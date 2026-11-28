Đây là lần thứ hai ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được vinh danh tại giải thưởng này.

ĐH VinUni của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa được vinh danh tại ISCN Excellence Awards.

Mới đây, ĐH VinUni vừa được Mạng lưới Quốc tế về Phát triển Bền vững vinh danh tại Giải thưởng về Phát triển bền vững trong Giáo dục đại học với mô hình hợp tác đa bên thúc đẩy chuyển đổi xanh tại các địa phương.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 (sau lần đầu năm 2023), ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp mặt tại ISCN Excellence Awards và là 1 trong 6 trường đại học trên thế giới được vinh danh tại giải thưởng năm nay.

Cụ thể, theo kết quả vừa được Mạng lưới Quốc tế về Phát triển Bền vững trong đại học (International Sustainable Campus Network - ISCN) công bố, năm 2026 có sáu trường đại học được vinh danh gồm: VinUni (Việt Nam), ETH Zurich (Thụy Sĩ), ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore), ĐH Quốc lập Đài Loan (Trung Quốc), ĐH Tasmania (Australia) và ĐH Bách khoa Milan (Italy).

ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được vinh danh ở hạng mục gì?

Khuôn viên trường ĐH VinUni. Ảnh: VinUni

Theo kết quả công bố, ĐH VinUni của Việt Nam nhận danh hiệu Honourable Mention (Ghi nhận danh dự) ở hạng mục "Partnerships for Progress" (Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững) với dự án "Từ mục tiêu khí hậu đến hành động địa phương: Mô hình hợp tác đa bên do trường đại học dẫn dắt vì chuyển đổi xanh", do Trung tâm Chuyển đổi Xanh Thông minh VinUni (GREEN-X) chủ trì.

Việc chuyển hóa mục tiêu phát triển bền vững thành chính sách và giải pháp có khả năng triển khai luôn là vấn đề thách thức. Để giải quyết bài toán này, ĐH VinUni đã phát triển mô hình hợp tác đa bên. Trong số đó, trường đại học đóng vai trò kết nối các nhà khoa học, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, đưa tri thức khoa học và công nghệ vào quá trình hoạch định chính sách và triển khai chuyển đổi xanh.

Trên thực tế, dự án của VinUni đã xây dựng 6 đề án chuyển đổi xanh cấp tỉnh và 11 giải pháp xanh thông minh cho 4 địa phương với tổng dân số hơn 24,3 triệu người và khoảng 473.000 doanh nghiệp.

Quá trình triển khai dự án huy động khoảng 50 chuyên gia đến từ ĐH VinUni, ĐH Oxford, ĐH Duke, ĐH Cornell và các tổ chức đối tác. Đồng thời, có hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo địa phương và đại diện doanh nghiệp cũng tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi xanh.

Kết quả, đến tháng 10/2026, dự án đã bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa các nền tảng số phục vụ giám sát chuyển đổi xanh và quản lý tiêu chuẩn du lịch xanh. Trong đó, 3 khu nghỉ dưỡng tại địa phương cũng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn xanh cơ bản của tỉnh.

Đánh giá quá trình vận hành và kết quả đạt được của dự án, phía ISCN ghi nhận hiệu quả thực tế và tiềm năng nhân rộng của mô hình, đặc biệt đối với các trường đại học tại những quốc gia đang phát triển.

Kết quả này cũng khẳng định vai trò của trường đại học trong việc kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ với nhu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương.

Trước đó, vào tháng 8/2026, VinUni là trường đại học duy nhất tại Việt Nam được Chính phủ giao nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2035 lọt Top 100 đại học hàng đầu thế giới (cùng lộ trình vào Top 100 châu Á và Top 300 thế giới vào năm 2030).