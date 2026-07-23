Với trang bị chính gồm những hệ thống nhiệt áp hạng nặng nhất của Nga, đơn vị mới thành lập sẽ nhận những nhiệm vụ đặc biệt trên chiến trường.

Hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng của Nga.

TOS so với UAV

Theo báo Izvestia, các đơn vị đặc biệt đã được thành lập trong lực lượng Phòng vệ bức xạ, hóa học và sinh học (RCBD). Họ được trang bị các hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng (TOS), cụ thể là TOS-1A Solntsepek.

Giờ đây, họ không chỉ thiêu rụi các công sự được trang bị kiên cố, các cụm thiết bị hoặc binh lính của đối phương, mà còn tấn công cả các trung tâm điều khiển UAV.

Các đơn vị pháo nhiệt áp hạng nặng mới của lực lượng đặc nhiệm thường được triển khai ở những khu vực mà quân Nga đang tiến công.

Việc thiêu rụi có hệ thống các kíp điều khiển UAV giúp đảm bảo quyền kiểm soát không phận tầm thấp, từ đó tác động tích cực đến hiệu quả của các đơn vị tấn công.

Việc thành lập các đơn vị pháo nhiệt áp hạng nặng là một bước đi hoàn toàn hợp lý và kịp thời, phù hợp với các nhiệm vụ chiến đấu hiện tại, chuyên gia quân sự Nga Oleg Zheltonozhko nói.

"Việc lựa chọn hệ thống TOS cho các nhiệm vụ đặc biệt không phải là ngẫu nhiên, loại đạn dược mà hệ thống sử dụng đã quyết định rất nhiều. Đây là một công cụ cực kỳ hiệu quả và có sức phá hủy cao để xuyên thủng các lớp phòng thủ hoặc phá hủy các mục tiêu kiên cố", chuyên gia giải thích.

Kho vũ khí của TOS bao gồm tên lửa đặc biệt. Nguyên tắc hoạt động của chúng khác hoàn toàn so với pháo binh thông thường, chuyên gia giải thích. Một quả đạn pháo thông thường có tác dụng chính xác: Nó phá hủy bất cứ thứ gì nó bắn trúng trực tiếp.

Trong khi đó các loại đạn TOS hoạt động khác biệt. Khi va chạm với mục tiêu, nó phát tán một đám mây khí dung lớn chứa vật liệu dễ cháy, sau đó phát nổ.

Chuyên gia nhận định vụ nổ tạo ra "sóng xung kích với áp suất khổng lồ". Sóng này ban đầu di chuyển từ trung tâm ra ngoại vi rồi quay trở lại.

Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov nhắc lại điều quan trọng nữa là phải xem xét nhiệt độ cháy của loại đạn này có thể lên tới 4.000 độ C. Vì vậy, chúng có thể thiêu đốt mọi sự sống trong phạm vi tấn công.

"Mọi thứ nằm trong phạm vi khép kín của vùng tiêu diệt đều chắc chắn sẽ bị nghiền nát và thiêu rụi. Hệ thống TOS ban đầu được phát triển để dọn sạch các khu vực, ví dụ, khỏi tác động của vũ khí hạt nhân, sinh học hoặc hóa học", ông giải thích.

Tấn công các trung tâm điều khiển UAV

Pháo nhiệt áp hạng nặng rất thích hợp để phá hủy các sở chỉ huy máy bay không người lái. Kẻ thù có một số kiểu bố trí sở chỉ huy cơ bản để điều khiển UAV và máy bay không người lái mặt đất, Oleg Zheltonozhko giải thích.

Kiểu đầu tiên là đặt chúng trong tầng hầm của các tòa nhà và nhà ở hoặc trong các hầm trú ẩn sâu, được ngụy trang tốt và trang bị đầy đủ.

Thiết kế thứ hai cho các trạm điều khiển máy bay không người lái bao gồm việc đặt chúng trong các công sự nhỏ, khó phát hiện.

Những vị trí này thường được ngụy trang cẩn thận. Việc xác định chính xác vị trí của các cơ sở như vậy rất khó khăn. Hoạt động trinh sát thường chỉ xác định được vị trí của chúng.

Ông Oleg Zheltonozhko cho biết việc cày xới những khu vực rộng lớn bằng pháo binh thông thường có thể mất nhiều ngày, tiêu tốn lượng lớn đạn dược mà không chắc đảm bảo kết quả.

"Một loạt đạn từ hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng chắc chắn sẽ phá hủy mọi thứ trong một khu vực nhất định", chuyên gia giải thích.

Hiện nay, các sở chỉ huy và kíp lái UAV nằm trong số những mục tiêu ưu tiên của các đơn vị Nga, vì máy bay không người lái đã trở thành một trong những vũ khí chính trên chiến trường.

"Việc phá hủy chúng làm giảm hoạt động của máy bay không người lái địch trên một khu vực cụ thể của tiền tuyến trong một thời gian dài", Oleg Zheltonozhko giải thích.

Các hệ thống TOS không chỉ có thể đảm bảo khiến kíp điều khiển UAV thiệt mạng mà còn phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng bao gồm kho dự trữ máy bay không người lái sẵn sàng sử dụng, bảng điều khiển, ăng-ten, thiết bị liên lạc...

Tập trung hỏa lực

Các đơn vị pháo nhiệt áp hạng nặng chuyên dụng sẽ ngăn chặn lực lượng TOS bị dàn trải khắp toàn bộ tiền tuyến, mà thay vào đó sẽ tập trung họ vào những nơi cần thiết nhất, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov nhận định.

"Chủ yếu là ở những khu vực mà hệ thống phòng thủ của địch sắp bị phá vỡ. Pháo nhiệt áp hạng nặng đã chứng tỏ hiệu quả tuyệt vời trong việc phá hủy các vị trí và tuyến phòng thủ kiên cố", chuyên gia cho biết.

Chúng cũng hữu ích trong việc rà phá các bãi mìn dày đặc. Nếu cần thiết, các loạt đạn của TOS có thể dọn sạch các lối đi xuyên qua bất kỳ chướng ngại vật nào, chuyên gia cho biết thêm.

Nga trang bị những hệ thống nào?

Hiện quân đội Nga đang sử dụng một số hệ thống nhiệt áp hạng nặng: Buratino, Solntsepek, Dragon và Tosochka. Ba loại đầu tiên được chế tạo trên khung gầm xe tăng, trong khi Tosochka được chế tạo dựa trên xe tải bọc thép chống mìn Ural.

Hệ thống TOS-3 Dragon là hệ thống mới nhất, bắt đầu được chuyển giao cho quân đội trong chiến dịch đặc biệt. Báo Izvestia đưa tin, quân đội Nga đã nhận được 15 bệ phóng cho đạn dược phóng bằng tên lửa.

Thông số kỹ thuật của hệ thống mới chưa được công bố chính thức. Được biết, hệ thống Dragon có lớp giáp bảo vệ động ở hai bên và một "màng chắn" (lưới bảo vệ) phía trên bệ phóng.

Hệ thống nhiệt áp hạng nặng đã chứng tỏ giá trị của mình từ thời Liên Xô. Những phương tiện này sở hữu khả năng vượt địa hình tuyệt vời và hỏa lực vượt trội, cho phép chúng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.