Nhặt được nhiều tờ 500.000 đồng buộc dây thun ở Công viên tại TPHCM, cô gái lập tức mang giao công an

Khi đi tập thể dục tại Công viên Hạnh Phúc (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM), chị Nguyễn Thị Ánh vô tình nhặt được cọc tiền 10 triệu đồng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào đi kèm.

Ngày 26/6, Công an phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) cho biết, đã hỗ trợ trao trả lại tiền mà người dân đánh rơi ở Công viên trên địa bàn.

Trước đó, tối 25/6, chị Nguyễn Thị Ánh (SN 1991) đi bộ tập thể dục ở Công viên Hạnh Phúc (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) thì bất ngờ nhặt được một cọc tiền 10 triệu đồng. Không chút đắn đo, chị Ánh đã đăng thông tin lên các nhóm cư dân và đến Công an phường Đông Hưng Thuận trình báo, mong sớm tìm được người đánh rơi.

Nhận tin, Công an đã tiến hành xác minh và đẩy mạnh tuyên truyền trên các nhóm dân cư. Sáng 26/6, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1970) qua theo dõi các nhóm tuyên truyền biết được thông tin và tìm đến Công an phường để nhận lại tài sản.

Tại Công an phường qua công tác xác minh để nhận lại tài sản bà Tuyền cho biết thêm đây là khoản tiền chị chuẩn bị để thanh toán tiền hàng cho khách. Tuy nhiên, do trời mưa nên khách hẹn lại, bà mang theo số tiền cùng gia đình đi dạo tại công viên để thư giãn sau một ngày làm việc.

Người bị mất đã nhận lại số tiền

Sau đó, khi bà ghé cửa hàng mua đồ đến lúc thanh toán chị mới phát hiện mình đã đánh rơi số tiền. Chị Tuyền chia sẻ "rất buồn và gần như không hy vọng sẽ tìm lại được, bởi số tiền chỉ được buộc bằng dây thun, không có bất kỳ giấy tờ hay thông tin nào để xác định chủ sở hữu”.