Hàng loạt quy định mới từ ngày 1/7, tất cả người dân sắp học lái xe chú ý

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2025 về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Người học lái xe phải đáp ứng đủ thời gian học lý thuyết và thực hành

Theo nội dung thông tư mới vừa được ban hành, điểm thay đổi đáng chú ý đầu tiên là sửa đổi quy định về địa điểm, phương thức kiểm tra và thang điểm hoàn thành khóa đào tạo và xét hoàn thành khóa đào tạo.

Theo đó, cơ sở đào tạo lái xe tổ chức kiểm tra để xét hoàn thành khóa đào tạo, gồm: nội dung đào tạo lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết do Bộ Công an ban hành; nội dung đào tạo mô phỏng các tình huống giao thông; nội dung đào tạo thực hành lái xe với bài liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường.

Người học lái xe có điểm kiểm tra nội dung đào tạo lý thuyết, nội dung đào tạo thực hành lái xe với bài liên hoàn và lái xe trên đường đạt yêu cầu với hạng tương ứng theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; nội dung đào tạo mô phỏng các tình huống giao thông, đào tạo thực hành lái xe với bài tiến lùi chữ chi đạt từ 5 điểm trở lên.

Thành phần hồ sơ của người học lái xe

Thông tư 17/2026 quy định: Thay thế thành phần hồ sơ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bằng xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục Trung học cơ sở để phù hợp với Luật Giáo dục số 123/2025/QH15.

Bổ sung đào tạo nâng hạng từ D1, D2 và D lên CE

Thông tư cũng bổ sung quy định về khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo tối thiểu. Trong đó, bổ sung quy định về khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo tối thiểu đối với đào tạo nâng hạng từ D1, D2 và D lên CE.

Đồng thời bổ sung quy định về thời gian lái xe an toàn đối với đào tạo nâng hạng D1, D2 và D lên CE là 2 năm, tương tự như thời gian nâng hạng từ hạng C lên hạng CE để thực hiện quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự số 118/2025/QH15.

Tăng thời gian lưu dữ liệu đào tạo lên 50 năm

Đáng chú ý, để phục vụ cho việc cấp lại của người dân khi bị mất chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, Thông tư mới của Bộ Xây dựng tăng thời gian lưu trữ từ 3 năm lên 50 năm.

Theo đó, thời gian lưu trữ dữ liệu về bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tại Sở Xây dựng tối thiểu 50 năm. Thời gian lưu trữ dữ liệu về bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tại cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật và cơ sở đào tạo lái xe tối thiểu 50 năm.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc ban hành Thông tư 17/2026 nhằm cập nhật, bổ sung các nội dung đáp ứng các quy định pháp luật, đảm bảo không có khoảng trống pháp lý khi thi hành Luật.

Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến

Theo đó, người dân có thể nộp hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Quy định trên giúp đảm bảo việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính vẫn bảo đảm an toàn giao thông. Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của địa phương, tổ chức và cá nhân trong tổ chức thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

(Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ)