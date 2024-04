Chuyên gia lý giải nguyên nhân đợt nắng nóng đầu tiên ở miền Bắc đến sớm bất thường

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay ngày 1/4, vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng khiến nắng nóng xuất hiện khắp cả nước.

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm với mức nhiệt cao nhất lên đến 37 độ C, tăng 2 - 4 độ C so với hôm qua. Phía Tây Bắc Bộ, một số nơi lên tới 38 độ C.

Nắng nóng gay gắt nhất xảy ra tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với mức nhiệt cao phổ biến 36 - 39 độ C cộng với độ ẩm thấp nên người dân càng có cảm giác oi nóng.

Theo dự báo, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài hết ngày 5/4, riêng Đông Bắc Bộ kéo dài hết ngày 4/4. Cuối tuần này, nền nhiệt khu vực trên vẫn ở ngưỡng cao trên 30 độ C, đi kèm mưa rào rải rác và dông.

Thời tiết Hà Nội trong 3 ngày tới cao nhất vào ban ngày khoảng 34 - 37 độ, ban đêm 24 - 27 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ là từ 13 - 15h hằng ngày.

Các chuyên gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Mùa hè năm nay được dự báo nắng nóng gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Ảnh: SK&ĐS

Cơ quan khí tượng cho biết tháng 4 là thời điểm không khí lạnh suy yếu. Tại Bắc Bộ, đợt nắng nóng năm nay được nhận định đến sớm hơn 1 tháng, nền nhiệt gay gắt, cao hơn trung bình nhiều năm.

Lý giải trên đài truyền hình Việt Nam về hiện tượng thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đến sớm do tác động của hiện tượng El Nino. Hiện tượng El Nino làm nền nhiệt trung bình trên cả nước đều có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm và tác động đến nắng nóng xuất hiện sớm.

Ông Hưởng cũng cho biết: ''Nắng nóng năm nay có 3 đặc điểm chính là nắng nóng đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm và cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử''.