Nguyễn Thị Diễm Thúy SN 2005 đã ra đầu thú

Duy Anh
|

Tối 11/5, Công an TP Hà Nội cho biết vừa điều tra, làm rõ một vụ trộm cắp tài sản tại khu nhà trọ.

Trước đó, ngày 21/4, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận đơn trình báo của chị L.N.H.L (SN 2005, hiện là sinh viên, tạm trú trên địa bàn phường Yên Hòa) về việc bị mất trộm tài sản tại phòng trọ ở ngõ 100 Trung Kính, phường Yên Hòa.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định khoảng tháng 12/2025, Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 2005, trú tại tỉnh Nghệ An) quen biết chị L thông qua mạng xã hội Facebook và xin ở ghép tại phòng trọ trên.

Trong thời gian sinh sống cùng nhau, Thúy biết chị L có nhiều thiết bị điện tử có giá trị như laptop, máy tính bảng, và các thiết bị điện tử khác và thường xuyên để tại bàn học trong phòng.

Nguyễn Thị Diễm Thúy SN 2005 đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Đối tượng Thúy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Chiều 20/12/2025, lợi dụng thời điểm chị L đi vắng, Thúy nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đối tượng sử dụng điện thoại chụp ảnh các thiết bị rồi đăng lên hội nhóm mua bán trên mạng xã hội để tìm người tiêu thụ.

Để tránh bị phát hiện, đối tượng còn tìm cách xóa dữ liệu, đăng xuất các tài khoản điện tử trên thiết bị trước khi bán. Sau khi tiêu thụ tài sản, Thúy thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng trọ.

Sau khi phát hiện sự việc, chị L nhiều lần liên hệ yêu cầu trả lại tài sản nhưng Thúy không trả lại nên đã đến Công an phường Yên Hòa trình báo.

Ngày 29/4, Nguyễn Thị Diễm Thúy đã đến Công an phường Yên Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 20,7 triệu đồng.

Hành vi của Nguyễn Thị Diễm Thúy đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Diễm Thúy SN 2005 đã ra đầu thú - Ảnh 3.

Khuyến cáo của Công an TP Hà Nội.

