TW.

Đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp; nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi, dự thảo bổ sung điều kiện về kinh nghiệm, thời gian công tác cho phù hợp.

Một điểm mới đáng chú ý khác là bổ sung quy định về "cam kết cống hiến" đối với người có tài năng sau khi được tuyển dụng. Theo Bộ Nội vụ, quy định này nhằm bảo đảm đồng bộ với Kết luận số 205-KL/TW, đồng thời tạo cơ sở ràng buộc trách nhiệm giữa Nhà nước và người được hưởng chính sách ưu đãi.

Bổ sung cơ chế “tập sự lãnh đạo, quản lý” đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế “tập sự lãnh đạo, quản lý” đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau tuyển dụng nếu có thành tích nổi bật trong công tác. Đây được xem là bước mở đường cho việc phát hiện, đào tạo, sử dụng sớm đội ngũ cán bộ trẻ có triển vọng.

Về chính sách tuyển dụng và đãi ngộ, dự thảo đề xuất nhiều cơ chế vượt trội hơn so với hiện hành.

Theo đó, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sẽ được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển và được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyển dụng.

Trong khi đó, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp và người có trình độ chuyên môn cao sẽ được tiếp nhận và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong thời hạn 5 năm.

Đặc biệt, dự thảo còn bổ sung quy định cán bộ, công chức, viên chức có tài năng được nâng vượt một bậc lương so với bậc lương hiện hưởng, đồng thời được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng.

Theo Bộ Nội vụ, các chính sách này nhằm tạo sức cạnh tranh đủ mạnh giữa khu vực công với khu vực tư nhân trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong bối cảnh nhiều lĩnh vực chiến lược đang thiếu hụt nhân tài.

Dự thảo cũng sửa đổi nguyên tắc đánh giá người có tài năng từ “đánh giá hằng năm” sang “đánh giá thường xuyên, liên tục”, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản trị công vụ hiện đại và các quy định mới của Đảng về đánh giá cán bộ.

Đáng chú ý, để tăng tính chủ động cho các bộ, ngành, địa phương, dự thảo bổ sung quy định cho phép các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh được huy động nguồn lực hợp pháp để thực hiện chính sách thu hút nhân tài.

Các cơ quan cũng được thành lập quỹ hỗ trợ nhân tài theo mô hình quỹ tài chính ngoài ngân sách để quản lý kinh phí thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, nhưng phải bảo đảm không làm tăng tổ chức và không phát sinh biên chế.

Theo dự kiến của Bộ Nội vụ, ngân sách nhà nước bố trí kinh phí bằng 10% tổng quỹ tiền lương cơ bản (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng đối với người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

(Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ)