Vượt Mỹ, TQ chi hơn 1 tỷ USD mua sản vật dưới nước của VN: Nước ta có công nghệ chế biến dẫn đầu thế giới

Ảnh minh họa

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 10/2025, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 498 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ đầu năm đến nay, đây là một trong những tháng có kim ngạch cao nhất. Điều này phản ánh nhu cầu vẫn tốt tại các thị trường lớn, cũng như doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ giao hàng.

Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 3,9 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo VASEP, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ lực của tôm Việt Nam. Cụ thể, quốc gia tỷ dân chi hơn 1,1 tỷ USD để nhập khẩu tôm từ Việt Nam, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất trong số các thị trường.

Đáng chú ý, riêng trong tháng 10, Trung Quốc chi 140 triệu USD để nhập khẩu tôm của Việt Nam, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong các thị trường.

Theo các chuyên gia, sở dĩ Trung Quốc tăng nhập khẩu tôm là để đáp ứng tiêu thụ nội địa và nhu cầu chế biến phục vụ tái xuất. Mặt khác, vì lợi thế địa lý, chi phí vận chuyển thấp cũng như khả năng cung ứng đều đặn nên tôm của Việt Nam trở thành lựa chọn tối ưu hơn so với nhiều nguồn khác.

Nhiều thị trường tăng cường thu mua tôm của Việt Nam

Tôm là một trong những mặt hàng mang về nhiều tỷ USD cho Việt Nam. Ảnh minh họa

Ngoài Trung Quốc, khối CPTPP tiếp tục là thị trường chủ lực của tôm Việt Nam, khi có kim ngạch đạt hơn 1 tỷ USD trong 10 tháng qua. Riêng trong tháng 10, kim ngạch của khối này đạt 121 triệu USD. Được biết, khu vực này mang lại sự ổn định cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm, nhờ vào nhu cầu ổn định và bền vững tại Nhật Bản, Canada và Australia.

Tiếp đó, Mỹ là thị trường lớn thứ 3 nhập khẩu nhiều tôm của Việt Nam, với kim ngạch trong 10 tháng đạt 702 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong tháng 10, kim ngạch đạt 114 triệu USD. Điều này cho thấy nhu cầu tôm tại Mỹ vẫn duy trì ở mức tốt, mặc dù có áp lực cạnh tranh từ Ecuador và Ấn Độ.

Thị trường lớn thứ 4 nhập khẩu tôm của nước ta là EU, với kim ngạch đạt 487 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 10, thị trường này ghi nhận kim ngạch đạt 53 triệu USD.

Trong cơ cấu sản phẩm, theo VASEP tôm chân trắng của Việt Nam tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, với kim ngạch đạt 2,5 tỷ USD, tương đương với gần 65% tổng kim ngạch 10 tháng. Đây cũng chính là nhóm sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao nhất, nhờ vào giá cạnh tranh, sản lượng lớn và phù hợp thị hiếu của hầu hết thị trường lớn.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu tôm sú đạt 385 triệu USD, chiếm gần 10% tổng kim ngạch. Sở dĩ xuất khẩu tôm sú giữ mức ổn định chủ yếu là nhờ nhu cầu bền vững tại Nhật Bản, cũng như phân khúc tôm sú kích thước lớn và tôm sinh thái tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, nhóm tôm loại khác có kim ngạch đạt 991 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phản ánh xu hướng doanh nghiệp gia tăng sản phẩm dạng đông lạnh, chế biến sâu, tối ưu hiệu suất nhà máy, cũng như khai thác các phân khúc thị trường giá trị cao.

Theo VASEP, mặc dù xuất khẩu tôm của Việt Nam đang có tăng trưởng tích cực, nhưng dự báo sẽ chậm hơn trong quý IV, vì tác động của thuế cũng như những biện pháp phòng vệ thương mại từ Mỹ (thị trường xuất khẩu lớn của nước ta). Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đảm bảo chất lượng, đồng thời tối ưu sản phẩm giá trị cao, đa dạng hoa thị trường, thì mức độ giảm tốc có thể được kiểm soát hơn trong những tháng cuối năm.