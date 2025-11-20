Chuyên gia top 2% thế giới sắp đến Việt Nam, bàn cách dùng robot "hồi sinh cuộc sống" cho hàng nghìn người

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và phu nhân tại Lễ trao giải VinFuture 2023. Ảnh: MH

Robot không chỉ có thể đóng góp nhiều tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu mà còn có thể "hồi sinh" cho hàng nghìn người. Đó là câu chuyện có thật sẽ được GS Raymond Kai-yu Tong (ĐH Trung văn Hồng Kông, Trung Quốc) chia sẻ tại "Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai", chương trình thuộc Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra vào sáng 2/12/2025.

GS Raymond Tong nằm trong top 2% nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới. Ông từng nhận loạt giải thưởng uy tín như "Người có ảnh hưởng toàn cầu về lão hóa 2021", Giải Grand Prix tại Triển lãm Sáng chế Quốc tế Geneva, Giải nhất hạng mục Sức khỏe điện tử tại Giải thưởng Công nghệ Thông tin - Truyền thông châu Á - Thái Bình Dương 2012.

GS Raymond Kai-yu Tong sẽ mang đến VinFuture những phần trình bày và tương tác trực tiếp với công nghệ giúp bệnh nhân phục hồi chức năng. Ảnh: CUHK

Trong hơn một thập kỷ qua, ông đã kiên trì theo đuổi mục tiêu khôi phục khả năng vận động cho con người. Trên thực tế, những robot mềm do ông phát triển đã giúp phục hồi chức năng cho hàng nghìn bệnh nhân sau tai biến, chấn thương hoặc mắc bệnh thoái hóa thần kinh, và giúp họ lấy lại những chuyển động tưởng như đã mất đi mãi mãi.

Ngoài GS - Raymond Kai-yu Tong - người hồi sinh khả năng vận động cho bệnh nhân bằng robot, Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 (từ 2 - 6/12/2025 tại Hà Nội) còn quy tụ những bộ óc xuất sắc đã mở đường làm thay đổi cách nhân loại phòng ngừa và điều trị bệnh tật, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, khai mở AI và mở rộng tiềm năng con người bằng robot…

Những bộ óc xuất sắc nhất thế giới sắp đến Việt Nam

GS Aldo Steinfeld là người tiên phong thu giữ CO₂ và tạo nhiên liệu từ ánh mặt trời. Ảnh: Academia Engelberg

GS Aldo Steinfeld

Ông là người tiên phong thu giữ CO₂ và tạo nhiên liệu từ ánh mặt trời. Trong bối cảnh thế giới nỗ lực chuyển dịch sang năng lượng sạch, những nghiên cứu của GS Aldo Steinfeld (ETH Zürich, Thụy Sĩ) mang lại hy vọng mới.

GS Steinfeld tập trung vào khoa học kỹ thuật nhiệt - hóa học trong công nghệ năng lượng mặt trời, đồng thời nghiên cứu sâu về truyền nhiệt, dòng chảy phản ứng đa pha và vật liệu oxy hóa - khử.

Từ phòng thí nghiệm đến thực tế, hai công ty công nghệ mang dấu ấn của GS Aldo Steinfeld đã ra đời. Đó là Climeworks - dẫn đầu toàn cầu về công nghệ thu giữ CO₂ trực tiếp từ không khí; Synhelion – công nghệ sản xuất nhiên liệu từ năng lượng mặt trời. Những sáng chế từng chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nay đã bước vào đời sống. Điều này là minh chứng cho tầm vóc của nhà khoa học đến từ một trong những đại học hàng đầu thế giới.

GS Steinfeld sẽ có bài chia sẻ tại Tọa đàm "Khoa học & Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững" (chiều 4/12).

GS Raphaël Mercier

GS Raphaël Mercier hiện là Giám đốc Khoa Sinh học Nhiễm sắc thể tại Viện Nghiên cứu Di truyền Cây trồng Max Planck (Đức). Ảnh: MPG.de

Ông là người biến giấc mơ hạt giống vô tính thành hiện thực. GS Raphaël Mercier (Viện Di truyền Cây trồng Max Planck, Đức) là gương mặt hàng đầu trong di truyền học phân tử. Ông sẽ là diễn giả của Tọa đàm "Đổi mới trong nông nghiệp và thực phẩm" (chiều 3/12).

GS Raphaël Mercier nổi tiếng với các nghiên cứu xác định các gene chính như FANCM, RECQ4, FIGL1, mở ra khả năng điều khiển tổ hợp gene. Đây là chìa khóa nâng cao năng suất và chất lượng giống cây trồng.

Đặc biệt, thành tựu đưa ông lên hàng ngũ những nhà di truyền học xuất sắc nhất thế giới chính là tạo hạt giống vô tính, giúp duy trì sức mạnh giống lai mà không cần lai tạo lại qua nhiều thế hệ. Công nghệ này được kỳ vọng giúp nông nghiệp toàn cầu thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, cũng như gia tăng năng suất, giảm gánh nặng chi phí cho nông dân.

GS Tan Yap Peng - Cầu nối giữa nghiên cứu quốc tế và hệ sinh thái tri thức Việt Nam

GS Tan Yap Peng là Hiệu trưởng ĐH VinUni, đồng thời là nhà khoa học danh tiếng trong xử lý hình ảnh - video, thị giác máy tính, AI và dữ liệu lớn. Ảnh: VinUni

Góp mặt tại Tọa đàm chủ đề "Robot và Tự động hóa thông minh" (sáng 4/12), GS Tan Yap Peng (Hiệu trưởng Trường ĐH VinUni) sẽ mang đến góc nhìn dung hòa giữa nghiên cứu quốc tế và sự phát triển của hệ sinh thái tri thức tại Việt Nam.

Trước khi gia nhập ĐH VinUni, GS Tan Yap Peng có hơn hai thập kỷ gắn bó với ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU, xếp hạng 12 theo Bảng Xếp hạng Đại học Thế giới QS 2025), và từng có một thời gian là quyền Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật (COE), thuộc NTU.

GS được ghi nhận là người có công phát triển thế mạnh của Trường COE, nâng vị thế của COE trên toàn cầu, giúp COE trở thành trường tốt nhất châu Á, đồng thời tốt hàng đầu thế giới về lĩnh vực điện - điện tử.

PGS César de la Fuente

PGS César de la Fuente là người “dẫn lối” AI vào y học. Ông là chuyên gia về Sinh học Máy (Machine Biology) tại ĐH Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: GCiencia

PGS César de la Fuente (ĐH Pennsylvania, Mỹ) được xem như người tiên phong trong việc "dẫn lối" AI vào y học. Ông sở hữu nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Giải Fleming, Giải Nghiên cứu Sloan Fellowship, cùng với hàng loạt bằng sáng chế và gần 200 công bố khoa học trên các tạp chí uy tín.

Sự nghiệp của PGS César de la Fuente được định danh bởi hướng nghiên cứu kết hợp AI - sinh học - y học để phát triển loại kháng sinh đầu tiên do máy tính thiết kế, đã chứng minh hiệu quả trên động vật. Công trình này đã mở ra một kỷ nguyên mới: Phát triển thuốc bằng thuật toán và mô hình học máy. Nhờ phương pháp này, nhóm nghiên cứu của ông rút ngắn quá trình tìm thuốc từ nhiều năm xuống vài giờ, từ đó giúp tăng tốc độ khám phá lên hàng triệu lần và tiết kiệm nhiều năm nghiên cứu.

PGS César de la Fuente sẽ là diễn giả của Tọa đàm "AI vì nhân loại - Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới" (chiều 2/12/2025).

GS Chuanbin Mao

GS Chuanbin Mao thuộc nhóm Top 2% nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh học. Ảnh: CUHK

Được coi là "Kiến trúc sư" của y sinh hiện đại, GS Chuanbin Mao (ĐH Trung văn Hồng Kông, Trung Quốc) nổi tiếng với các nghiên cứu tiên phong về vật liệu sinh học dựa trên thực khuẩn, ứng dụng trong cảm biến sinh học, y học nano, y học tái tạo và điều trị kháng khuẩn. Những phân tử nhỏ bé mà GS nghiên cứu được ví như "viên gạch nền tảng" cho y học tương lai, nơi công nghệ và sinh học gặp nhau để kiến tạo sức khỏe con người.

GS Chuanbin Mao thuộc nhóm Top 2% nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh học. Ông sở hữu hơn 300 công trình khoa học, từng nhận Giải thưởng CAREER của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ, Giải giảng viên trẻ xuất sắc CAPA, Giải luận án Tiến sĩ xuất sắc toàn quốc (Trung Quốc). Vị GS nổi tiếng này cũng tham gia trong vai trò thành viên tại nhiều tổ chức khoa học uy tín.

Lần đầu tiên đến Việt Nam, GS Chuanbin Mao sẽ làm diễn giả tại Tọa đàm "Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh" (sáng ngày 3/12).