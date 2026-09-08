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Nhảy từ độ cao 9m xuống đập nước để quay video sống ảo, người đàn ông gãy cả 2 chân

Chi Chi
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Điều khiến nhiều người phẫn nộ là việc các bạn của anh vẫn thản nhiên quay lại màn mạo hiểm nguy hiểm này.

Một màn mạo hiểm kéo dài vài giây để quay clip đăng mạng xã hội suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của một người đàn ông ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, sau khi anh nhảy từ độ cao hơn 9 mét trên đỉnh một con đập và rơi trúng lòng đá.

Người đàn ông 38 tuổi bị gãy xương cả hai chân do tính toán sai mực nước tại đập Pahuj, thị xã Jhansi.

Sự việc xảy ra vào ngày 6/9 khi anh Pushpendra cùng nhóm bạn đến đây để quay clip đăng tài khoản mạng xã hội. Với mong muốn ghi lại một pha mạo hiểm kịch tính, anh đã trèo qua lan can điểm ngắm cảnh và nhảy từ độ cao gần 9 mét xuống lòng đập.

Bạn bè xung quanh vẫn tiếp tục quay video khi người đàn ông ngã xuống

Tuy nhiên, do mực nước thấp, Pushpendra đã va phải các tảng đá thay vì đáp xuống vùng nước sâu, dẫn đến chấn thương nặng ở cả hai chân.

Vết thương quá nghiêm trọng khiến anh không thể tự mình leo lên khỏi mặt nước. Khi hai chân đã mất khả năng vận động, anh bắt đầu vật lộn và đối mặt với nguy cơ đuối nước. Chỉ bằng hai bàn tay, anh chật chật vật giữ mình nổi trên mặt nước và cố gắng bơi vào nơi an toàn. Khi người dân xung quanh phát hiện tình trạng của anh, họ đã lập tức kéo anh lên khỏi mặt nước. Cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được thông báo.

Anh lập tức được đưa đến một bệnh viện tư nhân để cấp cứu, nơi các bác sĩ xác nhận cả hai chân anh đều đã bị gãy.

Nhảy từ độ cao 9m xuống đập nước, người đàn ông gãy cả 2 chân - Ảnh 1.

Hiện một thanh kim loại đã được phẫu thuật đóng vào một bên chân của anh, trong khi chân còn lại vẫn đang đợi phẫu thuật.

Điều khiến nhiều người phẫn nộ và sốc là việc các bạn của anh vẫn thản nhiên quay lại màn mạo hiểm nguy hiểm này.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh nghiêm trọng về những rủi ro khi thực hiện các trò mạo hiểm nguy hiểm chỉ để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, cho thấy vài giây nổi tiếng ảo có thể trả giá bằng những chấn thương tàn phế suốt đời.

Nguồn: NDTV

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uttar pradesh

Mạng xã hội

chấn thương

người đàn ông

sống ảo

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