Nhật Bản chặn bắt tàu trinh sát Nga và máy bay Trung Quốc

Nhật Bản đã ghi nhận sự xuất hiện của 1 tàu trinh sát Nga và 3 máy bay quân sự thuộc Trung Quốc gần các đảo của nước này.

Tàu trinh sát SSV-535 "Karelia" của Nga.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Liên hợp Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, từ 27/10 đến 28/10, tàu trinh sát SSV-535 Karelia thuộc lớp Meridian của Nga đã đi qua eo biển Tsushima về hướng Tây Nam, sau đó tiếp tục di chuyển về phía Biển Hoa Đông.

Tàu trinh sát cỡ lớn thuộc Dự án 864 "Meridian" do Liên Xô/Nga chế tạo, được thiết kế để thực hiện trinh sát điện tử, chặn bắt tín hiệu liên lạc và giám sát các thông số radar. Nó được trang bị tổ hợp ăng-ten dưới các mái vòm "trong suốt" sóng vô tuyến và các phương tiện trinh sát thủy âm.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã điều động tàu quét mìn Hirashima thuộc Biên đội tàu quét mìn số 3 đóng tại Sasebo để giám sát. Việc điều khiển trên không đối với hoạt động của tàu được thực hiện bởi máy bay tuần tra P-1 thuộc Nhóm không quân số 4 của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản đóng tại sân bay Atsugi.

Lộ trình của tàu trinh sát SSV-535 "Karelia" của Nga.

Chiều 28/10, một chiếc UAV BZK-005 và một máy bay trinh sát Y-9 của Trung Quốc đã bay từ Biển Hoa Đông hướng ra Thái Bình Dương .

BZK-005 là máy bay không người lái trinh sát trên không có khả năng hoạt động bền bỉ trong thời gian dài lên đến 40 giờ, được trang bị các trạm giám sát quang điện tử và hồng ngoại, cũng như radar khẩu độ tổng hợp (SAR).

Máy bay không người lái BZK-005 của Trung Quốc.

Trong khi đó máy bay trinh sát chuyên dụng, dựa trên khung thân vận tải cỡ quân sự Y-9 được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trinh sát vô tuyến và điện tử. Nó được trang bị hệ thống ăng-ten dọc theo thân để chặn bắt tín hiệu liên lạc và các nguồn bức xạ radar định hướng.

Phiên bản tuần tra biển của Y-9 được trang bị trạm radar tìm kiếm ở mũi, cảm biến dị thường từ trường ở đuôi để phát hiện tàu ngầm, hệ thống quang điện tử và khoang chứa vũ khí bên trong. Khoang này được thiết kế để thả phao sonar, cũng như sử dụng ngư lôi và tên lửa chống hạm.

Máy bay trinh sát Y-9 của Trung Quốc.

Các máy bay Trung Quốc đã bay qua không phận giữa đảo Okinawa và đảo Miyako. Sau khi quay đầu trên Thái Bình Dương, chúng quay trở lại theo cùng tuyến đường hướng về đất liền Trung Quốc.

Cùng ngày, một máy bay tuần tra của Trung Quốc đã bay từ đất liền theo hướng từ vùng biển phía Tây Nam quần đảo Danjo đến vùng biển phía Tây Bắc đảo Okinawa.

Để hộ tống máy bay Trung Quốc, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản đã điều động tiêm kích từ Bộ Tư lệnh Không quân Tây Nam. Hoạt động đánh chặn diễn ra đúng quy tắc và không làm phát sinh căng thẳng.