Nhật Bản xác nhận giao hàng loạt khinh hạm Abukuma cho đối tác Đông Nam Á

Chiến hạm lớp Abukuma mặc dù đã cũ nhưng vẫn còn tác dụng với một số lực lượng hải quân Đông Nam Á.

Philippines đã xác nhận hợp đồng mua 5 tàu khu trục hộ tống (khinh hạm) lớp Abukuma đã qua sử dụng của Nhật Bản. Thông tin này được hãng thông tấn địa phương PNA đăng tải, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro.

“Chỉ còn việc hoàn tất các thủ tục hành chính, nhưng vấn đề đã được giải quyết xong rồi”, ông Teodoro nói khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về những diễn biến mới nhất liên quan đến dự án này.

Ông Teodoro nhận định việc bán những chiến hạm này là "dấu hiệu thiện chí" từ chính phủ Nhật Bản, cùng với thỏa thuận cung cấp radar và nhiều thiết bị khác.

Dự kiến các tàu chiến này sẽ được bàn giao trong vòng “hai đến ba năm”. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng, phía Philippines cũng sẽ đánh giá tình trạng kỹ thuật hiện tại của chúng.

Tàu khu trục hộ tống Tone lớp Abukuma.

Ông Teodoro nói thêm, vấn đề xây dựng bến tàu và cầu cảng để phục vụ những chiến hạm này sẽ được xem xét song song.

Cần nhớ thỏa thuận nói trên đã được công bố vào tháng 7/2025, mặc dù ban đầu nó liên quan đến việc chuyển giao 6 tàu khu trục, tức là 1 chiếc nữa đang ở trong tình trạng "treo".

Việc bán các tàu chiến này được thực hiện nhờ thỏa thuận giữa chính phủ hai nước nhằm tăng cường hợp tác quân sự và ngăn chặn hoạt động ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hiện nay Hải quân Philippines đang rất cần tăng cường hạm đội của mình, đặc biệt là trong bối cảnh ưu thế vượt trội về số lượng của Trung Quốc.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Trung Quốc có hơn 100 tàu chiến mặt nước, trong khi Philippines chỉ có 2 khinh hạm.

Tàu khu trục hộ tống lớp Abukuma là một chiến hạm cỡ vừa phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, chủ yếu được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra và chống tàu ngầm.

Các tàu này dài khoảng 109m, lượng giãn nước đầy tải khoảng 2.000 tấn và thủy thủ đoàn khoảng 120 người.

Hệ thống vũ khí của chúng bao gồm ống phóng ngư lôi, tên lửa chống hạm Type 90, pháo OTO Melara 76mm và hệ thống pháo phòng không Phalanx.

Khinh hạm này không có sân bay trực thăng và được thiết kế để bảo vệ vùng ven bờ và các tuyến giao thông đường biển. Tổng cộng có 6 tàu thuộc lớp này được chế tạo và đưa vào phục vụ từ năm 1989 đến năm 1993.

Cần nhắc lại rằng Indonesia và Nhật Bản dự định bắt đầu đàm phán về việc chuyển giao các tàu khu trục lớp Asagiri đã qua sử dụng, có lượng giãn nước lớn hơn đáng kể so với Abukuma dành cho Philippines.