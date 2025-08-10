Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sang đề xuất hợp tác tham gia các dự án hạ tầng lớn của Việt Nam, nhưng Đèo Cả có một điều kiện đặc biệt

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả

Theo thông tin từ Tập đoàn Đèo cả, ngày 7/8 vừa qua, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đoàn công tác Tập đoàn Đèo Cả do ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn dẫn đầu, đã có buổi làm việc thảo luận cụ thể hoá quan hệ hợp tác chiến lược với Cục 2 - Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (Cục 2).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Minh Hoàng ghi nhận những kết quả hợp tác đầu tiên thông qua tổ chức chương trình tu nghiệp cho đoàn kỹ sư, công nhân Đèo Cả về công nghệ đào hầm TBM tại công trường dự án … Thâm Quyến mới hoàn thành vào tháng 7 vừa rồi.

Chủ tịch Đèo Cả cũng đánh giá cao nỗ lực hợp tác từ phía Cục 2 để đáp ứng nhu cầu đào tạo, chuyển giao công nghệ TBM của Đèo Cả, trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như đường sắt cao tốc Bắc – Nam hay các tuyến metro tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ông Hoàng tiết lộ, thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đề xuất hợp tác với Tập đoàn Đèo Cả, song phần lớn lại không chú trọng vào khía cạnh đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ.

“Phía Cục 2 rất thẳng thắn và tích cực thúc đẩy hợp tác trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Đây là chiến lược quyết định sự thành công của Tập đoàn Đèo Cả cũng như sự hợp tác của hai bên”, ông Hồ Minh Hoàng chia sẻ và cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam định hướng nội địa hóa công nghệ thi công các dự án hạ tầng giao thông.

Hai bên đồng thuận, trong thời gian tới dư địa phát triển hạ tầng giao thông Việt Nam là rất lớn, do đó Tập đoàn Đèo Cả và Cục 2 cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hướng tới việc nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng và chuyển giao công nghệ TBM.

Ngay sau khi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cùng với chủ trương đầu tư các dự án đường sắt hiện đại được ban hành, đã có không ít doanh nghiệp Việt Nam đề xuất các phương án tham gia đầu tư. Với chiến lược tăng trưởng tập trung trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Tập đoàn Đèo Cả xác định không để phụ thuộc vào máy móc và chuyên gia nước ngoài. Thay vào đó, doanh nghiệp ưu tiên đầu tư vào tuyển dụng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các khóa đào tạo lý thuyết trong nước và chương trình đào tạo tại nước ngoài.

Phó Tổng Giám đốc Cục 2, ông Sun Shunli bày tỏ kỳ vọng vào việc hợp tác với các doanh nghiệp hạ tầng lớn ở Việt Nam, đặc biệt là Tập đoàn Đèo Cả. Ông cũng nhấn mạnh rằng cả Tập đoàn Đèo Cả và Cục 2 có điểm chung quan trọng là các đơn vị hàng đầu trong quốc gia của mình về triển khai các công trình dự án trọng điểm.

“Chúng tôi khâm phục tinh thần học hỏi về kỹ thuật, công nghệ mới của Tập đoàn Đèo Cả, cũng như hoàn toàn ủng hộ phương án thành lập nhóm làm việc chung để cụ thể hoá các công việc khi hợp tác”, ông Sun Shunli chia sẻ.

Trong giai đoạn 2025–2026, Tập đoàn Đèo Cả đang nghiên cứu và triển khai hàng loạt công trình hầm trọng điểm, gồm cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh (giai đoạn 2), cao tốc Cao Bằng – Bắc Kạn, cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, hầm Cát Lái, đại lộ cảnh quan ven sông Hồng, đường sắt cao tốc Bắc–Nam và đường sắt cao tốc Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai.

Với tổng khối lượng công việc đang nghiên cứu tại các dự án lên tới 245 km hầm, trị giá 10 tỷ USD, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất Cục 2 phối hợp nghiên cứu triển khai đồng thời hai công nghệ thi công NATM và TBM cho một số dự án trọng điểm. Giải pháp này một mặt giúp đẩy nhanh tiến độ, tối ưu khấu hao thiết bị TBM, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng thi công.

Tập đoàn Đèo Cả định hướng cùng Cục 2 hợp tác liên danh thi công (liên danh/thầu phụ) các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, đường cao tốc kết hợp đào tạo nhân sự. Ngoài ra, Cục 2 sẽ cung cấp, mua bán và cho thuê thiết bị thi công chuyên dụng cho Tập đoàn Đèo Cả và các đối tác gồm: thiết bị khoan hầm (NATM, TBM), thiết bị đặt ray chuyên dụng, thiết bị nâng cẩu dầm siêu trường.

Bên cạnh đó, Cục 2 sẽ đầu tư xây dựng nhà máy và chuyển giao công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông và vật liệu phục vụ thi công đường sắt tại Việt Nam bao gồm: dầm bê tông đúc sẵn, tấm sàn, tường chắn, ray đệm, cột trụ, các loại cấu kiện tiền chế dùng cho cầu vượt, nhà ga, hệ thống móng, bê tông chịu lực cao, thép xây dựng, vật liệu chống ồn, chống rung. Hợp tác trong thiết kế, thi công để đưa ra các giải pháp kết hợp phương pháp NATM và TBM để thi công các dự án hầm đường sắt.

Chủ tịch Hồ Minh Hoàng khẳng định Cục 2 là đơn vị Trung Quốc mà Tập đoàn Đèo Cả hợp tác chặt chẽ nhất từ trước tới nay, dù đã gặp gỡ, xúc tiến trao đổi với nhiều doanh nghiệp nước bạn. Để hợp tác thành công và mang lại hiệu quả thiết thực, hai bên cần thiết lập lộ trình rõ ràng và xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp.

Nhấn mạnh cả thuận lợi và thách thức khi đối tác là doanh nghiệp quốc doanh, ông Hồ Minh Hoàng khẳng định Tập đoàn Đèo Cả và Cục 2 phải thẳng thắn thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược bằng những hành động cụ thể trong các dự án sắp tới tại Việt Nam.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Hồ Minh Hoàng đề nghị Cục 2 cử các chuyên gia sang Việt Nam truyền đạt kiến thức chuyên sâu về công nghệ thi công của Cục 2 cho cán bộ, kỹ sư và công nhân Đèo Cả. Các chương trình đào tạo lý thuyết dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Trong khi đó, các chương trình thực hành sẽ được triển khai đan xen tại các dự án ở Trung Quốc, Việt Nam. Trên tinh thần tập trung, khẩn trương, các công trường của Tập đoàn Đèo Cả sẽ đóng vai trò làm “thao trường” huấn luyện thực hành cho cán bộ kỹ sư, công nhân.