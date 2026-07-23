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Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tụ họp ở Mỹ

Tùng Ninh
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Vợ cũ Trizzie Phương Trinh nhìn Bằng Kiều chăm chú.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã livestream cảnh cô cùng một nhóm nghệ sĩ tụ tập tại Mỹ, gồm Bằng Kiều cùng vợ cũ là Trizzie Phương Trinh, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, ca sĩ Ngọc Anh, ca sĩ Thái Tài, ca sĩ Anh Khang (em trai Ngọc Anh), ca sĩ Tommy Ngô…

Một nhóm nghệ sĩ tụ tập tại Mỹ - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tỏ ra vô cùng vui vẻ, hào hứng vì được tụ họp đông đủ để cùng trò chuyện, hàn huyên với nhau.

Thúy Nga nói: "Hôm nay tôi đang ngồi trong nhà một người chị, xung quanh là rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt có anh Bằng Kiều.

Lâu rồi anh Bằng Kiều mới có dịp tụ họp anh chị em nghệ sĩ ở đây. Sau lưng tôi là anh Tommy Ngô, Anh Khang em trai Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Nhung, Thái Tài…

Hôm qua thì chúng tôi mới ăn sinh nhật anh Bằng Kiều ở nhà bà nội xong, bà nội nấu bún dọc mùng chuẩn vị Hà Nội rất ngon. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục chúc mừng sinh nhật anh Bằng Kiều tiếp, đồng thời chúc mừng tất cả những người có sinh nhật trong tháng 7 này".

Một nhóm nghệ sĩ tụ tập tại Mỹ - Ảnh 2.

Bằng Kiều cũng nói: "Đúng vậy, nên hát mừng sinh nhật tất cả các mọi người trong tháng 7 còn tôi sinh nhật cả tháng nay rồi. Chúng tôi livestream vui vui thôi, không quảng cáo, buôn bán gì hết, chỉ hát hò cho vui thôi nên ai thích nghe bài gì cứ yêu cầu.

Đã lâu lắm rồi anh chị em nghệ sĩ chúng tôi mới có dịp gặp mặt nhau tại đây, ngay gần nhà.

Đằng sau tôi là anh Thái Tài, một giọng ca không tuổi. Anh Thái Tài năm nay phải sáu mấy tuổi rồi mà trông anh cứ như trẻ con ấy, không biết bí quyết là gì".

Nói rồi, Bằng Kiều cất giọng hát mở màn rất hay, khiến Trizzie Phương Trinh nhìn chăm chú. Sau đó, tất cả cùng hát bè theo cho Bằng Kiều.

Tiếp đó, Bằng Kiều giới thiệu: "Chúng tôi muốn giới thiệu một đêm nhạc sắp tới. Đã lâu lắm rồi anh chị em nghệ sĩ chúng tôi mới có dịp hội ngộ trong một đêm nhạc ở đây, dù ngay gần nhà nhưng chúng tôi lại ít khi hát. Chương trình có sự tham gia của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, có cả chị Phương Loan, anh Đức Huy, tài tử Trương Minh Cường… Đây là một tin vui và chương trình cũng rất nhiều trò vui. Phải sau 17 năm mới kỷ niệm một chương trình như vậy từ lúc thành lập hội nghệ sĩ tâm linh chúng tôi".

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Tags

Mỹ

sao Việt

Bằng Kiều

Trizzie Phương Trinh

Thúy Nga

Ngọc Anh

Hải ngoại

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