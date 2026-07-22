Bí mật sau những 'bẫy video' trên cây: Ukraine tuyên bố phá âm mưu chỉ điểm cho tên lửa Nga

Cơ quan An ninh Ukraine cho biết nghi phạm bị cáo buộc đã lắp đặt camera giấu kín gần các địa điểm quân sự để giúp Nga theo dõi vị trí của Ukraine và chỉ dẫn cho các cuộc tấn công.

Trang Euromaidan Press (Ukraine) ngày 21/7 đưa tin, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã bắt giữ một người bị cáo buộc là đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vì tội lắp đặt camera giấu kín gần các địa điểm quân sự ở tỉnh Kharkiv để giúp Nga điều phối các cuộc tấn công vào vị trí của Ukraine.

Giáp biên giới với Nga, tỉnh Kharkiv vẫn là một trong những khu vực nguy hiểm nhất của Ukraine trong suốt cuộc xung đột. Các cộng đồng dân cư trên khắp tỉnh này tiếp tục phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và bom dẫn đường thường xuyên.

Theo SBU, nghi phạm là một cư dân thất nghiệp ở quận Chuhuiv, tỉnh Kharkiv, đã được FSB tuyển dụng để xác định những sân bay đang hoạt động và các vị trí pháo binh của Ukraine, bao gồm cả những hệ thống phóng tên lửa đa nòng, ở các khu vực tiền tuyến của khu vực phía đông.

Một đối tượng bị tình nghi cộng tác với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bị bắt giữ tại tỉnh Kharkiv, Ukraine. Ảnh: SBU

Camera giấu kín trên cây để chỉ dẫn các cuộc tấn công

Theo Euromaidan Press, các nhà điều tra Ukraine cáo buộc người đàn ông này đã đi bộ tìm kiếm các địa điểm quân sự, và sau khi xác định được các mục tiêu tiềm năng, đã lắp đặt camera giấu kín trên cây gần đó. Các camera này được cho là đã cung cấp cho lực lượng tình báo Nga các đoạn video trực tiếp từ xa nhằm giúp chỉ dẫn những cuộc tấn công bằng tên lửa, bom dẫn đường và máy bay không người lái.

SBU cho biết các sĩ quan phản gián của họ đã phát hiện ra hoạt động này sau khi ghi lại hình ảnh nghi phạm lắp đặt những gì mà cơ quan này mô tả là "bẫy video" gần các địa điểm mà đối tượng này tin rằng quân đội Ukraine có thể đang sử dụng. Nghi phạm bị bắt giữ khi đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ trinh sát khác.

Trong quá trình khám xét, các sĩ quan SBU đã thu giữ bốn điện thoại thông minh mà họ cho biết nghi phạm thường xuyên thay đổi để duy trì liên lạc bí mật với những người được cho là nhân viên FSB đang chỉ đạo hắn và truyền tải thông tin tình báo.

Nghi phạm đã bị buộc tội phản quốc trong thời kỳ thiết quân luật - một tội danh có thể bị phạt tù chung thân và tịch thu tài sản theo luật pháp Ukraine. Đối tượng này hiện đang bị giam giữ chờ xét xử.

Một chiếc xe hơi gần tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv, Ukraine, vào ngày 8/7/2026. Ảnh: Gwara Media

Kharkiv vẫn liên tục bị tấn công

Tỉnh Kharkiv là tiền tuyến trọng yếu kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Mặc dù lực lượng Ukraine đã ngăn chặn nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát Kharkiv vào năm 2022 và đẩy lùi quân đội Nga khỏi phần lớn khu vực, các cộng đồng dân cư ở tiền tuyến vẫn tiếp tục phải đối mặt với những cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và bom dẫn đường thường xuyên.

Các cơ quan an ninh Ukraine đã nhiều lần báo cáo về việc phát hiện các mạng lưới bị cáo buộc là gián điệp Nga, được giao nhiệm vụ thu thập dữ liệu mục tiêu về các cơ sở quân sự và hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Theo Euromaidan Press, chiến dịch này được thực hiện bởi Văn phòng SBU khu vực Kharkiv, dưới sự giám sát về mặt thủ tục của Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh Kharkiv.