Nhân viên Samsung bị điều tra

Khoảng 1.000 nhân viên thuộc bộ phận bán dẫn của Samsung Electronics đang bị điều tra do nghi ngờ làm giả hợp đồng thuê nhà để nhận trợ cấp, trong bối cảnh các khoản thưởng hiệu suất lớn của nhóm này đang gây chú ý tại Hàn Quốc.

Theo Korea JoongAng Daily , Samsung Electronics đã mở cuộc điều tra nội bộ đối với những nhân viên bị nghi lợi dụng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà của công ty.

Từ năm 2022, Samsung hỗ trợ tối đa 700.000 won (khoảng 521 USD, tương đương hơn 13,5 triệu đồng) mỗi tháng cho một số nhân viên cấp dưới làm việc tại cơ sở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi và một số địa điểm khác. Chính sách áp dụng với những người thuê căn hộ studio hoặc căn hộ nhỏ có diện tích dưới 33 m².

Tuy nhiên, một số nhân viên bị nghi đã chỉnh sửa hợp đồng thuê nhà để đủ điều kiện nhận trợ cấp. Những người thực tế sống trong căn hộ rộng hơn 33 m² hoặc căn hộ hai phòng ngủ được cho là đã nộp hợp đồng ghi diện tích nhỏ hơn thực tế, hoặc mô tả căn hộ là studio, căn hộ 1,5 phòng ngủ.

Một số trường hợp còn bị nghi khai một phần phí quản lý thành tiền thuê nhà.

“Chúng tôi đã mở cuộc điều tra nội bộ đối với các nhân viên nhận trợ cấp tiền thuê nhà”, người phát ngôn Samsung Electronics cho biết. Công ty sẽ quyết định hình thức xử lý sau khi cuộc điều tra hoàn tất.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhân viên bộ phận chip Samsung đang nhận được sự chú ý bởi các khoản thưởng hiệu suất lớn.

“Chúng tôi vốn đã cố gắng không gây quá nhiều chú ý vì công chúng không mấy hài lòng về các khoản tiền thưởng hiệu suất của chúng tôi”, một kỹ sư Samsung chia sẻ. “Giờ đây, một vài cá nhân sai phạm đang khiến tất cả mọi người bị vạ lây nên bầu không khí đang khá căng thẳng”.

Một số nhân viên nằm trong diện điều tra cho rằng họ bị đổ lỗi không công bằng. Trên Blind, một nhân viên cho biết môi giới bất động sản là người đầu tiên gợi ý thay đổi diện tích căn hộ trên hợp đồng sau khi người này được điều chuyển tới Pyeongtaek.

Tuy nhiên, cũng có nhân viên Samsung cho rằng người lao động phải chịu trách nhiệm về những gì mình khai báo. Một nghiên cứu viên thuộc bộ phận chip nhận định nhiều người lo ngại các kẽ hở của chính sách bị lợi dụng có thể khiến những phúc lợi khác bị thu hẹp.

Vấn đề quan trọng trong cuộc điều tra sẽ là xác định liệu nhân viên có cố tình cung cấp thông tin sai lệch hay không.

Luật sư Cho Beom-soek thuộc Văn phòng Luật Seoksang cho biết nếu nhân viên nộp hợp đồng khác với hợp đồng thực tế và công ty chi trả trợ cấp dựa trên những giấy tờ đó, phần tiền nhận không đúng điều kiện có thể cấu thành hành vi lừa đảo, tùy thuộc vào các tình tiết cụ thể.

Các tiền lệ pháp lý tại Hàn Quốc cho thấy số tiền vi phạm nhỏ không đồng nghĩa với việc người lao động chắc chắn chỉ phải nhận hình thức kỷ luật nhẹ. Tháng 2/2025, Tòa án Cấp cao Seoul giữ nguyên quyết định sa thải một nhân viên tại một cơ quan bán công quyền vì dùng thẻ công ty thanh toán 235.000 won cho bữa tối cá nhân nhưng khai báo có 8 người tham dự. Tòa án Tối cao Hàn Quốc sau đó bác đơn phúc thẩm vào tháng 6/2025.

Năm 2011, Tòa án Hành chính Seoul cũng phán quyết việc một công ty xe buýt sa thải tài xế là hợp pháp sau khi người này giữ lại tổng cộng 800 won tiền vé của hành khách.

Trong vụ Samsung, kết quả điều tra sẽ quyết định những trường hợp nào thực sự vi phạm và mức độ xử lý tương ứng. Hiện công ty chưa công bố số nhân viên bị xác định sai phạm cũng như tổng số tiền trợ cấp liên quan.