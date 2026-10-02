HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhân viên giao hàng Nguyễn Hùng Cường SN 1995 đã ra đầu thú

Duy Anh
|

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Hùng Cường khai nhận đã chiếm đoạt 25,4 triệu đồng tiền hàng của công ty.

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Hùng Cường, sinh năm 1995, quê tỉnh Đắk Lắk là nhân viên giao hàng của một công ty đóng trên địa bàn xã Phước An.

Trước đó, cuối tháng 9/2026, Công ty đến Công an xã Phước An trình báo về việc vào khoảng thời gian từ 20/10/2025 đến nay, Công ty bị thất thoát 01 số đơn hàng, có tổng trị giá khoảng hơn 25 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã phân công lực lượng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ vụ việc, qua vận động Nguyễn Hùng Cường là nhân viên giao hàng của công ty đến Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai xin đầu thú.

- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hùng Cường (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Đối tượng khai nhận: Vào ngày 20/10, lợi dụng việc được công ty giao 123 đơn hàng để đem đi giao cho khách hàng và thu tiền của khách hàng giao lại cho Công ty với tổng số tiền là gần 25,4 triệu đồng.

Tuy nhiên Cường đã giao toàn bộ số hàng trên cho khách hàng và thu tiền của khách hàng nhưng không nộp số tiền trên cho công ty theo quy định, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của chủ tài khoản kênh TikTok "Minh Sầm Sơn"
Tags

Nguyễn Hùng Cường

Công an Đồng Nai

Đồng Nai

giao hàng

nhân viên giao hàng

bắt tạm giam

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại