Nhân viên giao hàng Nguyễn Hùng Cường SN 1995 đã ra đầu thú

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Hùng Cường khai nhận đã chiếm đoạt 25,4 triệu đồng tiền hàng của công ty.

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Hùng Cường, sinh năm 1995, quê tỉnh Đắk Lắk là nhân viên giao hàng của một công ty đóng trên địa bàn xã Phước An.

Trước đó, cuối tháng 9/2026, Công ty đến Công an xã Phước An trình báo về việc vào khoảng thời gian từ 20/10/2025 đến nay, Công ty bị thất thoát 01 số đơn hàng, có tổng trị giá khoảng hơn 25 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã phân công lực lượng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ vụ việc, qua vận động Nguyễn Hùng Cường là nhân viên giao hàng của công ty đến Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai xin đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Hùng Cường (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Đối tượng khai nhận: Vào ngày 20/10, lợi dụng việc được công ty giao 123 đơn hàng để đem đi giao cho khách hàng và thu tiền của khách hàng giao lại cho Công ty với tổng số tiền là gần 25,4 triệu đồng.

Tuy nhiên Cường đã giao toàn bộ số hàng trên cho khách hàng và thu tiền của khách hàng nhưng không nộp số tiền trên cho công ty theo quy định, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.