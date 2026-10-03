Một sơ đồ văn phòng với 10 vị trí ngồi đang được dân mạng lan truyền, kéo theo đủ kiểu lựa chọn: người săn view, người thích góc riêng, người chỉ muốn tìm chỗ ít bị làm phiền.

Một bức ảnh mô phỏng văn phòng với 10 vị trí ngồi đang được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads, X hay Xiaohongshu... Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng lại dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều: nếu ngày mai bắt đầu đi làm, bạn sẽ chọn chỗ nào?

Trong ảnh, văn phòng được thiết kế theo kiểu không gian mở, nằm trên tầng cao với những ô cửa kính lớn nhìn ra thành phố. Các bàn được bố trí thành nhiều khu vực khác nhau. Có vị trí ngồi sát cửa sổ, có bàn quay lưng vào lối đi, có chỗ nằm giữa hai đồng nghiệp, có bàn được đặt trong một góc tương đối kín và cũng có vị trí gần khu vực chung.

Chỉ khác nhau vài mét nhưng mỗi chỗ lại mang đến một kiểu trải nghiệm hoàn toàn khác.

Hình ảnh đang được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội

Nhìn vào 10 vị trí, lựa chọn đầu tiên của nhiều người thường rơi vào nhóm gần cửa sổ. Những chỗ như số 1 hoặc 2 cho cảm giác thoáng, nhiều ánh sáng, có thể nhìn ra thành phố và ít bị bí bách trong suốt một ngày làm việc.

Nhưng cũng có người lập tức loại nhóm này. Ngồi sát cửa kính đồng nghĩa với việc dễ bị nắng chiếu, nhiệt độ thay đổi hoặc trở thành vị trí “ai đi ngang cũng nhìn thấy”. Với dân công sở coi sự riêng tư là ưu tiên, một góc kín như số 7 hoặc 8 lại hấp dẫn hơn.

Số 7 đặc biệt có lợi thế khi bàn nằm tương đối độc lập, phía trước có khoảng trống và phía sau không phải là lối đi chính. Người chọn vị trí này có thể vừa có cảm giác riêng tư vừa không hoàn toàn tách khỏi không gian chung.

Trong khi đó, nhóm chọn số 3, 5 hoặc 6 có thể ưu tiên yếu tố khác: gần đồng nghiệp. Với những công việc cần trao đổi liên tục, ngồi cạnh người cùng nhóm giúp việc hỏi nhanh một câu hay phối hợp công việc thuận tiện hơn. Đổi lại, đây cũng là những vị trí khó tránh khỏi tiếng nói chuyện, các cuộc trao đổi hoặc những màn “tám chuyện” bất chợt.

Có người thậm chí không quan tâm view đẹp hay vị trí trung tâm, mà chỉ đặt ra một tiêu chí khiến nhiều người bật cười: đừng ngồi ở nơi sếp có thể nhìn thấy màn hình.

Theo logic này, những vị trí quay mặt vào tường hoặc nằm trong góc khuất lại trở thành “hàng hot”. Không phải vì đẹp nhất, mà vì mang lại cảm giác ít bị quan sát và dễ tập trung làm việc hơn.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: @Max Vakhtbovych/ Pexels)

Điều thú vị của bức ảnh nằm ở chỗ không có đáp án rõ ràng. Cùng một vị trí nhưng mỗi người có thể nhìn thấy một ưu điểm khác nhau.

Người thích giao tiếp có thể chọn bàn giữa phòng để dễ bắt chuyện và kết nối với đồng nghiệp. Người cần tập trung lại tìm góc ít người qua lại. Người thích ánh sáng tự nhiên chọn cửa sổ, trong khi người sợ nóng lại lập tức loại những vị trí này.

Ngay cả khoảng cách với đồng nghiệp cũng trở thành một bài toán. Ngồi quá gần có thể thuận tiện cho công việc nhưng dễ bị làm phiền; ngồi quá xa giúp có không gian riêng nhưng đôi khi lại khiến việc trao đổi trở nên bất tiện.

Vì thế, câu hỏi “chọn số mấy?” thực chất nhanh chóng biến thành câu hỏi “đi làm, bạn coi trọng điều gì nhất?”

Một người có thể chốt số 1 vì muốn mỗi sáng được nhìn ra thành phố. Người khác chọn số 7 vì chỉ cần một ngày làm việc yên tĩnh. Có người chọn số 6 vì thích ngồi cùng đồng nghiệp, trong khi một “dân văn phòng lâu năm” có thể chỉ quan tâm chỗ nào ít bị gọi tên nhất.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: @Kindel Media/ Pexels)

Cũng chính sự không có đáp án này khiến dạng ảnh lựa chọn như trên dễ được chia sẻ. Người xem không cần biết quá nhiều về bức ảnh vẫn có thể tham gia bằng một câu trả lời rất nhanh: “Tôi chọn số 7.” Sau đó, cuộc trò chuyện tự nhiên chuyển sang lý do: vì sao chọn chỗ này, chỗ kia có gì bất tiện, nếu là ngày đầu đi làm thì có nên ngồi gần sếp không?

Thực tế, vị trí một người ngồi trong văn phòng không chỉ liên quan đến chiếc bàn hay hướng nhìn. Nó còn gắn với mức độ riêng tư, khả năng tập trung, giao tiếp với đồng nghiệp, tiếng ồn, ánh sáng và cả cảm giác kiểm soát không gian cá nhân.

Bởi vậy, một sơ đồ chỉ có 10 chiếc bàn lại có thể khiến dân công sở tranh luận khá lâu. Nếu ngày mai thực sự bắt đầu đi làm tại văn phòng này, chị sẽ “chốt” số mấy ngay từ cái nhìn đầu tiên?