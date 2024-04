Khi nào miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt nắng nóng?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong tháng 4, không khí lạnh vẫn tiếp tục hoạt động nhưng có cường độ yếu và lệch Đông, mang theo nhiều hơi ẩm.

Các đợt không khí lạnh cuối mùa thường không gây rét đậm, trời chỉ se lạnh, nền nhiệt giảm nhẹ. Tuy nhiên, mưa dông diện rộng có thể xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc trong những đợt không khí lạnh tràn về, cục bộ có thể xuất hiện mưa to đến rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá.

Theo một số mô hình dự báo không khí lạnh gần nhất, ngày 5/4 có rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lạnh phương Bắc tràn xuống miền Bắc nước ta. Đông Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng, có mưa dông, nhiệt giảm và nắng nóng thu hẹp dần ở Tây Bắc Bộ - Trung Bộ. Từ ngày 6/4 nắng nóng chấm dứt hoàn toàn.

Trước khi đón không khí lạnh, miền Bắc và khu vực Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trải qua đợt nắng nóng gay gắt bất thường.

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng đến sớm và gay gắt bất thường. Ảnh: Người lao động

Dự báo thời tiết ngày 3-4/4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Tây Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 35 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày mai tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên đến 37 độ C.

Nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.