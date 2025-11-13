HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Nguyễn Thị Thuận 42 tuổi

Trang Anh |

Công an phường Hội An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng Nguyễn Thị Thuận theo đúng quy định của pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng ngày 13/11 cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 1983, trú phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 11/11, phát hiện chiếc xe mô-tô hiệu SH Mode BKS 92F1-234.41 để trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An, TP Đà Nẵng không có người trông giữ, chìa khoá còn cắm ở ổ nên Nguyễn Thị Thuận liền lấy cắp.

Bắt Nguyễn Thị Thuận 42 tuổi- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thuận tại công an - Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Phát hiện mất xe, anh Võ Văn M. (sinh năm 1985, trú xã Duy Nghĩa, Đà Nẵng) đến Công an phường Hội An trình báo. Tiếp nhận tin báo, Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy xét và chưa đầy 3 giờ sau, Công an phường Hội An đã bắt được thủ phạm là Nguyễn Thị Thuận.

Hiện Công an phường Hội An cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

