Nhóm cổ đông đặc biệt sở hữu hơn 2,2 tỷ cổ phiếu Vingroup

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng gần đây đã hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang CTCP Năng lượng VinEnergo nhằm góp thêm vốn cổ phần.

Trước giao dịch, ông Vượng nắm giữ gần 450 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 11,59% vốn điều lệ của tập đoàn; sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu trực tiếp giảm còn hơn 10%, tương ứng gần 390 triệu cổ phiếu.﻿

Tuy nhiên, bên cạnh số cổ phần sở hữu trực tiếp, ông Vượng còn sở hữu gián tiếp số lượng lớn cổ phiếu VIC thông qua các doanh nghiệp mà ông nắm quyền chi phối.

Vietnam Investment Group (VIG) từ lâu được biết đến là công ty đầu tư cá nhân chủ chốt của ông Phạm Nhật Vượng, nắm giữ hơn 1,26 tỷ cổ phiếu VIC, tương đương 32,5% cổ phần của Vingroup.

Vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, ông Vượng đã dùng 294 triệu cổ phiếu VIC thuộc sở hữu cá nhân để dùng làm tài sản góp vốn thành lập hai công ty Hưng Long và GSM.

Hiện nay, GSM đã phát triển mạng lưới hàng nghìn xe taxi, xe máy điện tại một loạt tỉnh thành trên cả nước và mở rộng dịch vụ taxi sang các nước Lào, Indonesia, Philippines,...

Từ vốn điều lệ 3.000 tỷ khi mới thành lập, vào tháng 12/2024, vốn của GSM đã tăng lên 18.000 tỷ đồng. GSM đang sở hữu 50,8 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 1,3% vốn của Vingroup.

Tại Hưng Long , ông Phạm Nhật Vượng góp 90% vốn điều lệ, tương ứng phần vốn trị giá 16.200 tỷ đồng bằng cổ phiếu VIC còn bà Phạm Thu Hương góp 900 tỷ đồng (5%) và VinHomes góp 5% vốn còn lại. Sau khi hoàn tất góp vốn, VMI đã trở thành cổ đông lớn nắm giữ 243,5 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 6,3% cổ phần của Vingroup.

Trong tháng 3 và tháng 5 năm nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc Vinspeed.

Về ﻿VinEnergo , doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và các thiết bị điện. VinEnergo được xác định sẽ là đối tác liên danh cùng Vingroup đầu tư vào dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng, dự kiến đặt tại Khu công nghiệp Tân Trào, huyện Kiến Thụy.

Ngày 9/10, ông Phạm Nhật Vượng đã hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo nhằm góp thêm vốn cổ phần.

Trước đó, ông Phạm Nhật Vượng đã công bố sử dụng hơn 35 triệu cổ phiếu VIC đang nắm giữ góp vốn lập VinEnergo. Trong tháng 6, ông Phạm Nhật Vượng đã thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu hơn 70,6 triệu cổ phiếu VIC để góp thêm vốn vào VinEnergo.

Hiện nay, ﻿VinEnergo đang sở hữu 165,7 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,3% cổ phần của Vingroup

Về VinSpeed, đây là công ty đã đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Dự án có vốn đầu tư khoảng gần 1,6 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Tháng 7, ﻿ông Phạm Nhật Vượng đã chuyển nhượng quyền sở hữu gần 88 triệu cổ phiếu VIC để góp thêm vốn vào VinSpeed. ﻿Tổng số cổ phiếu VIC do VinSpeed sở hữu là 135,6 triệu cổ phiếu, tương đương 3,5% vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup.

Trước đó, ngày 11/6, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed cũng công bố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đã hoàn tất giao dịch chuyển quyền sở hữu hơn 48 triệu cổ phiếu Vingroup (mã chứng khoán: VIC), tương ứng 1,24% vốn để góp vốn vào VinSpeed.

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, Vietnam Investment Group cũng sở hữu 35% vốn của VinSpeed còn hai con trai của ông và Tập đoàn Vingroup cũng là cổ đông của doanh nghiệp này với 0,5% vốn.

VinSpeed đang sở hữu 135,6 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 3,5% cổ phần Vingroup.﻿