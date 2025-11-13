HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Trần Phạm Phú Quang sinh năm 2006

Trang Anh |

Trần Phạm Phú Quang bị bắt tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản” do ép buộc một thiếu niên 13 tuổi thực hiện hành vi trộm cắp.

Ngày 12/11/2025, Công an xã Núi Thành, TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Phạm Phú Quang (sinh năm 2006, trú thôn Mỹ Bình, xã Núi Thành) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, Quang đã đe dọa, ép buộc một thiếu niên 13 tuổi trú cùng địa phương thực hiện các vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Bắt Trần Phạm Phú Quang sinh năm 2006- Ảnh 1.

Công an đọc các quyết định với Trần Phạm Phú Quang - Ảnh: CA Đà Nẵng

Cụ thể, sáng ngày 02/9/2025, dưới sự hướng dẫn của Quang, thiếu niên này đã đột nhập một tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Văn Linh, trộm 2 chiếc điện thoại. Quang sau đó đem cầm cố được 1,8 triệu đồng. Rạng sáng 03/9, cả hai tiếp tục trộm tại một tiệm điện thoại khác, chiếm đoạt thêm 2 điện thoại di động và cầm được 2,3 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra, Công an xã Núi Thành đã làm rõ hành vi của Trần Phạm Phú Quang nên đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt Trương Ngọc Quang sinh năm 2003
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

điện thoại

Công an xã

trộm cắp

TP Đà Nẵng

Công an xã Núi Thành

Trương Ngọc Quang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại