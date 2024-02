Nhu cầu xe điện có xu hướng giảm trên toàn cầu

Để dễ hình dung hơn, chúng ta hãy đi sâu vào những con số: Doanh số bán xe điện toàn cầu đã tăng so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1/2024, nhưng lại giảm mạnh so với mức đỉnh vào tháng 12/2023. Sự thay đổi này có thể là do nhiều yếu tố, bao gồm cắt giảm trợ cấp, quy định chặt chẽ hơn hoặc đơn giản là doanh số bán hàng sụt giảm theo mùa, đặc biệt đáng chú ý ở các thị trường trọng điểm như Đức, Pháp và Trung Quốc.

Mặc dù không có số liệu riêng về xe điện (EV) và xe Plug-in hybrid (hay còn có tên gọi khác là xe lai sạc điện - PHEV), nhưng dữ liệu từ Rho Motion chỉ ra rằng, đã có tổng cộng 1,1 triệu xe hybrid và xe thuần điện được bán trên toàn cầu vào tháng 1/2024. Con số này đánh dấu mức tăng 69% so với 660.000 chiếc được bán vào tháng 1/2023. Tuy nhiên, con số này lại giảm 26% so với tháng 12/2023. Ngoài ra, doanh số bán EV/PHEV trong tháng 1/2023 đã giảm so với tháng 6, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11/2023.

Vào tháng 1/2024, doanh số các mẫu xe EV và PHEV ở Mỹ và Canada đã tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại giảm 14% so với tháng 12/2023.

Chia sẻ với Reuters, Charles Lester - người quản lý dữ liệu tại Rho Motion giải thích rằng, doanh số bán xe điện ở Đức đã giảm mạnh khoảng 50% vào tháng 1/2024 so với tháng 12/2023 sau khi nước này rút trợ cấp cho xe điện. Sự suy giảm tương tự cũng xảy ra ở Pháp khi nước này thắt chặt các yêu cầu.

Tuy nhiên, Lester vẫn lạc quan về tương lai và dự đoán rằng, đợt suy thoái này sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Ông lưu ý rằng các nhà sản xuất ô tô có khả năng tăng chi tiêu cho xe điện và PHEV mới để đáp ứng các giới hạn CO2 nghiêm ngặt hơn do Liên minh châu Âu đặt ra.

Theo Lester: “Điều thực sự sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng là tiêu chuẩn khí thải của EU vào năm 2025".

Vào tháng 1/2024, doanh số các mẫu xe EV và PHEV ở Mỹ và Canada đã tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại giảm 14% so với tháng 12/2023. Xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy ở Liên minh châu Âu, European Free Hiệp hội Thương mại và Vương quốc Anh, nơi doanh số bán hàng trong tháng 1/2024 tăng 29% so với tháng 1/2023, nhưng giảm 32% so với tháng 12/2023. Tại Trung Quốc, doanh số bán hàng trong tháng 1/2024 cũng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 26% so với tháng 12/2023.

Đáng tiếc là Rho Motion chưa công bố số liệu riêng về xe chạy pin. Một trong những thông báo thú vị nhất được đưa ra trong lĩnh vực xe EV/PHEV trong những tuần gần đây là vào tháng trước khi General Motors cho biết, họ sẽ bắt đầu bán một số loại xe chọn lọc ở Mỹ với hệ truyền động plug-in hybrid, cho phép hãng tuân thủ các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu và khí thải nghiêm ngặt hơn. Động thái này có thể thúc đẩy doanh số bán xe hybrid ở Mỹ tăng lên vì chúng đóng vai trò là bước đệm tốt giữa ô tô chạy bằng động cơ đốt truyền thống và xe điện.

Theo Carscoops