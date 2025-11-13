HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nhiều cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội

Nguyễn Hưởng - Hoàng Nguyễn |

Cảnh sát đồng loạt có mặt tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa trên cả nước, trong đó có chi nhánh tại Hà Nội.

Ngày 13-11, lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa, số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Nhiều cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội- Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa, số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn

Ghi nhận của Báo Người Lao Động tại hiện trường trưa ngày 13-11, lực lượng cảnh sát cơ động túc trực tại cửa ra vào, đồng thời yêu cầu một số khách hàng đến đây rời khỏi khu vực. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi sự việc. Cuộc làm việc bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng và đến 13 giờ cùng ngày vẫn chưa kết thúc.

Theo tìm hiểu, Sở Y tế Hà Nội cho biết đơn vị không tham gia đoàn kiểm tra tại cơ sở Mailisa ở Hà Nội và hiện chưa nắm được thông tin cụ thể về buổi làm việc của lực lượng công an.

Nhiều cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội- Ảnh 2.

Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn hiện diện tại đây

Cùng thời điểm, tại nhiều cơ sở khác thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa ở các tỉnh, thành khác, lực lượng chức năng cũng có mặt để làm việc.

Bắt Nguyễn Thị Thuận 42 tuổi
Bắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mạiBắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mại

Công an phường Kim Liên đã bắt giữ đối tượng Phạm Đức Phương tại Vincom Center - số 2 Phạm Ngọc Thạch, P. Kim Liên.

