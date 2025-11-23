Chỉ hơn 20 ngày nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến một "kỷ lục" gần 1 triệu tỷ đồng

Thủ tướng đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Triển lãm Quốc gia, ngày 19/5/2025. Ảnh: TTXVN

Đó là dự kiến khởi công, khánh thành 198 dự án khởi công vào ngày 19/12.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Xây dựng đã đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính đăng ký và chuẩn bị triển khai, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 10/11.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 19/11, còn một số Bộ, ngành địa phương chưa gửi báo cáo về Bộ Xây dựng; một số Bộ, ngành và địa phương không đăng ký các công trình, dự án; và một số công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công năm 2025 nhưng chưa được các địa phương rà soát, đăng ký.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty đã báo cáo đề xuất khởi công, khánh thành 198 dự án (bao gồm 125 dự án khởi công và 73 dự án khánh thành). Tổng mức đầu tư của 198 dự án là 983.340 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương là 487.154 tỷ đồng (chiếm 49,5%); nguồn vốn khác là 496.186 tỷ đồng (chiếm 50,5%) và không có vốn FDI.

Trong số 198 dự án, có 32 dự án của 14/18 bộ, cơ quan ngang bộ; 42 dự án của 22 Tập đoàn, Tổng công ty; 124 dự án của 25/34 địa phương. Đáng chú ý, có 5 dự án quan trọng quốc gia, 39 dự án nhóm A, 134 dự án nhóm B và 20 dự án nhóm C.

Báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/12

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dự kiến đến ngày 19/12 sẽ thông xe 54/61km. Ảnh: Đèo Cả

Để bảo đảm về quy mô và các điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật... đối với các dự án, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng ban hành Công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, quyết định và chịu trách nhiệm về việc tổ chức khánh thành, khởi công các dự án, bảo đảm tuân thủ quy định, và gửi văn bản đăng ký về Bộ Xây dựng trước ngày 25/11.

Trên cơ sở báo cáo, số liệu do các bộ, ngành, địa phương gửi về, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm quy mô, điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định. Đồng thời Bộ sẽ phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng Chương trình, kịch bản, phương án kết nối các điểm cầu (trong đó lựa chọn điểm cầu trung tâm, các điểm cầu chính,…) và báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/12.