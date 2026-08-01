Tên lửa chống hạm Type 12 SSM-2 (còn được gọi là Type 25) có thể nhắm mục tiêu toàn bộ bờ biển phía Đông Trung Quốc.

Các cuộc thử nghiệm bay đối với tên lửa chống hạm Type 12 SSM-2 mới nhất thuộc phiên bản hàng không đã bắt đầu.

Biến thể mới của tên lửa đã được phát hiện trên một máy bay chiến đấu F-2 gần căn cứ không quân Gifu. Chiếc tiêm kích này thuộc một đơn vị đặc biệt của Không quân Nhật Bản chịu trách nhiệm thử nghiệm vũ khí.

Những bức ảnh chất lượng cao về sự kiện này đã được chụp bởi một người quan sát Nhật Bản có biệt danh "306Z33", và được trang Naval News chú ý đến.

Tờ Defense Express lưu ý các cuộc thử nghiệm này đã được dự đoán trước, vì thời hạn phát triển được công bố cho tên lửa Type 12 SSM-2 phiên bản dành cho máy bay là cuối năm 2027. Đồng thời, biến thể phóng từ mặt đất dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay.

Tầm bay của tên lửa Type 12 SSM-2 ước tính khoảng 1.000km, và bản nâng cấp tiếp theo có thể tăng thông số này lên 1.500km. Tuy nhiên, phiên bản phóng từ trên không, nhờ khả năng khai hỏa ở độ cao lớn, dự kiến sẽ có tầm bay xa hơn nữa, cộng thêm bán kính tác chiến của chính máy bay mang tên lửa.

Trong trường hợp của F-2, bán kính tác chiến ước tính khoảng 830km, nhưng máy bay này còn được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu trên không.

Trên thực tế, điều này nghĩa là nhờ có tiêm kích F-2 trang bị tên lửa chống hạm Type 12 SSM-2, toàn bộ bờ biển phía Đông Trung Quốc có thể bị uy hiếp. Cần lưu ý đối với các tên lửa chống hạm hiện đại, khả năng tấn công cả mục tiêu trên đất liền từ lâu đã là một yêu cầu cơ bản.

Tên lửa chống hạm Type 12 SSM-2 trên tiêm kích F-2.

Cần lưu ý thêm, các thông số kỹ thuật của tên lửa hành trình tàng hình Type 12 SSM-2, cũng như các giải pháp kỹ thuật riêng lẻ, vẫn chưa được công bố. Trong đó, trọng lượng đầu đạn, hệ thống dẫn đường ở giai đoạn cuối... vẫn chưa được biết.

Nhưng chúng ta đang nói về một tên lửa hành trình tàng hình thực sự hiện đại, là kết quả của một quá trình tiến hóa lâu dài và "phát triển" từ phiên bản ASM-1, được đưa vào sử dụng từ năm 1980.

Máy bay mang tên lửa này là Mitsubishi F-2, nó không phải một biến thể của F-16, mà là tiêm kích riêng biệt. Nhật Bản đã chấp nhận những điều kiện khắc nghiệt của Mỹ để chế tạo nó, nhưng về mặt điện tử, nó được nhận xét vượt trội hơn không chỉ F-16 mà thậm chí cả F-22.