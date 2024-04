Nhiệt độ trên mặt đường cao tốc nóng kỉ lục 63 độ C, 12 ô tô vỡ lốp, CSGT ra cảnh báo gấp với tài xế

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn cấm xe tải trọng lớn từ ngày 4/4

Công văn số 1747/QĐ-CĐBVN về việc điều tiết, phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cấm các loại phương tiện: Xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm; xe từ 6 trục trở lên (gồm cả xe thân liền và tổ hợp xe đầu kéo).

Các loại phương tiện này được điều tiết, phân luồng lưu thông trên các tuyến đường bộ khác đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn (giai đoạn phân kỳ đầu tư) từ ngày 4/4.

Lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng với các phương tiện trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong sáng nay.

Thực hiện quyết định trên, vào 6 giờ ngày 4/4, lực lượng CSGT Công an tỉnh, Công an các huyện Cam Lộ đã triển khai phương án điều tiết, phân luồng đối với các phương tiện nói trên tại các nút giao ra, vào tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Đồng thời, Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 5 thuộc Cục CSGT đã trực tiếp hướng dẫn, phân luồng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

CSGT Công an tỉnh Quảng Trị thông báo đến mọi người dân tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được biết và chấp hành các quy tắc nhường đường tại khu vực giao nhau, quy tắc chú ý quan sát từ trong ngõ ra đường chính, chấp hành đèn tín hiệu giao thông tại các tuyến đường Quốc lộ, nhất là tại các tuyến đường nội thành, nội thị.. và đặc biệt, áp dụng kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của chính người tham gia giao thông.