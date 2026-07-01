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Nhập vai "bánh bèo", gymer Trang Lê khiến CĐM ngỡ ngàng

Thế Anh
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Trang Lê lại khiến CĐM phải bàn tán xôn xao.

Hot gymer Trang Lê "đổi gió" gu thời trang

Là một trong những gương mặt nổi bật của cộng đồng fitness Việt Nam, Trang Lê từ lâu đã ghi dấu ấn với hình ảnh một hot gymer năng động và đầy năng lượng. Bên cạnh việc được biết đến là bạn thân của Lê Bống, cô còn sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội nhờ những video chia sẻ về lối sống lành mạnh, quá trình tập luyện cũng như các bí quyết giữ gìn vóc dáng.

Không chạy theo những nội dung giật gân, Trang Lê lựa chọn xây dựng hình ảnh tích cực thông qua các clip workout, vlog đời thường và những khoảnh khắc truyền cảm hứng cho người yêu thể thao. Chính sự chăm chỉ, kỷ luật cùng nguồn năng lượng tích cực đã giúp cô nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng.

Nhắc đến Trang Lê, người hâm mộ thường nghĩ ngay đến những bộ đồ tập ôm sát tôn lên vóc dáng săn chắc, những buổi tập cường độ cao trong phòng gym hay các video hướng dẫn tập luyện. Hình ảnh khỏe khoắn gần như đã trở thành "thương hiệu" của nữ gymer, khiến không ít người mặc định cô chỉ hợp với phong cách thể thao.

Thế nhưng mới đây, Trang Lê lại khiến cư dân mạng bất ngờ khi chia sẻ bộ ảnh hoàn toàn khác biệt. Thay vì những set đồ tập quen thuộc, cô xuất hiện trong chiếc đầm lụa màu vàng đồng mềm mại, mang đậm vẻ nữ tính và thanh lịch. Đi kèm bộ ảnh, Trang Lê cũng chia sẻ rằng ngoài lúc tập luyện, cô là một người khá "bánh bèo" và không thấy có gì mâu thuẫn giữa hai hình ảnh trái ngược này.

Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài dịu dàng của nữ gymer. Mái tóc dài suôn mượt được buông tự nhiên kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng giúp cô toát lên nét cuốn hút rất khác. Chiếc váy hai dây ôm vừa vặn tôn lên vòng eo nhỏ gọn, bờ vai thanh mảnh cùng vóc dáng cân đối. Bối cảnh với tông màu vàng ấm càng làm tổng thể trở nên sang trọng, mềm mại và đầy nữ tính.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Trang Lê

Sự thay đổi hình ảnh lần này nhận về rất nhiều phản hồi tích cực. Không ít người bày tỏ sự bất ngờ khi một cô gái vốn gắn liền với phòng gym lại có thể "hóa thân" thành một quý cô dịu dàng đến vậy. Nhiều bình luận còn cho rằng Trang Lê ngày càng biết cách làm mới bản thân, giúp hình ảnh trở nên đa dạng và thu hút hơn.

Điều khiến bộ ảnh gây ấn tượng không chỉ nằm ở trang phục mà còn ở thần thái tự tin của nữ gymer. Dù theo đuổi phong cách năng động hay nữ tính, Trang Lê vẫn giữ được nét riêng nhờ sự tự nhiên và thoải mái. Quan điểm sống mà cô chia sẻ cũng nhận được nhiều sự đồng tình: mỗi người đều có nhiều khía cạnh khác nhau và không cần phải gò bó bản thân trong một hình tượng cố định chỉ vì ánh nhìn của người khác.

Tất nhiên, vóc dáng vẫn là điểm mạnh nổi bật nhất của Trang Lê. Nhờ duy trì chế độ tập luyện đều đặn cùng lối sống khoa học, cô sở hữu thân hình săn chắc nhưng vẫn mềm mại, cân đối. Chính nền tảng thể hình tốt giúp cô dễ dàng chinh phục cả trang phục thể thao lẫn những thiết kế mang hơi hướng quyến rũ, thanh lịch.

Có thể nói, màn "đổi gió" lần này đã mang đến một góc nhìn mới về Trang Lê. Không chỉ là một hot gymer chăm chỉ hay một người truyền cảm hứng về tập luyện, cô còn cho thấy vẻ đẹp nữ tính và sự tự tin khi là chính mình. Với sự đầu tư chỉn chu cả về hình ảnh lẫn phong cách, Trang Lê tiếp tục chứng minh sức hút của mình và hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều màn "lột xác" thú vị trong thời gian tới.

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