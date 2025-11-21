Thăm nơi nắm giữ hơn 1.200 tỷ USD của châu Phi, Thủ tướng trực tiếp làm một việc quan trọng

Thủ tướng Phạm Minh Chính khai trương phiên giao dịch tại Thị trường Chứng khoán Johannesburg. Ảnh: VGP

Đó là Thị trường Chứng khoán Johannesburg (JSE).

Sáng 21/11 (theo giờ địa phương, tương ứng chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), trong chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Thị trường chứng khoán Johannesburg (JSE) Leila Fourie. Thủ tướng đã thăm và khai trương phiên giao dịch tại Thị trường Chứng khoán Johannesburg.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng chúc mừng những thành quả mà Thị trường Chứng khoán Johannesburg đã đạt được, với những bài học kinh nghiệm quý báu mà Việt Nam có thể tham khảo, đặc biệt là trong quá trình hiện đại hóa hệ thống giao dịch để hội nhập sâu hơn, đa dạng sản phẩm và thị trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Thị trường chứng khoán Johannesburg (JSE) Leila Fourie. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã đạt mục tiêu nâng hạng thị trường từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 10/2025 vừa qua bởi FTSE Russell.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt trên 8% và xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số những năm tới.

Đặc biệt, với mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh, minh bạch, ổn định, bền vững, Thủ tướng đề nghị hai bên ưu tiên triển khai hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát triển sản phẩm và thị trường chứng khoán. Đồng thời, xây dựng Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam với khung pháp lý vượt trội để thu hút các định chế tài chính và nhà đầu tư toàn cầu; hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số. Ngoài ra, hai bên ưu tiên hợp tác thúc đẩy dòng vốn đầu tư gián tiếp; trong phát triển, vận hành các sàn giao dịch nhà đất, vàng…

Thủ tướng tặng quà lưu niệm cho Tổng Giám đốc Thị trường chứng khoán Johannesburg (JSE). Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp, Giám đốc Thị trường Chứng khoán Johannesburg bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam tới thăm. Bà Johannesburg đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng của Việt Nam; đồng thời cho rằng Nam Phi và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng.

Giám đốc Thị trường Chứng khoán Johannesburg nhấn mạnh thị trường vốn sẽ đóng vai trò nền tảng cho việc thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời cho biết sẵn sàng triển khai các hoạt động hợp tác mà Thủ tướng đã có ý kiến và có thể tới Việt Nam ngay đầu năm tới.

Thủ tướng khai trương phiên giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất châu Phi

Thủ tướng và các đại biểu khai trương phiên giao dịch tại Thị trường Chứng khoán Johannesburg, ngày 21/11. Ảnh: VGP

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng đã khai trương phiên giao dịch tại Thị trường Chứng khoán Johannesburg, đồng thời tặng quà lưu niệm cho Tổng Giám đốc JSE Leila Fourie.

Thị trường Chứng khoán Johannesburg là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất châu Phi, được xếp hạng khoảng 19 - 20 trên thế giới về vốn hóa thị trường. Giá trị vốn hóa thị trường của JSE là khoảng 1,25 nghìn tỷ USD, với 435 công ty niêm yết, giá trị giao dịch hàng tháng trung bình khoảng 6 - 7 tỷ USD.

Được thành lập năm 1887, Thị trường Chứng khoán Johannesburg đóng vai trò trung tâm của nền kinh tế Nam Phi, hỗ trợ huy động vốn cho doanh nghiệp, thúc đẩy việc làm và tạo ra giá trị đầu tư. Trên thực tế, với hơn 130 năm lịch sử, JSE không chỉ là biểu tượng của sự phát triển tài chính châu Phi mà còn là cầu nối quan trọng cho các nhà đầu tư toàn cầu, nhất trong lĩnh vực khai thác mỏ và tài nguyên.

JSE cũng đã được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công nhận là một trong những thị trường tài chính có quy định tốt nhất thế giới.