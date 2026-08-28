HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhìn lại 6 thảm họa sông băng khủng khiếp nhất lịch sử: 25.000 người thiệt mạng chỉ trong một trận lũ

Giả Hủ
|

Dưới đây là một số thảm họa liên quan đến sông băng gây chết người nhiều nhất trong lịch sử.

2026, lũ quét Nepal - Trung Quốc

Khoảng 8h45 sáng 26/8/2026, những người đang chờ ở cửa khẩu Gyirong tại biên giới Trung Quốc - Nepal nghe thấy tiếng gầm rú ngày một lớn ở những hẻm núi gần đó và bắt đầu tháo chạy khi thấy dòng thác lũ đục ngầu bắt đầu ầm ầm chảy về hạ lưu. Chỉ trong vài giây, dòng lũ khổng lồ cao hơn 20 m tràn qua, bao trùm toàn bộ cửa khẩu, vùi lấp mọi thứ dưới lớp bùn đất đặc quánh.

Nhìn lại 6 thảm họa sông băng khủng khiếp nhất lịch sử - Ảnh 1.

Bùn đất bao phủ các tòa nhà sau trận lũ lụt tại Trishuli thuộc huyện Nuwakot, Nepal, ảnh chụp hôm thứ 27/8/2026 - Ảnh: Navesh Chitrakar/Reuters

Nước lũ ào ạt chảy về phía nam theo sông Trishuli, qua huyện Rasuwa thuộc tỉnh Bagmati của Nepal, tàn phá mọi thứ dọc thung lũng sông và nhấn chìm gần như mọi ngôi làng ở hai bên đường cao tốc Pasang Lhamu.

Sáng 28/8, tờ The Guardian đưa tin đã có hơn 390 người đã thiệt mạng và hơn 1.400 người mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài và khách hành hương.

Tờ báo này cũng lưu ý rằng số liệu có thể tiếp tục thay đổi trong quá trình tìm kiếm và xác minh. Nguyên nhân là một số người có thể mang hai quốc tịch và bị thống kê trùng, trong khi việc xác định danh tính các thi thể để đối chiếu với danh sách người mất tích cũng cần thời gian. Bên cạnh đó, tình trạng hỗn loạn sau thảm họa có thể khiến con số được điều chỉnh tăng hoặc giảm.

1941 - Huaraz, Peru

Một trận lũ do hồ băng vỡ đã phá hủy một phần ba thành phố Huaraz, nằm ở vùng Andes phía Bắc Peru, khiến ước tính 5.000 người thiệt mạng. Đây vẫn là một trong những vụ vỡ hồ băng gây chết người nhiều nhất từng được ghi nhận.

Nhìn lại 6 thảm họa sông băng khủng khiếp nhất lịch sử - Ảnh 2.

Toàn bộ cửa khẩu biên giới Nepal - Trung Quốc đã bị cuốn trôi sau trận lũ quét hôm 26/8/2026 - Ảnh: PLA Weibo

1962 - Ranrahirca, Peru

Một khối băng khổng lồ tách khỏi núi Huascarán, ngọn núi cao nhất Peru, khiến 10 triệu m³ đất đá, băng và tuyết trượt xuống sườn núi chỉ trong 7 phút.

Làng Ranrahirca và một số khu dân cư lân cận bị vùi dưới lớp bùn và đất đá dày tới 12m, ước tính 4.000 người thiệt mạng.

1970 - Yungay, Peru

Một trận động đất mạnh 7,9 độ làm mất ổn định sườn phía Bắc núi Huascarán, khối băng và đất đá khổng lồ lao về phía các thị trấn Yungay và Ranrahirca với tốc độ lên tới 335 km/h, vùi lấp hai khu vực này dưới bùn.

Trận lở tuyết khiến ước tính 25.000 người thiệt mạng, góp phần đưa tổng số người chết trong trận động đất lên hơn 50.000 người.

Nhìn lại 6 thảm họa sông băng khủng khiếp nhất lịch sử - Ảnh 3.

Khối băng khổng lồ trên đỉnh Himalaya - Ảnh: ClimateWatch

1981 - Cirenma Co, Tây Tạng

Một khối băng từ sông băng nhô ra đã rơi xuống hồ băng Cirenma Co, cách biên giới Trung Quốc - Nepal 14 km, tạo ra một đợt sóng lớn tràn qua đập tự nhiên bằng đất đá của hồ.

Vụ việc khiến gần 20 triệu m³ nước, băng và đất đá đổ xuống Nepal. Ước tính 200 người thiệt mạng tại Nepal. Thảm họa gây thiệt hại lên tới 4 triệu USD đối với cầu, đường, một nhà máy thủy điện và các cơ sở hạ tầng khác.

2021 - Chamoli, ẤN ĐỘ

Một phần lớn khối băng tách khỏi đỉnh Ronti, gần Nanda Devi, ngọn núi cao thứ hai của Ấn Độ, tạo ra dòng đất đá, bụi và băng cuồn cuộn đổ xuống thung lũng từ độ cao 1.500 m.

Vụ việc gây ra trận lũ quét lớn tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, khiến hơn 200 người thiệt mạng, phá hủy nhiều ngôi làng và cuốn trôi hai dự án thủy điện.

Tháng cô hồn ai khó thì khó, riêng 3 con giáp này tài lộc phơi phới, làm gì cũng may mắn, giàu có bất ngờ
Tags

lũ quét

lũ lụt

Peru

Nepal

sông băng

thảm họa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Giây phút thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thái Linh SN 1992

Giây phút thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thái Linh SN 1992

01:30
Xe tay ga 150cc ra mắt, giá chưa tới 53 triệu đồng nhưng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH

Xe tay ga 150cc ra mắt, giá chưa tới 53 triệu đồng nhưng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH

01:41
BMW ra mắt SUV điện gần Việt Nam: Bản cao nhất đi gần 920 km/sạc

BMW ra mắt SUV điện gần Việt Nam: Bản cao nhất đi gần 920 km/sạc

02:00
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SUV điện lớn nhất của Hyundai ra mắt, cạnh tranh BMW X7

SUV điện lớn nhất của Hyundai ra mắt, cạnh tranh BMW X7

01:41
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại