Chưa từng có ở VN: CEO viết tâm thư tuyển công nhân trên toàn quốc, trả lương tới 47 triệu đồng/tháng

Ảnh minh họa

Mới đây, ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng giám đốc CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons (VinCons), công ty xây dựng trực thuộc Vinhomes, vừa gửi tâm thư tới công nhân xây dựng trên cả nước để kêu gọi lực lượng lao động tham gia thi công các công trình, dự án trọng điểm.

Trong thư, CEO VinCons nhắc lại các công trình VinCons từng thực hiện, đồng thời dùng nhiều cụm từ nhấn mạnh quy mô như "trọng điểm quốc gia", "rộng lớn", "hùng vĩ", "đẳng cấp quốc tế" và "xứng tầm".

Đặc biệt, lãnh đạo Tổng thầu xây dựng của Vingroup còn đề cập đến vai trò của người công nhân trong định hướng phát triển của công ty: "Một công ty chỉ thực sự mạnh khi đội ngũ cán bộ công nhân của họ mạnh". Tổng Giám đốc của Vincons khẳng định mục tiêu là "xây dựng một tập thể vững mạnh, nơi người thợ được tôn trọng, được bảo vệ và phát triển đúng với giá trị của mình".

"Bức tâm thư này không chỉ để chiêu mộ nhân lực, mà để mời anh em về VinCons xây dựng một tập thể vững mạnh, nơi người thợ được tôn trọng, được bảo vệ và được phát triển đúng với giá trị của mình", Tổng giám đốc Vincons bày tỏ.

Tổng thầu xây dựng của Vingroup tuyển công nhân với mức lương cao nhất 47 triệu đồng

VinCons có nhu cầu tuyển dụng nhiều công nhân, với mức lương cao nhất lên tới 47 triệu đồng. Ảnh: VinCons

Trong bức tâm thư, dù không nêu chi tiết các vị trí đang tuyển dụng nhưng có đề cập tới mức lương và nhiều đãi ngộ hấp dẫn. Cụ thể, mức lương mà VinCons trả cho công nhân dao động từ 14 – 47 triệu đồng/tháng, thanh toán đúng hẹn 2 lần mỗi tháng. Nếu vượt sản lượng được chi trả 100% theo quy định và người chưa biết nghề được đào tạo miễn phí và được trả lương trong thời gian đào tạo.

Lãnh đạo VinCons nhấn mạnh trong tâm thư tuyển công nhân là công việc ổn định, nhiều dự án lớn, làm lâu dài; trường hợp nghỉ chờ việc được hưởng 70% lương.

Công nhân vào làm việc ở VinCons được cung cấp miễn phí nơi ăn ở, điện nước, 3 bữa ăn mỗi ngày, phòng ngủ có điều hòa và bình nóng lạnh, và có xe đưa đón từ nơi ở đến công trường. Công nhân sẽ được hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp.

Trước đó, vào cuối tháng 10, VinCons từng công bố chiến dịch tuyển dụng, với quy mô khoảng 50.000 lao động trong ngành xây dựng, từ công nhân phổ thông đến kỹ sư và tổ trưởng kỹ thuật, thu nhập từ 14 - 47 triệu đồng/tháng tùy vị trí. Địa điểm làm việc là các tỉnh, thành phố đang có dự án của Tập đoàn Vingroup như Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM.

Đợt tuyển dụng quy mô lớn này diễn ra khi Vincons liên tiếp được chọn làm tổng thầu cho hàng loạt dự án quy mô của Tập đoàn Vingroup.

Tổng thầu xây dựng của Vingroup từng thi công nhiều dự án lớn

Vincons là công ty thành viên của Vinhomes, thuộc hệ sinh thái của Vingroup. Ảnh: VIC

Được thành lập năm 2018, VinCons là công ty con 100% vốn của Vinhomes, chuyên làm tổng thầu cho các dự án do Vingroup và Vinhomes đầu tư.

Nhà thầu này từng đã và đang thi công nhiều dự án lớn ở Việt Nam. Cụ thể, năm 2024, Tập đoàn Vingroup đã ký hợp đồng tổng thầu EPC với VinCons để thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình nhà ở, thương mại dịch vụ thuộc phân khu Hạ Long. Đây là một phần của dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (có tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD) tại Quảng Ninh.

Cùng thời điểm trên, Tổng thầu VinCons được giao xây dựng các công trình trường học tại dự án Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng).

Trước đó, VinCons đã thi công tại Vinhomes Ocean Park 2 và 3 (Hưng Yên), Vinhomes Cổ Loa và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội.