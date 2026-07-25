Nhiều ngày trước, một hành khách mang quốc tịch Trung Quốc bị chặn lại ở cửa khẩu sân bay Nội Bài

Vì sao người này bị chặn lại?

Theo thông tin được trang Tuổi trẻ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đăng tải, chiều 13/7/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một hành khách mang quốc tịch Trung Quốc sử dụng dấu kiểm chứng giả để thực hiện hành trình bằng đường hàng không.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ làm nhiệm vụ đã nhanh chóng kiểm tra, phối hợp xử lý theo quy định, không để người này tiếp tục lợi dụng hoạt động hàng không dân dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ảnh Tuổi trẻ Công an cửa khẩu CHKQT Nội Bài

Vụ việc cho thấy hộ chiếu, thị thực và dấu kiểm chứng không chỉ được kiểm tra bằng mắt thường. Cơ quan chức năng còn có thể đối chiếu chúng với dữ liệu xuất nhập cảnh, thông tin hành trình và hệ thống quản lý tại cửa khẩu.

Theo thông tin phổ biến pháp luật của Công an TP Cần Thơ, hành vi sử dụng kiểm chứng xuất cảnh, nhập cảnh giả có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP. Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 30/10/2025 và có hiệu lực từ ngày 15/12/2025. Việc xử lý cụ thể vẫn phụ thuộc kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền.

Dấu kiểm chứng có ý nghĩa như thế nào?

Theo Bộ Công an, kiểm chứng xuất nhập cảnh là việc xác nhận một người đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh hoặc nhập cảnh hợp lệ. Việc xác nhận có thể được thực hiện bằng cách đóng dấu lên giấy tờ xuất nhập cảnh hoặc ghi nhận thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Dữ liệu điện tử có thể có giá trị thay thế dấu đóng trên hộ chiếu.

Nói một cách dễ hiểu, dấu kiểm chứng hoặc bản ghi điện tử cho biết người mang hộ chiếu đã được cơ quan kiểm soát biên giới kiểm tra và chấp thuận hoàn tất thủ tục tại một cửa khẩu, vào một thời điểm nhất định.

Ảnh minh họa

Dấu hoặc dữ liệu này có thể giúp ghi nhận ngày nhập cảnh, ngày xuất cảnh, cửa khẩu thực hiện thủ tục và hành trình của người mang hộ chiếu. Trong nhiều trường hợp, ngày nhập cảnh còn là căn cứ để tính thời gian du khách được phép lưu trú.

Hành khách cũng cần phân biệt thị thực với kiểm chứng nhập cảnh. Visa thường cho phép người sở hữu đến cửa khẩu để đề nghị nhập cảnh, nhưng không phải lúc nào thời hạn của visa cũng trùng với số ngày được phép ở lại. Thời hạn lưu trú thực tế có thể được cơ quan chức năng xác định khi nhập cảnh và thể hiện trên dấu, giấy phép riêng hoặc hệ thống điện tử.

Hiện nay, việc không thấy dấu mực trên hộ chiếu chưa chắc đồng nghĩa hành khách chưa hoàn thành thủ tục. Bộ Công an cho biết nhiều nước đã chuyển sang sử dụng giấy tờ số và dữ liệu điện tử, hạn chế hoặc bỏ việc đóng dấu trong một số trường hợp.

Khách du lịch cần kiểm tra ngay sau khi làm thủ tục

Nếu hộ chiếu được đóng dấu, hành khách không nên cất ngay vào túi mà cần kiểm tra ngày tháng, dấu nhập cảnh hay xuất cảnh, cửa khẩu và thời hạn phải rời khỏi nước sở tại nếu có. Khi phát hiện dấu bị nhòe, sai ngày hoặc có thông tin bất thường, du khách nên báo ngay cho cán bộ xuất nhập cảnh trước khi rời khu vực kiểm soát.

Trường hợp đi qua cổng tự động và không được đóng dấu, hành khách cần quan sát thông báo xác nhận trên màn hình, đồng thời tìm hiểu cách tra cứu hồ sơ điện tử của quốc gia mình đến. Vé điện tử, thẻ lên máy bay, xác nhận đặt phòng, thị thực và tờ khai nhập cảnh cũng nên được giữ lại cho tới khi chuyến đi kết thúc.

Ảnh Tạp chí Thương hiệu và Công luận

Đặc biệt, du khách không được tự ý tẩy xóa, sửa ngày, viết đè hoặc che dấu trên hộ chiếu; không nhờ cá nhân hay dịch vụ bên ngoài bổ sung dấu. Những “dấu lưu niệm” tại khu vui chơi, bảo tàng hoặc điểm du lịch cũng nên được đóng vào sổ riêng thay vì hộ chiếu chính thức.

Hành khách phải chủ động ghi nhớ ngày cuối cùng được phép lưu trú, không chỉ nhìn vào ngày hết hạn của visa. Việc ở lại quá hạn dù do hiểu nhầm vẫn có thể ảnh hưởng đến thủ tục xuất cảnh và những lần xin visa sau.

Trong trường hợp cần chứng minh lịch sử đi lại nhưng hộ chiếu không có dấu hoặc thông tin bị sai, công dân Việt Nam có thể đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xác nhận, cung cấp dữ liệu của bản thân. Theo Cổng dịch vụ công Bộ Công an, thời hạn giải quyết thủ tục này không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị hợp lệ.



