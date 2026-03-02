Nhiều chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo nguy cơ 'chết lâm sàng'

Chiều 1/3, tại trung tâm hội nghị Tea Connect, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc với các nhà đầu tư nhằm trao đổi, định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 3.000 dự án đầu tư còn hiệu lực. Trong đó, 359 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc với tổng vốn đăng ký khoảng 245.134 tỷ đồng; giá trị vốn đã thực hiện đạt hơn 154.234 tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trên tinh thần, nhiều doanh nghiệp nêu cụ thể những “nút thắt” kéo dài nhiều năm.

Đơn cử, đại diện Tập đoàn TH cho biết doanh nghiệp đầu tư tại Lâm Đồng từ năm 2012, song quá trình triển khai dự án gặp nhiều trở ngại. Một số diện tích đất đã được giao nhưng sau đó bị người dân lấn chiếm, dẫn đến phát sinh tranh chấp và ảnh hưởng tiến độ thực hiện.

Tập đoàn TH đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát lại nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, đồng thời có giải pháp xử lý hài hòa, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và nhà đầu tư. Đại diện tập đoàn cũng kiến nghị, sau khi sáp nhập tỉnh, cần sớm xây dựng văn hóa điều hành thống nhất, xuyên suốt giữa các cấp, tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau, gây tâm lý thiếu ổn định và ảnh hưởng niềm tin của doanh nghiệp.

Trong khi đó, ông Vũ Quang Bảo - Chủ tịch BB Group - cho biết, nếu đến quý II các dự án năng lượng tái tạo không được tháo gỡ vướng mắc, nhiều chủ đầu tư sẽ "chết lâm sàng".

Theo ông Bảo, dự án đã phát điện lên lưới nhưng chưa được thanh toán do vướng cơ chế. Ông kiến nghị tỉnh tách các dự án chồng lấn quy hoạch khoáng sản, đồng thời làm việc đến cùng với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tránh tình trạng chồng chéo, kéo dài thời gian xử lý và đẩy doanh nghiệp vào thế khó.

Ông Vũ Quang Bảo - Chủ tịch Tập đoàn BB Group - chia sẻ tại buổi làm việc.

Ngoài hai nhóm vấn đề lớn nêu trên, nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh đơn giá thuê đất tăng cao trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, khiến chi phí sản xuất, kinh doanh đội lên đáng kể. Một số dự án đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa được gia hạn tiến độ sử dụng đất, dẫn tới nguy cơ bị xử phạt, phát sinh áp lực tài chính và rủi ro pháp lý. Các ý kiến đều chung mong muốn tỉnh có cơ chế linh hoạt, đồng hành thực chất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - khẳng định, với không gian phát triển mới, tỉnh đang hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế. Tuy nhiên, hiện địa phương có gần 400 dự án tồn đọng, vướng mắc do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, liên quan đến đất đai, quy hoạch, Luật Đầu tư… Ông Mười cũng thẳng thắn cho hay, những “điểm nghẽn” này đang kìm hãm tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - phát biểu.

Ông Mười cho biết, Lâm Đồng đã thành lập 6 tổ công tác do 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để rà soát, tháo gỡ khó khăn cho 359 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 245.100 tỷ đồng. Đến nay, 22 dự án đã được xử lý vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng nhấn mạnh, tổng vốn của các dự án đang gặp khó gần 250.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 150.000 tỷ đồng đã được “rót” vào thực tế. Nếu khơi thông được dòng vốn này sẽ tạo cú hích lớn cho tăng trưởng, trước mắt là mục tiêu GRDP hai con số.

"Có kêu gọi bao nhiêu dự án mới cũng không bằng việc giải quyết dứt điểm các tồn đọng hiện hữu. Tỉnh xác định làm đến cùng, với phương châm: Việc dễ làm trước, khó làm sau, cùng doanh nghiệp đồng hành, chia sẻ để đưa dự án vào vận hành”, ông Hồ Văn Mười nói.