Nữ thạc sĩ này làm nhân viên của một công ty, mỗi tháng trả 1 triệu đồng tiền thuê phòng trọ.

Chuyện công ty bố trí chỗ ở cho nhân viên vốn không mới tại Trung Quốc, nhưng những căn phòng có mức thuê rẻ hơn đáng kể so với mặt bằng nhà ở bên ngoài vẫn thường xuyên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đặc biệt tại những thành phố có chi phí sinh hoạt cao như Thâm Quyến, một chỗ ở gần nơi làm việc, có không gian riêng và mức tiền thuê chỉ vài trăm NDT mỗi tháng có thể trở thành một khoản “tiết kiệm” đáng kể đối với người trẻ.

Một trường hợp đang được chia sẻ trên Xiaohongshu là A., nữ thạc sĩ đang làm việc tại một tập đoàn công nghệ lớn ở Trung Quốc. Cô cho biết mình đã sống trong căn hộ dành cho nhân viên của công ty suốt nhiều năm, với mức thuê chỉ 260 NDT/tháng (khoảng 1 triệu đồng). Điều khiến câu chuyện được chú ý hơn nằm ở phép tính sau 4 năm. Theo A., nếu thuê nhà bên ngoài với những điều kiện tương đương, riêng tiền nhà và chỗ đỗ xe đã có thể cao hơn rất nhiều. Cô tính toán rằng việc ở căn hộ của công ty giúp mình tiết kiệm khoảng 145.920 NDT (gần 565 triệu đồng) trong 4 năm.

Với A., nền tảng học vấn này và công việc tại một tập đoàn lớn không khiến cô lựa chọn một căn hộ đắt đỏ bên ngoài. Ngược lại, cô vẫn duy trì cuộc sống trong căn phòng nhỏ của công ty, bởi chỉ riêng khoản chênh lệch tiền nhà trong vài năm đã đủ tạo ra một con số đáng kể.

Căn phòng 15m2 có giá thuê chỉ 1 triệu đồng/tháng

Đã ở đây suốt 4 năm, cô dường như đã quá quen với cuộc sống trong căn hộ dành cho nhân viên của công ty. Mức tiền thuê cố định chỉ 260 NDT/tháng (khoảng 1 triệu đồng), không phải trả thêm phí quản lý, trong khi tiền điện, nước cũng được tính ở mức khá rẻ. Với một người đang sống và làm việc tại Thâm Quyến, đây rõ ràng là một khoản chi phí rất nhẹ so với việc tự thuê nhà bên ngoài.

Nhưng giá rẻ không phải lý do duy nhất khiến cô ở lại. Căn hộ này còn giúp cô giải quyết một bài toán khác mà nhiều người đi làm ở thành phố lớn đều quan tâm: thời gian di chuyển. Từ chỗ ở đến tòa nhà văn phòng chỉ khoảng 5-10 phút, nên nữ nhân viên văn phòng này thường có thể ngủ đến khoảng 8h sáng mới đi làm, không phải chen chúc trên tàu điện ngầm hay xe buýt vào giờ cao điểm. Tan ca, cô cũng chỉ mất vài phút để trở về không gian riêng của mình.

Đổi lại, căn phòng không có vẻ ngoài quá mới hay hiện đại. A. cho biết một số khu nhà ở dành cho nhân viên đã khá cũ, từ tường, nội thất đến cơ sở vật chất đều mang dấu vết thời gian. Thay vì vì thế mà chuyển ra ngoài, cô chọn cách tự “độ” lại căn phòng theo sở thích của mình: thay chăn ga, trải thêm thảm, bố trí đèn ánh sáng ấm rồi sắp xếp lại đồ đạc.

Từng thay đổi nhỏ khiến căn phòng vốn đơn giản dần có cảm giác giống một nơi để trở về hơn là chỗ chỉ dùng để ngủ. Cô gọi đó là tổ ấm nhỏ của mình.

Và với cô, đây có lẽ là điểm đáng giá nhất của cuộc sống hiện tại: sau giờ làm, không cần mất thêm cả tiếng đồng hồ trên đường hay loay hoay tìm chỗ đỗ xe, chỉ vài phút đi bộ là đã có thể đóng cửa lại và bước vào không gian của riêng mình. Khoảng cách đi làm ngắn, tiền thuê thấp và một căn phòng được tự tay trang trí khiến A. cho rằng cuộc sống trong khu nhà ở của công ty vẫn có những cái “lợi” rất riêng.

4 năm tiết kiệm 565 triệu đồng nên cực kỳ xứng đáng

Nếu chỉ nhìn số tiền thuê nhà ít ỏi mỗi tháng, có lẽ chưa thấy hết lợi ích mà căn phòng này mang lại. Trong một bài đăng khác, nữ thạc sĩ thử đặt lên bàn cân: nếu 4 năm qua cô thuê nhà bên ngoài thay vì ở khu nhà dành cho nhân viên thì sẽ phải chi bao nhiêu?

Theo tính toán của A., nếu thuê một căn hộ bên ngoài trong cùng khu vực, riêng tiền thuê và phí quản lý đã hơn 3.000 NDT/tháng (khoảng 11,6 triệu đồng). Nếu có ô tô, cô còn phải trả thêm khoảng 300 NDT/tháng (khoảng 1,2 triệu đồng) tiền gửi xe. Như vậy, tổng chi phí tối thiểu mỗi tháng sẽ vào khoảng 3.300 NDT (khoảng 12,8 triệu đồng).

Trong khi đó, căn hộ của công ty chỉ khiến A. mất 260 NDT/tháng.

Nói cách khác, mỗi tháng cô đã bớt được khoảng 2.740 NDT (khoảng 10,6 triệu đồng) tiền nhà. Nhân với 48 tháng, khoản chênh lệch này lên tới 131.520 NDT (khoảng 509 triệu đồng). Chưa dừng ở đó, nếu tính thêm khoản tiền gửi xe 300 NDT/tháng, trong 4 năm A. sẽ tiết kiệm thêm 14.400 NDT (khoảng 56 triệu đồng).

Cộng hai khoản lại, nữ nhân viên tính ra mình đã tiết kiệm khoảng 145.920 NDT (khoảng 565 triệu đồng) chỉ nhờ lựa chọn ở căn hộ dành cho nhân viên thay vì thuê nhà bên ngoài. Cô ví von số tiền này đã gần bằng giá một chiếc ô tô.

Với khoản tiền không phải đổ vào tiền thuê nhà, cô có thể dành một phần để đi du lịch và đầu tư định kỳ. Vì thế, căn phòng nhỏ này không chỉ giúp cô có chỗ ở mà còn trở thành một cách để giữ lại một khoản tiền đáng kể sau nhiều năm đi làm.

Đổi lại, cô phải chấp nhận một vài bất tiện

Tất nhiên, mức thuê rẻ cũng đi kèm một số điểm không hoàn hảo. Nữ nhân viên này cho biết khả năng cách âm của khu nhà không tốt, tiếng hàng xóm nói chuyện, kéo ghế hay đóng mở cửa đều có thể vọng sang. Những hôm khó ngủ, cô phải dùng nút bịt tai và dần làm quen với môi trường sống này.

Chuyện nhận đồ ăn cũng không được thuận tiện như ở chung cư thông thường. Shipper không thể giao thẳng xuống khu vực phòng ở, vì vậy mỗi lần đặt đồ, A. phải ra cổng chính để lấy. Những hôm trời mưa, thời tiết xấu hoặc đêm muộn bất chợt thèm ăn, việc này khá bất tiện. Cũng vì thế, cô dần đặt đồ ít hơn và tự nấu ăn nhiều hơn.

Nhưng sau 4 năm, những bất tiện này dường như đã trở thành một phần của cuộc sống mà A. có thể chấp nhận. Bởi đổi lại, cô có một căn phòng riêng, tiền thuê thấp, chỗ ở gần văn phòng và quan trọng nhất là không phải dành một khoản lớn hàng tháng chỉ để trả tiền nhà.

Ảnh: Xiaohongshu.