Chính phủ Nhật Bản đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết vấn đề.

Số trẻ em sinh ra tại Nhật Bản trong nửa đầu năm 2026 tăng 1.379 trẻ so với cùng kỳ năm trước lên 320.458 trẻ.

Con số này chỉ tính trẻ em sinh bởi công dân Nhật Bản. Đây là lần tăng đầu tiên trong 11 năm, theo số liệu của Bộ Y tế Nhật Bản.

Mức tăng có thể phản ánh số lượng kết hôn phục hồi trong năm 2024 sau nhiều năm suy giảm do đại dịch Covid-19.Tuy nhiên, số cuộc hôn nhân trong giai đoạn tháng 1-6/2026 lại giảm 708 xuống còn 229.458.

Trong khi đó, số trẻ chào đời sơ bộ tính đến tháng 9, bao gồm con của công dân Nhật sinh ở nước ngoài và trẻ em mang quốc tịch nước ngoài sinh tại Nhật, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 523.304 trẻ.

“Hiện chưa thể xác định số trẻ sinh trong cả năm sẽ tăng hay giảm”, một quan chức Bộ Y tế Nhật Bản cho biết.

Xét theo địa phương, Tokyo ghi nhận số trẻ chào đời cao nhất trong nửa đầu năm, với 41.745 trẻ, tăng 1.864 trẻ so với cùng kỳ năm trước.

Osaka đứng thứ hai với 25.431 trẻ, tăng 292; tiếp theo là Kanagawa với 23.961 trẻ, tăng 122; Aichi đạt 21.325 trẻ, tăng 392; Saitama có 18.489 trẻ, tăng 88; Chiba ghi nhận 15.946 trẻ, tăng 121; và Fukuoka đạt 15.294 trẻ, tăng 308.

Số trẻ chào đời tăng tại 24 trong tổng số 47 tỉnh, thành của Nhật Bản. Xu hướng tăng chủ yếu xuất hiện ở các khu vực đô thị.

Ở chiều ngược lại, Tottori ghi nhận số trẻ sinh thấp nhất, với 1.383 trẻ, tăng 7 so với cùng kỳ năm trước. Akita đứng tiếp theo với 1.402 trẻ, giảm 45; Kochi có 1.454 trẻ, giảm 39; Shimane ghi nhận 1.548 trẻ, giảm 43; và Tokushima đạt 1.710 trẻ, giảm 6.Ishikawa, Niigata và Tochigi là những địa phương có mức giảm lớn, lần lượt 416, 330 và 258 trẻ.

Số trẻ chào đời hằng năm tại Nhật Bản đã đi xuống kể từ năm 1975. Con số này lần đầu giảm dưới 1 triệu vào năm 2016 và xuống dưới 700.000 vào năm 2024. Năm 2025, Nhật Bản ghi nhận 671.270 trẻ chào đời, mức thấp kỷ lục năm thứ 10 liên tiếp.

Đà suy giảm tỷ lệ sinh đang diễn ra sớm hơn khoảng 15 năm so với dự báo của Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội quốc gia Nhật Bản.Chính phủ nước này đang triển khai nhiều biện pháp nhằm kiềm chế xu hướng trên, trong đó có mở rộng các khoản trợ cấp nuôi con.