Dưới đây là một số thảm họa liên quan đến sông băng gây chết người nhiều nhất trong lịch sử.

2026, lũ quét Nepal - Trung Quốc

Khoảng 8h45 sáng 26/8/2026, những người đang chờ ở cửa khẩu Gyirong tại biên giới Trung Quốc - Nepal nghe thấy tiếng gầm rú ngày một lớn ở những hẻm núi gần đó và bắt đầu tháo chạy khi thấy dòng thác lũ đục ngầu bắt đầu ầm ầm chảy về hạ lưu. Chỉ trong vài giây, dòng lũ khổng lồ cao hơn 20 m tràn qua, bao trùm toàn bộ cửa khẩu, vùi lấp mọi thứ dưới lớp bùn đất đặc quánh.

Bùn đất bao phủ các tòa nhà sau trận lũ lụt tại Trishuli thuộc huyện Nuwakot, Nepal, ảnh chụp hôm thứ 27/8/2026 - Ảnh: Navesh Chitrakar/Reuters

Nước lũ ào ạt chảy về phía nam theo sông Trishuli, qua huyện Rasuwa thuộc tỉnh Bagmati của Nepal, tàn phá mọi thứ dọc thung lũng sông và nhấn chìm gần như mọi ngôi làng ở hai bên đường cao tốc Pasang Lhamu.

Sáng 28/8, tờ The Guardian đưa tin đã có hơn 390 người đã thiệt mạng và hơn 1.400 người mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài và khách hành hương.

Tờ báo này cũng lưu ý rằng số liệu có thể tiếp tục thay đổi trong quá trình tìm kiếm và xác minh. Nguyên nhân là một số người có thể mang hai quốc tịch và bị thống kê trùng, trong khi việc xác định danh tính các thi thể để đối chiếu với danh sách người mất tích cũng cần thời gian. Bên cạnh đó, tình trạng hỗn loạn sau thảm họa có thể khiến con số được điều chỉnh tăng hoặc giảm.

1941 - Huaraz, Peru

Một trận lũ do hồ băng vỡ đã phá hủy một phần ba thành phố Huaraz, nằm ở vùng Andes phía Bắc Peru, khiến ước tính 5.000 người thiệt mạng. Đây vẫn là một trong những vụ vỡ hồ băng gây chết người nhiều nhất từng được ghi nhận.

Toàn bộ cửa khẩu biên giới Nepal - Trung Quốc đã bị cuốn trôi sau trận lũ quét hôm 26/8/2026 - Ảnh: PLA Weibo

1962 - Ranrahirca, Peru

Một khối băng khổng lồ tách khỏi núi Huascarán, ngọn núi cao nhất Peru, khiến 10 triệu m³ đất đá, băng và tuyết trượt xuống sườn núi chỉ trong 7 phút.

Làng Ranrahirca và một số khu dân cư lân cận bị vùi dưới lớp bùn và đất đá dày tới 12m, ước tính 4.000 người thiệt mạng.

1970 - Yungay, Peru

Một trận động đất mạnh 7,9 độ làm mất ổn định sườn phía Bắc núi Huascarán, khối băng và đất đá khổng lồ lao về phía các thị trấn Yungay và Ranrahirca với tốc độ lên tới 335 km/h, vùi lấp hai khu vực này dưới bùn.

Trận lở tuyết khiến ước tính 25.000 người thiệt mạng, góp phần đưa tổng số người chết trong trận động đất lên hơn 50.000 người.

Khối băng khổng lồ trên đỉnh Himalaya - Ảnh: ClimateWatch

1981 - Cirenma Co, Tây Tạng

Một khối băng từ sông băng nhô ra đã rơi xuống hồ băng Cirenma Co, cách biên giới Trung Quốc - Nepal 14 km, tạo ra một đợt sóng lớn tràn qua đập tự nhiên bằng đất đá của hồ.

Vụ việc khiến gần 20 triệu m³ nước, băng và đất đá đổ xuống Nepal. Ước tính 200 người thiệt mạng tại Nepal. Thảm họa gây thiệt hại lên tới 4 triệu USD đối với cầu, đường, một nhà máy thủy điện và các cơ sở hạ tầng khác.

2021 - Chamoli, ẤN ĐỘ

Một phần lớn khối băng tách khỏi đỉnh Ronti, gần Nanda Devi, ngọn núi cao thứ hai của Ấn Độ, tạo ra dòng đất đá, bụi và băng cuồn cuộn đổ xuống thung lũng từ độ cao 1.500 m.

Vụ việc gây ra trận lũ quét lớn tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, khiến hơn 200 người thiệt mạng, phá hủy nhiều ngôi làng và cuốn trôi hai dự án thủy điện.