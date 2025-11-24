Nhiều chuyên gia sắp đến Việt Nam bàn cách "thay đổi cuộc sống" cho hàng nghìn người

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hai con trai ông là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng cùng xuất hiện tại lễ trao giải thưởng VinFuture 2024. Ảnh: VIC

Sáng 2/12/2025, "Diễn thuyết Truyền cảm hứng: Công nghệ Đột phá Tương lai", sự kiện lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, sẽ mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận trực tiếp những xu hướng công nghệ tiên phong đang định hình thế giới, từ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, y học tim mạch, robot thế hệ mới đến an ninh lương thực.

Một trong những công nghệ sẽ gây ấn tượng mạnh tại sự kiện này có liên quan tới robot. Trong kỷ nguyên công nghệ số và tự động hóa, robot được kỳ vọng sẽ tham gia sâu hơn vào đời sống con người. Nhưng phần lớn robot hiện nay vẫn hoạt động tách biệt, thiếu khả năng phối hợp linh hoạt với con người và môi trường. Xuất phát từ hạn chế đó, GS Ho-Young Kim (ĐH Quốc gia Seoul, Hàn Quốc) sẽ mang đến buổi diễn thuyết với góc nhìn hoàn toàn khác: Học hỏi từ tự nhiên.

Lấy cảm hứng từ các hiện tượng trong tự nhiên, như kiến có thể bắc thành cầu, sợi nấm tạo nên cả hệ thống liên kết khổng lồ dưới lòng đất... những nghiên cứu mà GS Ho-Young Kim theo đuổi mở ra triển vọng về một thế hệ robot có khả năng thích ứng cao, bền bỉ và hiệu quả hơn. Theo GS, các chuyển động, cấu trúc và cơ chế phản hồi trong tự nhiên chính là nền tảng cho những thiết kế robot tương lai, giúp robot có thể vận hành mượt mà hơn trong môi trường sống của con người.

Phần diễn thuyết của GS Kim tại sự kiện này hứa hẹn sẽ giúp khán giả hình dung rõ hơn cách mô phỏng tự nhiên trong việc thiết kế nhằm xây dựng tương lai bền vững và linh hoạt cho khoa học robot.

GS Ho-Young Kim sẽ đến Việt Nam và chia sẻ về triển vọng một thế hệ robot có khả năng thích ứng cao, bền bỉ và hiệu quả hơn. Ảnh: WEF

Công nghệ phục hồi chức năng nhờ robot cho xã hội đang già hóa

Liên quan đến robot nhưng GS Raymond Kai-yu Tong (ĐH Trung Văn Hồng Kông, Trung Quốc) lại mang đến câu chuyện về những bước tiến mới trong công nghệ phục hồi chức năng, nhấn mạnh cách robot có thể trở thành công cụ giúp người bệnh lấy lại khả năng vận động một cách tự nhiên, bền vững và hiệu quả hơn.

Trên thực tế, khi dân số toàn cầu đang có xu hướng già hóa nhanh chóng, các bệnh lý liên quan đến vận động, thần kinh và suy giảm chức năng ngày càng trở nên phổ biến. Vì thế, công nghệ phục hồi chức năng trở thành lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong y học hiện đại. Đây cũng chính là động lực để GS Raymond Kai-yu Tong và cộng sự dành nhiều năm nghiên cứu và phát triển các thiết bị robot tiên tiến hỗ trợ phục hồi vận động.

Theo đó, những thiết bị mà vị chuyên gia này phát triển không chỉ giúp tăng hiệu quả phục hồi chức năng mà còn chú trọng tới tính nhân văn, cảm giác thoải mái và sự hòa hợp với người sử dụng. Đây là những yếu tố đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi hoặc bệnh nhân suy giảm vận động.

GS Raymond Kai-yu Tong nhận bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Sinh học tại ĐH Strathclyde (Vương Quốc Anh) và đã được vinh danh với nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như Grand Prix tại Triển lãm Sáng chế Quốc tế Geneva hay Global Ageing Influencers 2021.

Bước tiến mới trong y học tim mạch

, PGS Đỗ Thanh Nhỏ sẽ giới thiệu về hoạt động của “trái tim nhân tạo mềm có khả năng đập” do ông nghiên cứu. Ảnh: UNSW

Ngoài các bệnh lý vận động, các bệnh lý tim mạch cũng đang là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, buộc các bác sĩ phải thường xuyên đưa ra quyết định trong điều kiện rủi ro cao. Từ thực tế này, PGS.TS Đỗ Thanh Nhỏ (ĐH New South Wales – UNSW, Úc) cùng nhóm nghiên cứu đã tập trung phát triển các công nghệ robot mềm với khả năng hoạt động linh hoạt, tương thích sinh học và chính xác trong những môi trường phức tạp của cơ thể người.

Một trong những công trình nổi bật của PGS.TS Đỗ Thanh Nhỏ là "trái tim nhân tạo mềm có khả năng đập". Đây là một thiết bị mô phỏng chuyển động tự nhiên của tim người, hỗ trợ hiệu quả cho nghiên cứu và phát triển các giải pháp điều trị bệnh lý tim mạch. Ngoài kỹ thuật mô phỏng, PGS còn theo đuổi các giải pháp robot có khả năng thích ứng với mô mềm, giúp giảm thiểu tổn thương khi can thiệp và nâng cao độ an toàn trong các thủ thuật tim mạch vốn rất nhạy cảm.

PGS.TS Đỗ Thanh Nhỏ hiện là Phó giáo sư Scientia của UNSW, danh hiệu dành cho các nhà khoa học trẻ có năng lực xuất sắc. Công trình của ông từng được Thomson Reuters đưa vào danh sách Top 4 Robot của năm 2023.

Hành trình chống sa mạc hóa từ Việt Nam đến thế giới

Bên cạnh các công nghệ trên, Nông nghiệp tái tạo cũng là một chủ đề giàu giá trị ứng dụng được chia sẻ tại sự kiện "Diễn thuyết Truyền cảm hứng: Công nghệ Đột phá Tương lai".

Trên thực tế, suy thoái đất và sa mạc hóa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đe dọa an ninh lương thực và môi trường toàn cầu. Với mong muốn đóng góp vào lời giải cho bài toán này, ông Nguyễn Đỗ Dũng, Đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành Enfarm, đã phát triển các giải pháp nông nghiệp tái tạo, hướng đến một mô hình sản xuất bền vững và tôn trọng tự nhiên.

Không chỉ thành công với khởi đầu từ những cánh đồng Việt Nam, giải pháp của ông Nguyễn Đỗ Dũng và cộng sự không chỉ giúp cải thiện sức khỏe đất mà còn mở rộng mô hình sang nhiều khu vực có điều kiện canh tác khắc nghiệt, đặc biệt là ở Châu Phi, nơi các cộng đồng địa phương đang phải đối mặt với tình trạng sa mạc hóa nghiêm trọng. Đáng chú ý, các sáng kiến này cung đã được ghi nhận bởi cộng đồng khoa học quốc tế, với nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có việc được vinh danh trong các bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo.